Sparta uspěla popáté v řadě. Slavia se nadřela se Zlínem, ale drží náskok šesti bodů

Česká fotbalová liga dospěla do konce základní části. Slávisté drží před nadstavbou po výhře nad Zlínem náskok šesti bodů na druhou Plzeň, jež zvítězila v Olomouci. Sparta se po páté výhře v řadě posunula na třetí místo, skupinu o titul doplňují Jablonec, Liberec a Baník.

30. kolo Fortuna:Ligy jsme sledovali v souhrnném online přenosu.

Ve skupině o Evropu se spolu utkají České Budějovice - Mladá Boleslav a Bohemians 1905 - Slovácko. O záchranu budou hrát Olomouc, Teplice, Zlín, Karviná, Opava a Příbram. Program nadstavbové části začne v sobotu 20. června, předtím jsou ve středu na pořadu pohárová semifinále.

Sparťané se naladili na vítěznou vlnu

Fotbalisté Sparty zvítězili ve 30. kole na Slovácku 2:0, když obě branky dali po přestávce střídající hráči. Skóre otevřel v 66. minutě Andreas Vindheim a pátou výhru v řadě pak potvrdil v 79. minutě Guélor Kanga. Pražský tým se tak posunul na třetí místo tabulky, na druhou Plzeň ale ztrácí 16 bodů.

Slovácko prohrálo druhý zápas po sobě doma a v nadstavbě bude bojovat ve skupině o Evropu. Jeho soupeřem budou v prvním kole Bohemians 1905.

Trenér Sparty Václav Kotal udělal v sestavě oproti minulému kolu hned sedm změn, jeho tým totiž ve středu čeká semifinále Poháru FAČR s Plzní. Po více než roce se v základu objevil útočník Václav Drchal.

Více ze hry ale měli v úvodu domácí. Už ve 4. minutě se Zajíc prosmýkl za obranu Pražanů, ale svého bývalého spoluhráče Heču v brance Sparty nepřekonal. Nepřesně mířil ve 12. minutě i Sadílek a v 19. zatopil obraně Sparty Kalabiška, ale duo Costa - Heča závar vyřešilo.

Hosté se dopředu dostávali pozvolna. Po deseti minutách pálil těsně vedle Krejčí, v druhé části první půle pak Sparta převzala na chvíli iniciativu, ale žádné střelecké příležitosti si nevytvořila. Naopak potlesk si za tvrdou střelu těsně nad vysloužil na sklonku půle domácí záložník Havlík.

Hned po změně stran mohl otevřít skóre Štetina, který zblízka po rohu trefil jen obránce domácích. Druhou část zápasu začala Sparta i zásluhou změn v sestavě mnohem odvážněji a v 57. minutě sklepl Tetteh míč na nohu Karlssona, ale gól z toho nepadl.

Z ojedinělého útoku domácích mohl skórovat Navrátil, jenže ve velké šanci přestřelil. Sparta svoji převahu zužitkovala v 66. minutě, kdy křižnou střelu z úhlu dorazil do sítě na hranici ofsajdu Vindheim. Hlavní sudí Franěk gól po konzultaci s videorozhodčím uznal.

Snahu o korekci výsledku výsledku rozbil domácím rychlý protiútok Sparty, kdy po přihrávce Tetteha dorážel míč pohodlně do brány Kanga. Tím bylo o dělbě bodů rozhodnuto, Sparta si výhru za výkon ve druhé půli zasloužila.

Slavia se k výhře protrápila

Fotbalisté Slavie se v posledním kole základní části protrápili k výhře 1:0 nad Zlínem. Zápas rozhodl v 74. minutě hlavičkou Lukáš Masopust. Obhájce titulu zabral po dvou remízách a před nadstavbou udržel šestibodový náskok před druhou Plzní. "Ševci" podruhé za sebou nebodovali a do nadstavby půjdou z 13. místa v tabulce.

Zlínu stejně jako v minulém kole v Plzni chyběl kapitán Jiráček. Hosté nastoupili v rozestavení s třemi stopery a v první půli působili organizovaným dojmem, byť favorita do několika šancí pustili. Už ve třetí minutě se dostal na malém vápně k míči Provod, ale Zlín podržel brankář Dostál.

Slavia byla podle předpokladů aktivnější, ve finální fázi však postrádala více klidu. Hosté několikrát vyrazili do nebezpečného brejku, ale akci překombinovali a vůbec nevystřelili.

Po půlhodině přezkoumával videorozhodčí možnou Poznarovu ruku ve vlastní šestnáctce, penalta se ale nepískala. Do největší šance první půle se domácí dostali v 45. minutě, kdy Bořilovu hlavičku vyrazil Dostál.

Do druhé půle už nezasáhl slávista Kúdela, který po jednom ze soubojů odcestoval do nemocnice s podezřením na zlomeninu chodidla. Pražané si vytvořili velkou možnost i brzy po změně stran, Masopustovu ránu ale vytáhl Dostál na roh.

V 53. minutě chybovali domácí ve středu pole a Poznar se ze 40 metrů snažil přehodit vyběhnutého gólmana Koláře, branku však vysoko přestřelil. Na opačné straně ve velké šanci minul Musa. V 65. minutě po centru z pravé strany dostal míč hlavou do sítě hostující Simerský, jeho trefa ale kvůli těsnému ofsajdu neplatila.

Pražané se stále více trápili a působili nervózně, v 74. minutě se však dočkali. Bořil odstavil soupeře, přiťukl míč do vápna Traorému, který posunul na Stanciua a jeho centr zblízka poslal hlavou do prázdné branky Masopust. Slávistický záložník navázal na gól z minulého kola v Ostravě a rozjásal i fanoušky před stadionem, kteří kvůli opatřením proti koronaviru nemohli do hlediště a sledovali utkání na velkoplošné obrazovce.

Domácí se o výhru strachovali až do konce a nakonec o ni málem přišli. Po centru hlavičkoval v nastavení Simerský a Pražany zachránil Kolář. Asistent sudího sice odmával ofsajd, ale podle opakovaných záběrů o porušení pravidel nešlo. Slavia vyhrála 13 z 15 domácích ligových zápasů v sezoně.

Plzeň může dále doufat v titul

Plzeň uzavřela základní část vítězstvím 1:0 v Olomouci, které Viktorii v úvodním poločase zařídil bývalý záložník Hanáků Tomáš Hořava. Druhý tým tabulky do nadstavbové skupiny o titul půjde s šestibodovou ztrátou na vedoucí Slavii. Sigma skončila jedenáctá a bude hrát skupinu o záchranu.

Plzeňští od úvodních minut častěji drželi míč na kopačkách. V úvodu stříleli nepřesně Bucha s Kopicem. V 16. minutě už aktivita hostů vedla k první brance. Kayamba odcentroval z pravé strany do vápna, kde se míč odrazil k Hořavovi a ten v první velké šanci zápasu zblízka poslal míč do horního růžku branky.

Plzeň ve zbytku prvního poločasu kontrolovala hru, ale žádnou další brankovou příležitost už si nevypracovala, stejně jako Olomouc.

Hned v první minutě druhého poločasu Sigma předvedla rychlou kombinační akci, po které hlavičkoval Zahradníček jen do rukavic brankáře Hrušky. O chvíli později se k hlavičce dostal Yunis, který zamířil pro změnu do boční sítě.

Přestože byli domácí aktivnější než v prvním poločase, míč postupně znovu přecházel do držení Západočechů. V 69. minutě se k ojedinělé střele uvnitř vápna dostal Kopic, zamířil ale pouze do Mandousovy náruče. Definitivně rozhodnout mohl v 75. minutě Beauguel, kterého však v samostatném úniku vychytal Mandous.

Přidat pojistku se vzápětí nepovedlo ani Kovaříkovi, jehož střela z velkého vápna zamířila těsně vedle pravé tyče. Domácí brankář pak musel zasahovat také proti dělovce Buchy. Olomouc se dostala k šanci ještě v nastaveném čase, Juliš ale hlavičkoval mimo. Plzeň tak v lize podvanácté za sebou se Sigmou neprohrála a z toho pojedenácté zvítězila.

Baník přečkal tlak a zůstal v první šestce

Liberec remizoval v posledním kole základní části doma s Ostravou 0:0 a udržel pátou pozici právě před Baníkem. Slovan nevyhrál potřetí za sebou a promarnil možnost se posunut před čtvrtý Jablonec. Ostravané poosmé za sebou venku bodovali a zajistili si také účast v nadstavbové skupině o titul.

Liberec mohl v páté minutě otevřít skóre, když přihrávka Malinského prošla za obranu Baníku k Peškovi, ale jeho zakončení vystihl brankář Laštůvka, který si poradil i s dorážkou Baluty. Rumunský záložník o sedm minut později zamířil z pozice těsně za šestnáctku vedle levé tyče ostravské branky.

Liberec měl převahu a domácího gólmana Nguyena ohrozil až ve 14. minutě Potočný, ale ze strany hostů do bylo na dlouho vše. Slovan měl možnosti, ale po Marově centru za obranu Malinský zblízka ztroskotal na Laštůvkovi Malinský a potom těsně minul po přihrávce Hromady Baluta. Na druhé straně zblokoval Holzerův pokus Kačaraba.

Po pauze měl první náznak šance Malinský, který o chvíli později otestoval Laštůvku i střelou z hranice šestnáctky. Další nebezpečnou ránu na něj vyslal i Baluta. V 59. minutě pomohlo Baníku břevno, které dorážející trefil Mikula.

Další průběh už velké šance nenabídnul. Baník se těžko prosazoval přes obranu Liberce, ale v závěru ještě zahrozil. Talent Drozd, který v sobotu oslavil 17. narozeniny, ale odražený balon netrefil ideálně.

Úspěšná Kováčova trenérská premiéra

Opava zdolala 2:0 České Budějovice a do nadstavby o záchranu vstoupí s čtyřbodovou ztrátou od příček zajišťujících udržení. O výhře domácích, které poprvé vedla nová trenérská dvojice Alois Skácel, Radoslav Kováč, rozhodli Filip Souček s Bojanem Dordičem a pro Slezany zajistili první vítězství po koronavirové pauze.

Skóre se měnilo až po přestávce. Po hodině hry dostal červenou kartu hostující Kladrubský a z nařízeného přímého kopu na hranici vápna poslal Opavu do vedení Souček. Pro devatenáctiletého záložníka šlo o první gól v nejvyšší soutěži.

Jihočeši mohli vyrovnat o chvíli později, ale Fendrich si s nebezpečnou hlavičkou Schranze poradil. Další smůla postihla hosty v závěru, kdy po zranění Drobného dohrávali v devíti. Zkušeného gólmana v brance musel zastoupit útočník Táborský, kterému v nastavení utekl Dordič a druhou brankou zpečetil výhru 2:0.

Opava se dočkala prvního vítězství po šesti kolech a poprvé po obnovení nejvyšší soutěže po pauze vynucené pandemií koronaviru. Do skupiny o záchranu Slezané vstoupí s náskokem dvou bodů na poslední Příbram a čtyřbodovým odstupem na příčky zajišťující udržení. Dynamo naopak prohrálo po třech kolech a ve skupině o Evropu nastoupí proti Mladé Boleslavi.

U Ďolíčku se znovu fandilo na štaflích

Bohemians 1905 porazili Jablonec 3:0, základní část zakončili na osmém místě a v semifinále skupiny o Evropu vyzvou deváté Slovácko. O výhru Pražanů se postarali Jhon Mosquera, Martin Dostál a Petr Hronek. Jablonec, který čeká elitní skupina o titul, i kvůli výhře Sparty na Slovácku 2:0 klesl na čtvrté místo.

"Klokany" po celé utkání vytrvale povzbuzoval "kotel", v němž se sešlo několik desítek fanoušků. Další příznivci sledovali souboj na štaflích přes zídku naproti hlavní tribuně.

Fotbalisté Příbrami utrpěli v Teplicích debakl 0:4 a do nadstavbové skupiny o záchranu půjdou z posledního místa tabulky. Dva góly dal bývalému mužstvu Jakub Řezníček, jednou skórovali Patrik Žitný a Daniel Trubač. Domácí brankář Tomáš Grigar vychytal jubilejní stou nulu v nejvyšší soutěži. Dvanáctí Severočeši vyhráli poprvé po pěti ligových zápasech.

Mladá Boleslav v závěrečném kole základní části remizovala v Karviné 2:2 a udržela se v nadstavbové skupině o Evropu. Středočeši po šestém utkání bez vítězství za sebou klesli na desáté místo. Čtrnáctí Slezané protáhli čekání na plný bodový zisk rovněž na šest kol.

30. kolo první fotbalové ligy:

1. FC Slovácko - Sparta Praha 0:2 (0:0).

Branky: 66. Vindheim, 79. Kanga. Rozhodčí: Franěk - Vlček, Flimmel - Rejžek (video). ŽK: Divíšek - Sáček. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Slovácko: Porcal - Juroška, Kadlec, Daníček, Divíšek (82. Reinberk) - Havlík, Sadílek (69. Mareček) - Navrátil (71. Kohút), Dvořák, Kalabiška - Zajíc (82. Jurečka). Trenér: Svědík.

Sparta: Heča - Sáček, Costa, Štetina, Hanousek - Hložek (63. Vindheim), Krejčí, Dočkal (80. Trávník), Karabec (63. Kanga), Frýdek (46. Karlsson) - Drchal (46. Tetteh). Trenér: Kotal.

Slavia Praha - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 74. Masopust. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Hurych - Orel (video). ŽK: Holeš, Bořil - Čanturišvili, Bačo, Conde, Bartošák, Džafič, Hučko (masér). ČK: 90.+3 Hučko. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela (46. Takács), Zima, Bořil - Ševčík, Holeš (68. Traoré) - Masopust, Stanciu (86. Hellebrand), Provod - Musa (79. Frydrych). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Dostál - Matejov (81. Cedidla), Bačo, Buchta, Simerský, Bartošák (58. Fantiš) - Džafič, Conde, Janetzký (81. Martínez), Čanturišvili (75. Jawo) - Poznar. Trenér: Páník.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 0:1 (0:1)

Branka: 16. Hořava. Rozhodčí: Marek - Podaný, Melichar. ŽK: Kerbr, Breite - Havel, Kalvach, Mihálik. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Olomouc: Mandous - Radek Látal, Štěrba, Jemelka (46. Breite), Kerbr (63. Sladký) - Zahradníček, Zmrzlý (78. Juliš), Greššák, Chytil (46. Houska), Hála (69. González) - Yunis. Trenér: Radoslav Látal.

Plzeň: Hruška - Havel, Hejda (90. Pernica), Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Hořava (65. Diaz) - Kayamba, Beauguel (78. Mihálik), Kopic (90. Hloušek). Trenér: Guľa.

Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec 3:0 (2:0)

Branky: 10. Mosquera, 14. Dostál, 80. Hronek. Rozhodčí: Hrubeš - Koval, Vitner. ŽK: Mosquera (Bohemians). Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Bohemians: Le Giang - Bederka, Dostál, Krch, Schumacher (83. Šmíd) - Vacek (68. Květ), Hůlka, Ljovin, Mosquera (83. Ugwu) - Vaníček (60. Vodháněl), Nečas (60. Hronek). Trenér: Klusáček.

Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob (46. Černák) - Pleštil, Kratochvíl, Považanec, Pilík (46. Matoušek), Sýkora - Doležal (74. Chramosta). Trenér: Rada.

Slovan Liberec - Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Horák - Lerch (video). ŽK: Mara, Malinský - Šašinka. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Mara, Mikula - Alibekov, Hromada - Malinský, Baluta, Pešek (86. Zeman) - Kuchta (77. Rondič). Trenér: Hoftych.

Ostrava: Laštůvka - Fillo (33. Svozil), Pokorný, Stronati, Holzer - Kaloč, Hrubý (89. Drozd) - Potočný, Kuzmanovič, Buchta (61. Reiter, 89. Baroš) - Šašinka (61. Lalkovič). Trenér: Kozel.

FK Teplice - 1. FK Příbram 4:0 (2:0)

Branky: 39. a 90.+2 Řezníček, 41. Žitný, 65. Trubač. Rozhodčí: Berka - Paták, Dobrovolný - Proske (video). ŽK: Čmovš, J. Mareš - Kingue, Dramé, Polidar. ČK: 77. Kingue. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadiónu).

Sestavy:

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček, Černý (89. Paradin) - Žitný (86. Ljevakovič), Kučera, Trubač (86. P. Mareš), Moulis - J. Mareš, Řezníček. Trenér: Hejkal.

Příbram: Melichar - Kvída (46. Pazdera), Kingue, Dramé, Cmiljanovič - Soldát (75. Hájek) - Antwi (46. Škoda), Zorvan, Pinc (75. Kleščík), Nový (54. Slepička) - Polidar. Trenér: Čuhel.

SFC Opava - Dynamo České Budějovice 2:0 (0:0)

Branky: 62. Souček, 90.+5 Dordič. Rozhodčí: Pechanec - Kubr Vaňkát. ŽK: Hnaníček, Zavadil - Drobný, Kulhánek, Šulc, Talovierov, Schranz, Horejš (trenér). ČK: 60. Kladrubský (Č. Budějovice).

Sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček (80. Mondek), Schaffartzik, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil (69. Jursa), Řezníček (81. Texl) - Dordič - Juřena (72. Železník). Trenéři: Kováč a Skácel.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, L. Havel, Talověrov, Kladrubský - Čavoš (74. Brandner), Kulhánek (63. Kopečný), Javorek, Šulc, Mršič - Schranz (81. Táborský). Trenér: Horejš.

MFK Karviná - FK Mladá Boleslav 2:2 (2:1)

Branky: 18. Lingr, 44. Ba Loua - 20. Jiří Klíma, 72. Mašek. Rozhodčí: Julínek - Blažej, Hock. ŽK: Mangabeira, Smrž - Krobot, Hubínek, Stejskal. Diváci: omezený počet (limit 500 osob na stadionu).

Sestavy:

Karviná: Bolek - Ndefe (84. Santos), Šindelář, Rundič, Čonka - Smrž (79. Hanousek), Mangabeira (79. Vukadinovič), Qose - Ba Loua (83. Guba), Lingr, Taiwo (79. Tijani). Trenér: Jarábek.

M. Boleslav: Stejskal - Křapka, Pudil, Jakub Klíma, Zelený - Janošek (56. Mašek), Hubínek, Túlio (46. Douděra) - Budínský, Fulnek (70. Krobot) - Jiří Klíma (70. Ladra, 88. Mazuch). Trenér: Weber.