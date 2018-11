Krása z extraligy vymizela, míní Farda. A přetahovanou o Plekance vyhraje Šafářová

před 3 hodinami

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Tentokrát rozebírá, jak se hokejová soutěž změnila za posledních 15 let, a tipuje, kde skončí Tomáš Plekanec.

Komentář - Nedávno jsem dělal trenéra Slavie při rozlučce Pavla Kolaříka. Bylo to super, prostě dobrá oslava. Přišli dobří hráči, takže diváci viděli, jak se má hrát hokej. Byl jsem strašně spokojený. Blesklo mi hlavou, jak jsem Slavii dřív trénoval. Vzpomněl jsem si na poslední zápas o postup a celých pět let, co jsem tam stával. Málem jsem tam vystál důlek, takže jsem se díval, jestli tam ještě je.

Za Spartu při rozlučce nastoupil i Jaroslav Hlinka, technický hráč, který je teď bez angažmá. Kdyby na extraligu pořád měl, asi už by si ho někdo vybral. Myslím ale, že by ještě někde hrát mohl, stejně jako jiní starší hokejisté.

Od té doby, co jsem jako trenér skončil, se extraliga hodně změnila, ale k horšímu. Tenkrát před nějakými patnácti lety se hrál techničtější hokej a jenom na tři pětky. Nechyběly pěkné akce, přihrávky. A o Slavii se říkalo, že hraje nejhezčí hokej.

Jenže poté se hra začala měnit na kanadský styl, to znamená nahazování a bitva o puk. Hokejová krása vymizela. Hráči přijdou na led a jezdí jako blázni nahoru dolů, s pukem se kolikrát ani nepotkají. Na tom, co říká trenér reprezentace Miloš Říha, že v extralize nemá moc z čeho brát, určitě něco je.

Když jsem mimochodem viděl Čechy, jak na Karjala Cupu hráli proti Švédům, tak nikdo v hale pomalu nevěděl, co na prsou vlastně mají. Nový znak se mi absolutně nelíbí. Ale je to můj názor. Třeba si diváci zvyknou. Pomohlo by, kdyby naši s tímhle znakem vyhráli nějakou medaili.

Pokud se vrátím k extralize, tak těžko říct, co by se přímo v ní dalo změnit. Hráči jsou už od dorostu vedeni k rychlosti a tvrdosti, na techniku nikdo nedá.

Problém je, že jsme přebrali styl, který Kanada praktikovala dřív. Jenže ho změnila. Teď pořád hraje tvrdě, ale i technicky, krásně. Hráči si umí přihrát a v rychlosti vytvářejí pěkné akce. Dá se na to dívat.

S tím souvisí velké změny pravidel v NHL. Hrubost šla o 60 procent dolů. Protože padá hodně gólů v přesilovkách, trenéři na hráče tlačí, aby nedělali stupidní fauly. Ty oproti dřívějšku dost vymizely. Také přišlo hodně dobrých evropských hráčů, kteří nejsou zvyklí na nahazování. Kanaďané se tomu přizpůsobují.

Na NHL koukám pořád, ale sleduji i KHL, kde sice stejně jako u nás někdy nepadá moc gólů, ale Rusové jsou technicky a bruslařsky strašně dobří. Už odjakživa. V tomhle směru se už nemůžou moc zlepšit.

Zajímavou událostí je návrat Tomáše Plekance z Montrealu. I když má z extraligy víc nabídek, myslím, že půjde do Komety, kam ho potlačí Lucie Šafářová, která z Brna pochází.

Třinec měl na začátku sezony kolaps, ale v létě si kádr udržel a ještě trochu posílil, takže je zpátky nahoře, jak jsem předpokládal. Bude dál hrát ve špičce. Z favoritů se propadla Plzeň, protože nedává góly, což je většinou nemoc mužstev zespodu. Jinak hraje dobře. Je otázka, jestli potřebuje posílit, nebo jde jen o momentální výpadek.

Nejvíc mě překvapují Karlovy Vary, které dělají dobré výsledky jak venku, tak doma. Tlačí se nahoru, přitom po postupu s nimi vzhledem k jejich kádru nikdo moc nepočítal. Kdyby nakonec nehrály play out, bylo by to velké překvapení.

Kometa má zase nového brankáře. Připadá mi to pomalu jako ve Spartě. Budou střídat brankáře, ale nikdo jim chytat nebude. Uvidíme, co předvede Libor Kašík. Někteří zlínští fanoušci jsou samozřejmě naštvaní, že šel k jejich rivalovi, ale musí chápat, že profík jde tam, kde jsou nejlepší podmínky a nejvíc peněz. Já se mu vůbec nedivím.