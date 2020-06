Vše o posledním kole základní části a nadstavbě. Nejzamotanější je boj o šestku

Nedělním večerem se uzavře základní část nejvyšší domácí fotbalové soutěže. Posledních osm zápasů Fortuna:ligy rozhodne o konečné podobě jednotlivých skupin. Nejvíc mají v závěrečném kole v sázce Liberec, Baník, České Budějovice a Slovácko. Tyto týmy bojují o umístění v nejlepší šestce.

Ligová tabulka v neděli večer rozdělí kluby do tří skupin. Ve formátu s nadstavbovou částí se hraje teprve druhým rokem. Zrekapitulujme si, co se bude dít a co který tým v posledním kole základní části hraje.

Prvních šest týmů ligové tabulky bude hrát ve skupině o titul, ve které jsou garantovaná čtyři místa v evropských pohárech pro čtyři nejlepší. Pokud by vítěz domácího poháru mezi těmito nejlepšími byl i po skončení nadstavby, s Evropou může počítat dokonce pět nejlepších ligistů. I to má ovšem háček.

Týmy na sedmém až desátém místě budou hrát play off systémem mezi sebou doma a venku, podobně jako v evropských pohárech. Vítěz skupiny se potom popere s posledním týmem, který bude ze skupiny o titul na místě zajišťujícím předkolo Evropské ligy. Bude to buď čtvrtý, nebo podle výsledku poháru pátý tým.

Nejjednodušší je situace ve skupině o záchranu. Týmy na 11.-16. místě budou hrát každý s každým jednokolově, poslední tým sestoupí přímo do druhé ligy, týmy na 14. a 15. místě budou hrát dvoukolovou baráž o udržení se druhým a třetím celkem Fortuna:národní ligy. Jaká je situace v praxi?

Kdo pronikne do šestky

Díky sérii čtyř výher v řadě si jistotu v nejelitnější skupině pojistila už proti Opavě Sparta. Rámuje tak čtveřici týmů, které budou hrát ve skupině o titul bez ohledu na dnešní výsledky. Slavia, Plzeň, Jablonec a Sparta ji mají jistou.

O zbývající dvě místa se poperou Liberec, Ostrava, České Budějovice a Slovácko. Situace je pikantnější o to, že Slovan s Baníkem čeká vzájemný zápas. Remíza by znamenala jistotu první šestky pouze pro Liberec. Baník by musel spoléhat na zaváhání Budějovic v Opavě.

Budějovice mají naopak situaci ještě ve svých rukou, až na scénář, kdy Baník v Liberci zvítězí. V takovém případě by Dynamo i přes výhru v Opavě skončilo kvůli horší vzájemné bilanci za Slovanem a hrálo by play off o Evropskou ligu. Šance Slovácka jsou spíše teoretické. Moravané potřebují porazit Spartu a doufat ve ztrátu Budějovic v Opavě i prohru Baníku v Liberci.

Konečné umístění týmů z první šestky bude zajímavé sledovat ještě z jednoho důvodu. První Slavii čekají zápasy venku s pátým a šestým týmem po základní části. Tato utkání budou důležitá z hlediska toho, zda Slavia udrží své postavení na čele tabulky. Podle aktuální tabulky by cestovala do neoblíbených destinací v Ostravě a v Liberci.

Ve skupině o Evropu už s jistotou budou hrát Mladoboleslavští a Bohemians, kteří čekají na poražené ze souboje o první šestku. Pravděpodobně se setkají se Slováckem, jehož šance proniknout do top 6 jsou, jak jsme popsali výše, spíše teoretické. Čtvrtým do party bude někdo z trojice Liberec, Ostrava, České Budějovice.

O záchranu

Poslední skupina je jako jediná s jistotou kompletní. Jedenáctá Olomouc kvůli horším vzájemným zápasům s klokany přišla po 29. kole o možnost proklouznout do prostřední skupiny.

Až s osmibodovým odstupem následují Teplice, po nich Zlín, Karviná, Příbram a Opava. S trochou nadsázky se dá říci, že skupina o záchranu startuje už dnes. Nejdůležitější otázkou je, na koho zbude po nadstavbové části Černý Petr a poputuje o ligu níž.

Poslední kolo základní části však bude pro týmy bojující o záchranu důležité ještě z jednoho důvodu. V případě shody bodů na konci sezony nebude rozhodovat mezi týmy vzájemný zápas nebo skóre, ale právě pořadí po základní části. To znamená, že pokud například Zlín skončí před Karvinou, má vůči ní v konečné tabulce prakticky bod navíc (stejný princip platí ve skupině o titul).

Nejméně bodů má momentálně Opava s trenérem Radoslavem Kováčem, jen o bod lépe jsou na tom Příbramští pod Pavlem Horváthem. I tady bude umístění po základní části důležité z hlediska domácích a venkovních utkání. Pokud by tabulka vypadala tak jako nyní i po 30. kole, zápas na život a na smrt mezi Příbramí a Opavou by se odehrál ve Středočeském kraji.

Poslední kolo základní části Fortuna:ligy budeme na Aktuálně.cz sledovat v podrobném online přenosu.