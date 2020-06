Štafle už nebudou potřeba? Do Edenu by mohlo od 22. června zavítat až 4000 diváků

Už od 22. června by teoreticky mohlo na ligové zápasy zavítat několik tisíc diváků místo dosavadních několika set. V rozhovoru pro Seznam zprávy to připustil Rastislav Maďar, který na ministerstvu zdravotnictví vede pracovní skupinu, jež má na starosti uvolňování karanténních opatření.

Ligové zápasy aktuálně může přímo na stadionu sledovat maximálně 500 diváků, přičemž od 22. června by to mělo být dokonce tisíc fanoušků. Podle Maďara je ale možné, že toto omezení nebude platit pro celý stadion, nýbrž jen pro daný sektor.

"Ta zmíněná tisícovka lidí by nemusela být vázána na jeden stadion, ale na jeden sektor, oddělený od těch ostatních. A to nějakou stavební přepážkou, nikoli třeba lepicí páskou, aby někdo nezačal uvažovat a improvizovat tímto směrem. To by pak znamenalo, že by na stadionech mohlo být i několik tisícovek lidí," uvedl Maďar v rozhovoru pro Seznam zprávy.

Například podle Jaroslava Tvrdíka, šéfa aktuálního lídra tabulky, by se v případě realizace tohoto návrhu mohly do Edenu vměstnat až čtyři tisícovky příznivců Slavie.

"Náš stadion je schopen naplnit požadavky hygienické služby na oddělení sektoru a kdyby to prošlo, mohli bychom mít až 4000 fanoušků na jeden zápas," uvedl na Twitteru Tvrdík. Také Sparta se vyjádřila, že by dané možnosti dokázala na Letné využít.

O změně, která by radikálně změnila dosavadní přístup k návštěvám na fotbalových stadionech, budou epidemiologové jednat se zástupci Fortuna:ligy během dneška.

Ano, nas stadion je schopen naplnit pozadavky hygienicke sluzby na oddeleni sektoru a kdyby to proslo, mohli bychom mit az 4.000 fanousku na jeden zapas. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) June 9, 2020

Lize v tuto chvíli zbývá odehrát poslední dvě kola základní části, po kterých bude následovat pětikolová nadstavba. Na začátku července také bude dohrán domácí pohár, který je aktuálně ve fázi semifinále.

Nová ligová sezona by měla začít v srpnu, kdy by se také teoreticky měly rozběhnout kvalifikace evropských pohárů. O tom, jak touto dobou budou vypadat omezení návštěvnosti tuzemských stadionů, ale Maďar odmítá spekulovat.

"Já myslím, že když všechno půjde dobře, tak budeme pokračovat tím naznačeným směrem a oddělovat lidi alespoň po sektorech. Otevřít brány dokořán a vpustit "full house" by ale bylo nezodpovědné," tvrdí Maďar.