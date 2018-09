Komentář: Mně jako mladému nadávali, Myšáka podrží. Erat bude zase platný

před 1 hodinou

Richarda Fardu zaskočila na začátku extraligové sezony forma Litvínova, naopak po čtyřech úvodních kolech zklamali Oceláři. Bývalý útočník, mistr světa z roku 1972 a olympijský medailista bude na Aktuálně.cz pravidelně komentovat extraligové dění.

Komentář - Hokejová extraliga se rozjela ve velkém tempu, jak to bývá na začátku sezony skoro pokaždé. Každý má dost sil, hokej je rychlý a tvrdý, ale trochu na úkor krásných kombinací. Viděl jsem pár pěkných zápasů, zato v některých to byla zase holomajzna. Je to bojovný.

Asi každého včetně mě velice překvapily výkony Litvínova, jede jim to moc hezky. Zdá se, že hráči oproti minulé sezoně změnili myšlení a věří si. Mají silné mužstvo. Trenéra Milana Razýma dobře znám, v Plzni mi dělal asistenta. Zřejmě teď postavil v Litvínově dobrou taktiku.

Zase dávají hodně gólů jako kdysi a oprávněně se hodně mluví o Janu Myšákovi, je to veliký talent. Co jsem viděl v televizi jeho momenty, v 16 letech vypadá velice dobře. Je důležité, že ho podrží mazáci Lukeš a Hübl. To samý se stalo v Kometě Nečasovi, kterého vyzvedl Erat.

Dneska je to vůbec s mladými jinak než za mých časů. V extralize jsem hrál poprvé v 17 letech za brněnskou Zbrojovku. Dostal jsem k sobě do útoku dva nejstarší hráče, a ti mně dávali. Neměl jsem to lehký.

Drbali mě vysloveně za každou špatnou přihrávku, vždycky jsem byl na vině jenom já. Teď dávají starší hráči mladýmu najevo, že je dobrej, že s ním počítají. Tak je to správně a věřím, že o Myšákovi ještě uslyšíme.

Sparta do toho vlítla, Třinec se musí vybabrat

Richard Farda Dvaasedmdesátiletý muž přezdívaný "Riči" uspěl v hokeji jako hráč i trenér. V pozici centra pomohl reprezentaci k olympijskému bronzu ze Sappora 1972. Ve stejném roce zažil i jeden z kariérních vrcholů. S parťáky slavil zlato z domácího mistrovství světa a přispěl ke konci devítileté dominance Sovětského svazu. Dohromady má ze světových šampionátů šest medailí. V domácí lize hrál Farda hlavně za Kometu Brnu, ovšem v 70. letech během normalizace zvolil s Václavem Nedomanským útěk do zámoří. Během tří let ve WHA (tehdejší konkurence NHL) nasbíral 120 bodů. Zbytek hráčské kariéry strávil ve Švýcarsku. V rodné zemi se k hokeji vrátil až po sametové revoluci jako trenér. Do pražské Slavie přivedl Vladimíra Růžičku a postoupil s ní do extraligy. Vedl také Olomouc, Kometu, Havířov, Vítkovice, Plzeň, Karlovy Vary a Jihlavu.

V letošní sezoně by měla mezi favority znovu patřit Sparta. Sbírá body a rozjezd soutěže chytila dobře. Jak velký vliv má nový trenér, to se ještě ukáže, stále jsme na začátku. Ale Sparta do toho vlítla na 100 procent.

Každopádně je vidět, že Uwe Krupp přinesl do kabiny nové impulzy. Je to Němec, který hrál dlouhá léta v Americe, má úplně jinou mentalitu než my. A pokud zavedl v týmu nový řád a žije s ním, je to jedině dobře.

Kdo mě na začátku sezony zklamal, jsou Třinec a Mladá Boleslav. Třinec na jaře skončil druhý, v létě ještě dokázal mužstvo posílit, ale v Liberci se mi jeho výkon vůbec nelíbil. Je na ně větší tlak, třikrát prohráli a musí se z toho teď vlastními silami vybabrat.

Také Boleslav doplnila tým velmi dobře, třikrát prohrála a divím se, že uspěla zrovna v Brně. Trenér Vladimír Kýhos už se musel trochu bát o místo, teď aby doufal, že Boleslav na první výhru naváže.

Na dně je Chomutov bez bodu a bude mít těžké, aby se škrábal nahoru. Nikdo neví, co s tím Vláďa Růžička provede. Asi je více méně daný, že o záchranu budou hrát Karlovy Vary. Potřebují dělat body hlavně doma, od začátku. Nesmí se propadnout a pak to honit, to je špatné na psychiku.

Až se Erat vrátí, bude brzy v top formě

Kometa sice o víkendu lehce ztratila, ale může zůstat v pohodě. Zase má zkušené mužstvo a čtyři vyrovnané lajny. Zábranský to má pod kontrolou. Přichází mladý Karabáček ze zámoří, mužstvo by měl čase doplnit Erat. Kometa ví, že základní část se rozhodne po Vánocích.

Martin Erat je hráč, který si tohle čekání může dovolit. Nastoupí, až bude chtít, a vůbec o něho nemám strach. Je to lehký bruslař, po 14 dnech na ledě bude hned v top formě. To svoje si pořád bezpečně uhraje.

U Komety mi však připadá zvláštní, že hrála o víkendu dvakrát po sobě v sobotu a v neděli. Ani jsem nevěděl, že ji to za pár dní proti Pardubicím a Třinci čeká znovu, potřetí. Možná to Kometu stálo proti Boleslavi body, nevím. Je divný, že to kvůli televizi takhle odnesla zrovna ona.

I pro ostatní týmy je těžký chytnout správný rytmus, protože zatím chybí vložená úterní kola. Hráči mají plno sil, ale čekají na zápasy celý týden.