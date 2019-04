Dědek Jágr se v baráži rozkmital, směje se Farda. Liberec dotáhne jízdu za titulem

před 3 hodinami

Richard Farda pro Aktuálně.cz pravidelně komentuje extraligové dění. Kometa se podle něj v play off nepřiblížila svým výkonům z předchozích let a Plzeň v semifinále doplatila na hluchá místa.

Liberec a Třinec jsou ve finále, a jsou tam zaslouženě. Řekl bych, že zvítězili ti lepší. Bude to správný souboj o titul, odráží to základní část, ve které byli Bílí Tygři první a Oceláři druzí.

Kometa mě zklamala, nepodala výkony, které by stačily na postup. Vloni i před dvěma lety jí hrály všechny čtyři lajny úplně suverénně. Kdokoliv mohl dát gól. Letos měli jednu silnou formaci, a tu když soupeř trochu pokryl, Kometa neměla žádnou šanci.

Ve hře pět na pět si hráči Komety nevytvořili skoro žádnou příležitost. Nikdo s výjimkou první lajny nebyl schopný dávat Liberci v rovnovážném stavu góly, ty padaly hlavně z přesilovek. Brno to tak mělo i v základní části. První útok řádil, zbytek sice bojoval, ale to bylo málo.

Liberec naproti tomu měl obrovskou sílu ve všech pětkách. Čtvrtá zahrála kolikrát lépe než druhá nebo třetí. Vedle tradičních opor vylétli třeba Petr Jelínek nebo Tyler Redenbach. Vždycky je to velká výhoda.

Severočeši jsou ve finále potřetí za poslední čtyři roky, což rozhodně není žádná náhoda. Dělají tam hokej dobře a myslím si, že to letos dotáhnou až do konce. Nerad tipuju, ale Liberec vypadal v sérii proti Kometě velmi dobře a ve finále pro mě bude favoritem.

Co se teď stane v Brně, to je věc Libora Zábranského. Možná někteří starší hráči jako Martin Erat nebo Leoš Čermák skončí a je na majiteli, aby to dobře doplnil. Pořád nemůžou být mistři, ve světle dvou titulů to tak možná nevypadá, ale i postup do semifinále je hezký výsledek.

V druhé sérii nehrála Plzeň vůbec špatně, ale prohrála si to v situacích, kdy za krátkou dobu inkasovala více gólů. To se jí stalo ve čtvrtém zápase doma i v pátém v Třinci. V Plzni se trefili Oceláři dvakrát za devět sekund a otočili skóre, doma obraceli pátý zápas až v závěru.

Plzeň si tím sérii prohrála, v play off nemůžete takové zápasy ztrácet. Byly to vyrovnané duely, ale Třinec si těmi slepenými góly pomohl a pak při něm stálo i štěstíčko. Oceláři postupně našli recept na Milana Gulaše a Janem Kovářem, a ti to s přibývajícími zápasy neměli lehké.

Musel jsem se smát, když Třinec stáhl do obrany Vladimíra Draveckého. Říkal jsem si, že je to tak bohatý klub, ale v play off musí hrát v obraně útočník. Všechna čest, hraje výborně a udržel se vzadu i po návratu zraněných Vladimíra Rotha a Martina Gernáta. Uvidíme, co ve finále.

Plzeň se vyždímala, hrála čtvrtfinále i semifinále na sedm zápasů, ale nemyslím si, že by to bylo na její hře poznat. Hráči mají fyzičkou dobrou a v tom transu play off můžete hrát pomalu každý den.

Baráž se pomalu naklání ke konci a musím říct, že jsem počítal s tím, že se Pardubice zachrání. V baráži se musí odehrát každý zápas naplno, pracují nervy. Žádná speciální příprava na baráž podle mě není, jen se musí hráči naladit psychicky a být dobře kondičně nachystaní.

Pardubice měly více času urovnat si to v hlavě, mančaft se dal do kupy a nikdo nechce hrát první ligu. Na postupovém místě se drží také Kladno. Jaromír Jágr se najednou zbláznil a táhne to. V pátek dal nádherný gól. Zkrátka starý dědek se zase rozkmital a byla z toho pěkná branka.

Jágrovi s Tomášem Plekancem a celému Kladnu bych postup přál. Kdo ví, jestli by Jágr ještě pokračoval, ale Kladno by si postup zasloužilo. A kdyby jeho šéf pořád hrál, zase by se v extralize plnily stadiony.