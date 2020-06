Sparta sbírá jen povinné výhry. Prověří ji teprve nadstavba, myslí si trenér Straka

Základní část nejvyšší fotbalové ligy v neděli zakončí poslední kolo. Pak přijde nadstavba. O prvních dvou příčkách je rozhodnuto. Zbývá rozřešit, které týmy se ještě vejdou do skupiny o titul, které budou hrát play off o Evropu, a kdo bude hrát o záchranu. Do hry o třetí místo se nyní vrátila i Sparta, se kterou hrál jako předposlední trenér Ligu mistrů František Straka.

Teprve podruhé v historii bude česká liga po třiceti kolech pokračovat nadstavbovou částí, ve které se rozdělí týmy do tří skupin. "Nejsem ale zastáncem nadstavby, jsem proti tomu. Jestliže máte odehrát třicet kol, tak po třiceti zápasech by měl být mistr. Proč by měla být nadstavba?" diví se František Straka. "Líbí se mi německý model, který v současné době funguje v té poslední skupině. Jeden tým padá přímo, dva jdou do baráže. Jinak bych nechal třicet kol," upřesňuje.

Sparta ovlivní boj o titul

Srdcem stále kovaný sparťan s potěšením sledoval, jak se Sparta z devátého místa v závěru základní části prokousala zpět do skupiny o titul. Pro Letenské bude výzvou dostat se na třetí místo v tabulce, na první ani druhou příčku už nedosáhnou.

Poprvé v sezoně se Spartě podařilo vyhrát ve čtyřech zápasech v řadě, Straka ale nadšení mírní. "Zápasy, které teď Sparta odehrála, to byly povinné výhry. Karviná nebo Opava nejsou soupeři jako Slavia, Plzeň nebo Liberec, tedy mužstva, proti kterým by měla Sparta ukázat sílu, to jsou ta měřítka," okomentoval šňůru čtyř vítězství Sparty v řadě.

Pražané v posledním kole míří na Slovácko s cílem vyhrát. Pokud by zároveň v Ďolíčku zaváhal Jablonec, mohli by po základní části skončit na třetím místě tabulky. "Sparta určitě před sezonou měla jiný cíl, díky nadstavbě ale může sezonu celkem zachránit," popisuje Straka a dodává: "Proti silným týmům v nadstavbě se teprve ukáže, jak na tom Sparta je."

Přesto, vyhrát čtyři zápasy v řadě se Spartě povedlo naposledy v minulé sezoně. V té probíhající opět vyměnila trenéra, Václava Jílka vystřídal Václav Kotal. Zlepšení ale dlouho nepřicházelo, výsledkově se Letenským začalo dařit až před startem nadstavby.

"Veledůležité body uhráli v Karviné, to mančaft nakoplo. Hráči mají daleko větší jistotu, která předtím chyběla - dostávali laciné góly po chybách. Nejdůležitější je ustálení základní jedenáctky. To je základ číslo jedna, dělat minimální změny, poněvadž když už na hráče vsadím, tak není důvod je měnit po jedné chybě. Ustálenost základní sestavy je to, co se Kotalovi podařilo," analyzuje Straka.

Sparta se zlepšenou formou by mohla zásadně ovlivnit i soupeření Slavie a Plzně o titul. O šest bodů blíže jsou nyní cíli sešívaní. Pořád ale o vedení v tabulce mohou přijít.

"Vezměte si poslední derby v Edenu. Kdyby kluci sparťanští nebyli tak naivní, tak ten zápas museli vyhrát a nenechali by si dát gól v 93. minutě. Sparta má sílu, aby potrápila nejenom Slavii, ale i Plzeň," poukazuje bývalý trenér Sparty, ale i Slavie nebo zahraničních klubů v Německu, Egyptě či Libanonu.

"Karviňáci si záchranu zaslouží"

V české lize vedl Straka naposledy Karvinou, ale v průběhu podzimní části Fortuna:ligy byl vedením klubu kvůli nedostatečným výsledkům odvolán. "Nemyslím si, že to bylo fér, ale Karviňákům držím palce, ať se udrží, protože si to zaslouží. Zaslouží si to i trenér Juraj Jarábek, který do toho vletěl rovnýma nohama a ukázal, že je trenér na správném místě," komentuje trenér přezdívaný Franz situaci ve svém posledním působišti.

Karviná je kolo před koncem základní části dva body od místa zaručujícího záchranu, na přímo sestupující poslední Opavu má náskok pět bodů. Jenže jak upozorňuje Straka, ve hře je ještě pro týmy bojující o záchranu 18 bodů.

"Jsem rád, že se Karviná dokázala zvednout, je to hodně o kvalitě hráčů. Měli jsme problém, že jsme měli málo času dát tým dohromady před začátkem soutěže, jen tři neděle. Brali jsme hráče na kvantitu. Teď v zimě ale Karviná velmi dobře posílila. Hráči, kteří přišli, Šindelář, Bolek, Taiwo, Qose, tým hodně zvedli," myslí si Straka.

Přímý sestup kolo před koncem základní části ohrožuje především Příbram a Opavu, která po posledním zápase právě na Spartě vyměnila trenéra. Na lavičku usedl Radoslav Kováč, který zatím jako hlavní trenér v seniorském fotbale tým nevedl.

"Brizantní je to v tom směru, že Opavu i Příbram vedou velká jména. Radek Kováč bude trenérem v Opavě a Pavel Horváth v Příbrami. Oba jsou neskutečně hladoví, i když teď naskočili do rozjetého vlaku. Ukáže se jedna věc. Kdo má větší cit pro tu situaci, ve které se nachází, což není jednoduché," myslí si Straka.

Sám už vyhlíží nové trenérské angažmá. Naposledy mířil do zahraničí, ale domluvené angažmá mu zhatila pandemie koronaviru. Straka tak zatím napjatě sleduje zápasy Fortuna:ligy a oblíbené bundesligy, zároveň ale vyhlíží start dalších světových soutěží.

Cítí příležitost v cizině opět usednout na lavičku, i když ho láká i česká liga. "Jsem zase plný energie, elánu, bohatší o nové zkušenosti," hlásí dvaašedesátiletý trenér. "Fotbal mi během karantény chyběl. Nic se nedělo, byla to strašná nuda. Teď je to o hodně veselejší, i když někdy mi je smutno, že u toho člověk nemůže být naživo," vypráví, že zatím fotbal sleduje jako divák u televize.

"Je velká škoda, že diváky na stadionech nemáme, protože si myslím, že po vynucené pauze se hraje celkem dobrý fotbal. Systém středa-neděle a úterý-sobota je dobrý. Z vlastní zkušenosti, kdy jsme hráli poháry, vím, že jsme to měli rádi. Otázka samozřejmě je, jestli máte kádr, kde někdo dokáže zaskočit za zraněné, unavené nebo vykartované. To je opravdu hodně důležité," upozorňuje Straka na úskalí náročného programu v závěru soutěže.