Duda je starý dědek, ale maká jako šroub, říká Farda. Sparta konečně sehnala brankáře

před 4 hodinami

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Kladně hodnotí změny u Pirátů, kteří mají první dvě výhry, a přemýšlí, kdo z vyrovnané špičky by ostatním mohl uniknout.

Komentář - Extraliga je teď pestrá. Týmy zespodu se začínají tlačit nahoru, takže to bude zamotané.

Myslím, že poslednímu Chomutovu pomohl Radek Duda. V prvním zápase, co hrál, se mi strašně líbil. I když byl na ledě třeba celou minutu, makal jako šroub. Přitom v devětatřiceti letech je to starý dědek. Do mančaftu každopádně vnesl bojovnost a zdá se, že Piráti půjdou nahoru. Samozřejmě záleží, jak jim to půjde dál, ale dvě vítězství vám v kabině udělají dobrou náladu.

Změna vždycky přinese ovoce. A těch změn v Chomutově je hodně. Přišel Duda, Finové Masi Marjamäki a Hannu Toivonen a také Tomáš Svoboda, z Brna si ho pamatuji jako dobrého hráče.

Trenérská pozice zůstává stejná. Vláďa Růžička má silnou pozici díky smlouvě podepsané na delší dobu. Pro majitele by to byla velká díra v kase, kdyby měl platit dalšího trenéra. Důležité je, že se dějí jiné změny. Je to jako v Americe. Když se nedaří, zkouší se něco jiného. Přijdou noví hráči, ostatní mají strach, aby nešli pryč, a tak mají úplně jinou motivaci.

Brankář Toivonen má zkušenosti z NHL, takže v něm něco musí být. Navíc je z dobré brankářské školy. Třeba pomůže. Popravdě, horší to být nemůže, protože Piráti doteď na téhle pozici dost hořeli.

Ještě se vrátím k Dudovi. Znám ho strašně dlouho. Prakticky dva roky jsem ho trénoval v Plzni. Jako mladík začínal ve čtvrté lajně, ale později jsem ho dával do třetí, do druhé. Hokejista je to perfektní, akorát tenkrát měl trošku problém v hlavě. Byl divoký, nechával se blbě vylučovat. Myslím, že ke stáří a pod Vláďou se trošku uklidní a týmu dá, co v něm je - bojovnost, chuť po vítězství.

Richard Farda V hokeji uspěl jako hráč i trenér. Reprezentaci pomohl k olympijskému bronzu ze Sappora 1972. Ve stejném roce slavil zlato z domácího mistrovství světa a přispěl ke konci devítileté dominance Sovětů. Celkem má ze světových šampionátů šest medailí. Doma hrál Farda hlavně za Kometu Brno, ovšem v 70. letech během normalizace utekl s Václavem Nedomanským do zámoří. Během tří let ve WHA (tehdejší konkurence NHL) nasbíral 120 bodů. V rodné zemi se k hokeji vrátil až po sametové revoluci coby trenér. Do pražské Slavie přivedl Vladimíra Růžičku a postoupil s ní do extraligy. Vedl také Kometu, Vítkovice nebo Plzeň.

Pokud jde o druhý konec tabulky, tak první a osmý mančaft dělí jen šest bodů. To znamená, že když v tomhle systému dvakrát vyhrajete, klidně jdete o tři čtyři místa nahoru. Pro diváky je určitě lepší, když je liga vyrovnaná, napínavá. Pokaždé o něco jde a ani lepší týmy nemůžou nic podcenit.

Litvínov dvakrát za sebou prohrál a čekají ho další těžcí soupeři. Musí potvrdit výkony ze začátku sezony. Pokud nepotvrdí, bude tam, kde byl loni. Ale i díky tomu je extraliga zajímavější.

Těžko říct, kdo by se z klubů v popředí mohl utrhnout. Je to tak vyrovnané! Kometa často vyhrává jen těsně, ale určitě půjde nahoru. Má silný kádr. Přivedla mladého Václava Karabáčka, ale ten ani není v sestavě. Stoupat výš určitě musí Třinec. S mančaftem, který má, je jasným kandidátem na horní místa.

Zlepšil se Liberec. I díky Michalu Bulířovi. Vždycky se objeví nějaký hráč, kterému přeje štěstí a začne mu to tam padat. Co jsem viděl jeho branky, tak mu vychází úplně všechno. Teď od něj všichni čekají, že v každém zápase dá gól. Já mu přeju, ať mu to vydrží co nejdéle, ale podle vlastních zkušeností vím, že přijde období, kdy netrefí ani prázdnou bránu nebo za zápas napálí čtyři tyčky. Jako trenér reprezentace bych ho každopádně pozoroval a vyzkoušel.

Dobré hráče má také Sparta. Akorát musí plnit, co po nich trenér chce. Loni jsem měl někdy pocit, že si dělají, co chtějí, což v hokeji nejde. Jestli je Uwe Krupp nějakou přísností dokáže zvládnout, je to jedině dobře.

Je znát, že sparťané se zlepšili v obraně. Nedělají tolik chyb jako loni. Beci jsou víc disciplinovaní a víc hrají pro mužstvo, ne pro sebe. Také je důležité, že Sparta konečně sehnala nějakého brankáře. Dřív - zhruba poslední tři roky - s nimi měla jenom problémy, ať už tam stál Filip Novotný, nebo třeba cizinci. Machovský je jednička, má klid a chytá jako blázen.