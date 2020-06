Karabec dostal šanci a znovu zazářil. Bude z něj velký hráč, věří Kozák

Šestnáctiletý záložník Adam Karabec v 29. kole první ligy proti Opavě poprvé nastoupil v základní sestavě Sparty a podílel se na obou trefách svého týmu, který Slezany porazil 2:0. Pokud bude pokračovat v podobných výkonech, bude z něj podle spoluhráče Libora Kozáka velký hráč.

"Má všechno před sebou. Druhý gól byla jeho práce, udělal to výborně. Jeho talent a potenciál vidí úplně všichni. Záleží jen na něm a i na kabině, aby takto pokračoval. Jestli bude pokračovat jako dneska, bude to velký hráč," řekl v nahrávce pro média Kozák, který v 11. minutě vstřelil první gól po krásné kombinaci, do níž se zapojil i Karabec.

Trenéra Václava Kotala Karabcův výkon nezaskočil. "Mě to nemůže překvapit, znám ho, měl jsem ho už v béčku. Vím, co umí, že s míčem je velmi silný, věří si. Samozřejmě mu ještě chybí herní zkušenosti, ale ty se dostaví časem," uvedl bývalý kouč Jablonce, Hradce Králové a Brna.

Karabec před soubojem s Opavou naskočil v nejvyšší soutěži jako střídající hráč do čtyř zápasů, v nichž celkem odehrál 25 minut. Proti Karviné si ale stihl připsat premiérovou trefu, čímž se stal třetím nejmladším střelcem v ligových dějinách. Proti Opavě už ho Kotal pustil do hry od začátku.

"Jsem rád, že jsem mohl dostat šanci. Na začátku jsem se rozkoukával a postupně jsem se do hry celkem dostal, i když to mohlo být lepší a bylo tam pár ztrát. Jinak jsem samozřejmě spokojený za výhru," prohlásil Karabec.

"Nervozita malá byla, snažil jsem se ji co nejvíc odbourat. Když jsem nervózní, tak se hraje hůř, než když jsem v klidu," konstatoval mládežnický reprezentant.

Na pojišťující trefě Letenských se podílel přímo, když v 71. minutě odcentroval před branku na Martina Frýdka, který stanovil konečné skóre. "Přede mnou byl jeden obránce, tak jsem zkusil jít přes něj, protože jsem věděl, že už tam za ním nikdo nebude a že faulovat mě úplně nemůže. Dostal jsem se přes něj a pak jsem viděl Frýďase na zadní tyči, tak jsem mu to tam zkusil lobnout a povedlo se to," popsal akci Karabec.