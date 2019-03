Farda: Český trenér by byl na místě Kruppa dávno bez práce. Spartě chybí i bojovnost

před 1 hodinou

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Sparta si podle něj play off za celou sezonu nezaslouží. A Kometa se sice rozjíždí, ale čeká ji extrémně složité čtvrtfinále.

Sparta dostala v Brně pořádný čoud a před rozhodujícím posledním kolem si zase přitížila. Co ti zase hráli… Podle jmen to není vůbec špatný mančaft, ale není tam souhra, není tam nic. Každý lítá, jak chce. Kde je puk, tam jdou dva nebo tři hráči. Tvrdím to celou sezonu.

V první třetině proti Kometě jen vejrali a nechávali si ujíždět soupeře do přečíslení. Takhle se nedá hrát hokej. Boj o play off můžou ještě pořád zvládnout, pokud získají aspoň bod proti Liberci. Ale moc tomu nevěřím. Sparta si za tu sezonu podle mě play off ani nezaslouží.

Dříve urvali sparťané výsledek bojovností, obranou, ale ani tyhle prvky už v jejich hře nevidím. Zápasy s Brnem bývaly vždy vyhrocené, teď tam jakýkoliv důraz ze strany Sparty chyběl. Raději bych v předkole viděl Litvínov, kterému nedávná změna trenéra prospěla.

Mluvilo se o nějakých sporech starších hráčů s trenérem Milanem Razýmem. Pokud je to pravda, mělo to vedení vyčmuchat mnohem dříve. Ta výměna přišla pár kol před koncem, je to zvláštní, ale je to jejich věc. Pokud vyhraje Litvínov ve Vítkovicích, třeba ještě play off udělá.

Ještě se vrátím ke Spartě. Kdyby stál na její lavičce český trenér, dávno, dávno by byl bez práce. Jenže dali se na cestu s německým koučem a Uweho Kruppa asi nemůžou vyměnit jen tak. Trochu mi ta situace připomíná fotbalovou Spartu.

Hráči a fanoušci pořád věří, že se výkony případně v play off zlomí. Ano, je to možné, ale mančaft musí držet pospolu a makat. To tam nevidím. Doma jim chodí skvělé návštěvy, lidi by chtěli vítězit. Zvykli si na novou halu, chodí jich více než do Holešovic, ale nevidí nic valného.

Kometa si zajistila páté místo a proti Spartě hrála dobře, i když je třeba přihlédnout k tomu, že jí to soupeř v první třetině výrazně ulehčil. Zase v Brně chytají formu před play off, půjdou znovu z druhé vlny a bude to otevřené.

Marku Čiliakovi se po příchodu daří, ale i Karel Vejmelka odchytal skvělé dva zápasy. Co pochytal v Liberci, bylo neuvěřitelné. Kometa má dva kvalitní brankáře. Čiliak bude určitě jednička, ale kdyby mu to náhodou nešlo, může jít do branky Vejmelka.

Podobně jako přišel před rokem z Mladé Boleslavi Petr Holík, se v Brně chytá i Jakub Orsava. Zase tak dobře ho neznám, ale hraje extraligu už dlouho, je to zajímavý útočník. Přišel do mančaftu, který vyhrál ligu dvakrát po sobě, a jeho výkonnost vyrostla.

Martin Erat se vrátí do druhého zápasu play off. To není tak velká komplikace, ještě si odpočine. Ve čtvrtfinále půjde Brno na Plzeň, nebo Hradec. Oboje budou bitvy jako hrom. Až se Plzni vrátí v play off do hry Honza Kovář, budou zase extrémně silní.

Hradec v čele s Radkem Smoleňákem nemají v Brně rádi, navíc Hradec na Kometu umí zahrát. Bude to zase ohromně zajímavé play off. Liberec trochu zdramatizoval souboj o Prezidentský pohár, ale Patrik Bartošák z Vítkovic mu v úterý nešťastně pomohl k výhře.

O to vítězství v základní části zase tolik nejde. Myslím, že Třinec daleko více těší, že načasoval formu před play off dobře, i když to teď nemusí k předskočení Liberce stačit. Měli díru, ale jsou zpět ve hře.

Šestá Olomouc zase všechny zaskočila, nikdo s ní tak vysoko nepočítal. To je tým bez hvězd, ze starého zimáku, s menším rozpočtem. Poslední dobou se rozjeli opravdu parádně, v brance září Jan Lukáš, a to je jedině dobře. V play off totiž rozhodují především gólmani.

Vůbec se mi nelíbí, co se stalo v Plzni, kde fanoušci trefili rozhodčího Hribika plastovou lahví a házeli na led a střídačku Třince další věci. To naprosto odsuzuju, absolutně to nepatří do hokeje.

Snad ti diváci chtějí vidět hokej, ne? Proč na led tím pádem hází lahve nebo proč křičí "Táhněte domů"? Na co by se potom dívali? Kdyby táhli domů, tak co? Souhlasím s Vláďou Vůjtkem, který ve Sportu psal, že by takový zápas klidně kontumoval a diváci by si to příště rozmysleli.

Po očku sleduju i play off v první lize. Očekával bych, že do baráže projde Kladno a pak buď Jihlava, nebo České Budějovice. Vsetín je pro mě překvapení, ale letos podle mě ještě na postup nemají.

Mrzí mě, kam klesá Slavia. Poprvé v první lize je letos bez play off. Nemám žádné zprávy, jak a jestli vůbec to mužstvo pojede dál. Nemají peníze, a proto to vypadá takhle smutně.