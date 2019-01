Jak zlepšit český hokej? Pánové ve vedení jen debatují a nic se nedělá, míní Farda

před 1 hodinou

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Pozastavuje se u jednání Hokejového fóra a vzpomíná na členy Síně slávy Martina Ručinského s Oldřichem Válkem.

Síň slávy českého hokeje se rozšířila o nové členy a všichni čtyři si tu poctu bezesporu zaslouží za to, co pro náš hokej udělali. Se Zdeňkem Uhrem jsme se potkávali v lize jako trenéři, Roman Hamrlík odehrál celou kariéru v zámoří.

Dobře se znám s Martinem Ručinským a s Oldou Válkem jsem si zahrál v nároďáku za starou gardu. Olda zamlada, to bylo na ledě velký hovado. Divím se, že ho nechtěli do té Kanady, tenkrát by tam určitě udělal díru do světa. Rvát se uměl, šel do všeho po hlavě. Postupem času brutální hra mizela a i Oldík se trochu uklidnil.

Ručinský byl skvělý bruslař, proto vydržel tak dlouho hrát. Při bruslení se ani nenadřel, v rukách měl neskutečnou techniku. Patřil do litvínovské školy, tam byli vůbec všichni takoví hračičkové s pukem.

Pro každého musí být uvedení do Síně slávy ctí. Například v Kanadě je to opravdu honora, dostane se tam málokdo. Je to něco, na co nemohou dosáhnout všichni, je to ocenění celé hokejové kariéry.

Co se rozhodne, to se musí dodržovat

Nedávno se sešli hokejoví páni a zase debatovali, jak zlepšit český hokej. To je pěkné, ale už se o tom jedná strašně dlouho. Lener chtěl nastolit švédský model, někdo jiný zase kanadský. Jenže nakonec se pro to nic nedělá. Hráči u nás asi nemají takovou ctižádost a vůli pracovat na cestě za úspěchem. Třeba ve Švédsku to bude nejspíš jinak.

Zřídka se stane, že by se junior uchytil u chlapů. V Kometě to byl Martin Nečas, teď Karel Plášek, ale i v té první lize, kde se nesestupuje, hraje mladých málo. To je kámen úrazu. Pozvou do týmu mladýho a on odehraje tři čtyři střídání.

Pánové ve vedení se musí rozhodnout, co je pro mládežnický hokej nejlepší, ale potom to opravdu dodržovat, ne jako teď. Bohatý tatínek dá peníze trenérovi a jeho kluk hraje, což jsem několikrát zažil. Spoustu talentů se takhle utopí, to se musí okamžitě začít měnit.

Divím se, že v Chomutově ještě hrají

To v extralize je to teď jako na kolotoči. Týmy mají výkyvy, občas zahrají dobře, pak zase špatně. To se týká i mužstev nahoře. Třinec dostane doma 2:5 od Boleslavi, Liberec prohrál s Litvínovem. Věřím tomu, že v play off se mezi tu špičku podívá Kometa a znovu bude hrát o mistra.

Drží si to šesté místo, ale myslím, že v play off budou silní, zvlášť pokud se vrátí Marek Čiliak. Ve Slovanu prožívá špatnou sezonu, ale já se na jejich zápasy dívám a vidím, jak mužstvo nechává brankáře na holičkách. Stane se, že dostanou jen dva góly, ale stejně nevyhrají. Gólmani jsou pořád pod velkou palbou.

Karel Vejmelka v brance Brna se mi líbí, ale přeci jen bych mu na play off nevěřil stoprocentně. Překvapilo mě, že Libor Zábranský poslal pryč mladého Radima Zohornu. Místo něho přišel Jakub Orsava, sází se na staršího Zbyňka Michálka. Těžko říct, jestli je to dobrý tah. Na Kometu každopádně chodí pořád hodně lidí, což je hlavní.

S příchodem Honzy Kováře se zvedla Plzeň, Milan Gulaš je výborný, chytá jim brankář. Mohli by v play off překvapit. Sparta poslala pryč Petra Vránu a vzala Robertse Bukartse. To jsou velký výměny, skoro mi to připadá jako v Kanadě. Sbal si kufry a zítra hraješ někde jinde.

Do desítky se Sparta asi dostane, ale co předvádí teď, to je hrůza. Má katastrofální obranu, všechny góly dostává metr kolem branky. Útočníci nedávají góly. Hrají jiný systém než ostatní v extralize, moc si nenahrají. Mně se to nelíbí, už jsem to říkal v sezoně dříve.

Nelíbí se mi, že v Hradci fanoušci napadli trenéra Ladislava Lubinu. Tohle by se v nejvyšší soutěži vůbec nemělo stát, ochranka to nesmí dovolit. Takové chování, to už je debilita daných fandů.

Mně jako trenérovi se nic podobného nikdy nestalo. Jen když jsem koučoval Slavii a hráli jsme baráž v Brně proti Kometě. Musel jsem chodit přes led, lidi pořvávali: "Fardo, ty slávisto, ty Pražáku…" Bylo to legrační. Takové hecování k tomu patří, ale aby někdo osobně napadl trenéra, to se nesmí stát.

Pardubice se lehce zvedají a musí se připravovat na baráž, která bude jako každý rok napínavá a zajímavá. V Chomutově mají problémy, hráči už tři měsíce nedostali výplatu, to už je hrozně dlouho. Příslušní lidé by s tím měli něco udělat, divím se, že hráči ještě vůbec hrají.