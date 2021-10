Ruská posila Spartě nepomohla. Třinec vyhrál pošesté v řadě, dvakrát se trefil Vrána

Třinečtí hokejisté ve šlágru 19. kola extraligy porazili Spartu 4:2, bodovali pošestnácté v řadě a sérii výher prodloužili na šest zápasů. Mladá Boleslav přehrála Plzeň, Zlín prohrál ve Vítkovicích. Pardubice otočily duel proti Kometě, znovu se trefil nejlepší střelec soutěže Robert Říčka.

Obhájce titulu rozhodl v prostřední třetině, ve které odpověděl na vedoucí branku Michala Řepíka třemi góly v rozmezí 24. až 34. minuty. K obratu přispěl dvěma trefami Petr Vrána a třemi asistencemi Tomáš Kundrátek. Pražané prohráli popáté za sebou.

"První třetina byla snad nejhorší za dosavadní 17 či 18 odehraných zápasů. Nevím, zda si hráči mysleli, že to půjde samo. Nebruslili jsme, v naší hře nebylo nic a měli jsme štěstí, že Sparta neproměnila šance, co měla. Dvakrát trefila tyčku, a kdyby nám odskočila na 2:0 nebo 3:0, bylo by hodně těžké s takovým týmem zápas obracet," uvedl asistent trenéra Třince Marek Zadina. Doplnil, že rozhodla efektivita. "Dali jsme nějaké góly, to nám pomohlo a tým se nastartoval. Pak jsme hráli docela slušně."

Sparta nastoupila s gólmanem Maximem Žukovem z prvoligové Jihlavy, který si odbyl v extralize premiéru, a se svým nejproduktivnějším hráčem Erikem Thorellem, jenž minule nehrál. Ocelářům naopak nově vypadl ze sestavy útočník z elitní řady Marko Daňo.

Sparta se ujala vedení v šesté minutě z nenápadné akce. Pavelka přistrčil po buly puk Řepíkovi, který zpoza levého kruhu překvapil Mazance a připsal si sedmou trefu sezony. Podle televizních záběrů se ale puk otřel ještě o Thorella. Třinec v této pasáži nebezpečný nebyl a v největší šanci po střele Kundrátka z mezikruží vytáhl Žukov skvělý zákrok levým betonem. Ve zbytku úvodní třetiny ale hrozili především hosté. Řepík v úniku přestřelil a Chlapík trefil brankovou konstrukci.

Fair play gestem zaujal třinecký kapitán Vrána, který odvolal vyloučení Mikliše za podražení. Za svůj čin byl v prostřední části odměněn dvěma góly. U vyrovnávací branky hledal Vrána v přečíslení dva na jednoho Romana, ale puk si do vlastní sítě srazil vracející se Horák. Při druhém gólu tečoval střelu Zahradníčka od modré čáry.

"Možná se mi to (gesto) trošičku vrátilo. U prvního jsem měl vyloženě štěstí. Já ani nevěděl, že to je gól, rozmázl jsem se o mantinel. Trošku mě překvapilo, když se ke mně všichni sjeli. A druhý byl taky se štěstím, že jsem puk trefil a zboku skočil nahoru," řekl Vrána.

Spartu ještě zachránila při střele Adámka tyč, ale v přesilové hře si Růžička vyměnil puk s Kundrátkem a prostřelil Žukova i s přispěním teče bránícího Mikliše mezi betony. Hosté mohli v následujícím střídání snížit, ale Doležal trefil v úniku brankáře Mazance do ramene.

"Projevila se naše nepohoda a třinecká pohoda, to bylo markantní. Třinec většinu šancí proměnil, my se v koncovce trápíme. Mohli jsme v první třetině odskočit, bohužel v koncovce nejsme v pohodě," uvedl asistent trenéra Sparty Jaroslav Hlinka. "Třinec začal taky hrát (od druhé třetiny) trošku jinak, malinko přitlačil v pohybu. Udělali jsme chyby v obranném pásmu a Třinec to okamžitě potrestal. Zápas se tady hodně lámal. Pod dojmem našich posledních porážek klid prostě nemáme, a to bylo vidět," dodal.

Třinec ve třetí třetině kontroloval vedení, které navíc zvýšil ve 48. minutě Martynek z dorážky Kundrátkovy střely od modré čáry. Krásnou střelou snížil Thorell a v oslabení ještě zahrozil v přečíslení Moravčík. Sparta hrála poslední tři minuty bez gólmana a Thorell tečoval puk do tyče. Domácí, kteří během série šesti výher inkasovali jen šestkrát, poté i přežili bez újmy několik závarů.

Hradec Králové vyhrál na ledě Karlových Varů 4:1 a potvrdil, že se mu proti Energii daří. Porazili ji již popáté v řadě. Zatímco Mountfield si připsal třetí výhru za sebou a uspěl v osmém z devíti zápasů, Západočeši prohráli potřetí v řadě. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhrou Hradce Králové podepsal obránce Jeremie Blain.

Mladá Boleslav udolala doma Plzeň 2:1 a dočkala se úspěchu poprvé po sérii čtyř porážek. Rozhodl o tom v 57. minutě útočník Pavel Kousal. Plzeň si připsala teprve třetí prohru z posledních jedenácti duelů. Ve slušně hraném utkání udělili rozhodčí Robin Šír a Tomáš Horák pouze jeden menší trest.

Vítkovice porazily Zlín 2:1 a poprvé v sezoně se tak radují z třetího vítězného utkání v řadě. O jejich výhře rozhodli ve druhé části z přesilových her Alexej Solovjov a Vladimír Svačina. Zlín už dokázal pouze snížit gólem Darka Hejcmana a proti ostravskému celku v extralize popáté za sebou nezabodoval. Na vítkovickém ledě neuspěl dokonce poosmé v řadě.

Liberec zvítězil v Chomutově nad Kladnem 3:2 a dočkal se venku úspěchu poprvé po sedmi porážkách. Bílí Tygři už v čase 11:50 vedli 3:0 díky brankám Adama Dlouhého, Jaroslava Vlacha a Mislava Rosandiče. Rytíři, kteří ve druhé části snížili díky Antonínu Melkovi a Jakubu Suchánkovi, si ve svém severočeském azylu připsali čtvrtou prohru z posledních pěti duelů. V závěrečné power play pojistil výhru Severočechů druhým gólem v utkání Dlouhý.

České Budějovice vyhrály na ledě Olomouce 5:2 a posunuly se na šesté místo tabulky. Klíčový tříbrankový náskok si Motor vypracoval již v první třetině. Hanáci poté ve druhé části snížili v přesilovkách na 2:3, následně už ale skórovali jen hosté. Gólem a dvěma asistencemi se pod výhru Jihočechů podepsal kapitán Milan Gulaš.

Hokejisté Pardubic zdolali Brno 3:2 v prodloužení. Dynamo prohrávalo ještě před koncem druhé třetiny 0:2, ale vyrovnalo dvěma góly v přesilovkách. Trefili se Jan Košťálek a nejlepší střelec extraligy Robert Říčka, jenž vstřelil patnáctý gól v sezoně. Už po osmi sekundách nastavení pak rozhodl útočník Patrik Poulíček.

19. kolo hokejové extraligy:

HC Oceláři Třinec - HC Sparta Praha 4:2 (0:1, 3:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 24. P. Vrána (Martin Růžička, Kundrátek), 29. P. Vrána (Zahradníček), 34. Martin Růžička (Kundrátek), 48. Martynek (Kundrátek, Dravecký) - 6. Řepík (T. Pavelka), 54. E. Thorell (M. Jandus, Šmerha). Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0. Diváci: 4239.

Sestavy:

Třinec: Mazanec - Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, M. Doudera, Zahradníček, Jaroměřský, J. Michálek - Martin Růžička, P. Vrána, Miloš Roman - O. Kovařčík, A. Nestrašil, Hrehorčák - Kofroň, Marcinko, O. Šedivý - Dravecký, R. Szturc, Martynek. Trenér: Varaďa.

Sparta: Žukov - Moravčík, T. Pavelka, M. Jandus, Tomáš Dvořák, Jurčina, Mikliš - Řepík, R. Horák, E. Thorell - Šmerha, Chlapík, D. Kaše - Konečný, Zikmund, Z. Doležal - T. Jandus, Hašek, Prymula. Trenér: Jandač.

HC Energie Karlovy Vary - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 40. Vondráček (Pulpán, T. Rachůnek) - 11. Kevin Klíma (Jergl, Blain), 27. Oksanen (Blain, Kiviaho), 38. Blain (Smoleňák, Oksanen), 60. Perret (Koukal). Rozhodčí: Kika, Micka - Lučan, Kis. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:2. Diváci: 2351.

Sestavy:

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, M. Rohan, T. Hanousek, T. Havlín, Pulpán, Parkkonen, Vodička - Flek, Kracík, T. Rachůnek - O. Beránek, Miškář, Průžek - Kohout, Kulich, Hladonik - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Hradec Králové: Kiviaho - Blain, Nedomlel, F. Pavlík, Gaspar, McCormack, Kalina, Jank - Oksanen, Lev, Smoleňák - Jergl, Kevin Klíma, Perret - Kelly Klíma, Lalancette, Pilař - Orsava, Koukal, Šalda. Trenér: T. Martinec.

BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Ševc, 57. P. Kousal (O. Najman) - 54. Kantner (Bulíř, V. Lang). Rozhodčí: Šír, Horák - Ganger, Klouček. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 2158.

Sestavy:

Mladá Boleslav: J. Růžička - Ševc, Pýcha, Pláněk, D. Moravec, Šidlík, Jánošík, Bernad - Kelemen, Fořt, A. Raška - Dufek, Claireaux, Kotala - P. Kousal, O. Najman, Lunter - J. Stránský, Bičevskis, Grim. Trenéři: R. Rulík a Patera.

Plzeň: Miroslav Svoboda - Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, J. Kindl, Kvasnička, V. Lang - P. Musil, Mertl, Dzierkals - Bulíř, G. Thorell, Blomstrand - F. Suchý, Kodýtek, Kantner - V. Adamec, F. Přikryl, M. Lang. Trenéři: Baďouček a Říha ml.

HC Vítkovice Ridera - PSG Berani Zlín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Solovjov (Svačina, J. Hruška), 34. Svačina (Illéš) - 47. Hejcman (Vopelka). Rozhodčí: Pešina, Pilný - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 7:10. Využití: 2:0. Diváci: 3318.

Sestavy:

Vítkovice: Stezka - R. Polák, Solovjov, Gewiese, Galvinš, J. Stehlík, Koch, L. Kovář - R. Bondra, Dej, M. Kalus - Illéš, J. Hruška, Svačina - Fridrich, Marosz, Lednický - Krejsa, L. Krenželok, Bernovský. Trenér: Holaň.

Zlín: Huf - O. Němec, Suhrada, Ferenc, Žižka, P. Trška, Mamčics, M. Novotný - Vopelka, Hejcman, T. Mikúš - R. Veselý, Honejsek, Köhler - Flynn, Karafiát, Kubiš - Sebera, P. Sedláček, A. Zbořil. Trenér: Jenáček.

Rytíři Kladno - Bílí Tygři Liberec 2:4 (0:3, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 22. Melka (Ticháček, M. Filip), 36. J. Suchánek (Hajný, Dvořáček) - 9. A. Dlouhý (J. Šír, Klapka), 9. J. Vlach (Zachar), 12. Rosandič, 59. A. Dlouhý (Klapka). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 0:3. Bez využití. Diváci: 2235.

Sestavy:

Kladno: Bow - Dotchin, J. Suchánek, Ticháček, Wood, Baránek, J. Pohl - Jágr, Plekanec, Hlava - M. Beran, Kubík, Kristo - Melka, M. Filip, Račuk - Routa, Hajný, Dvořáček. Trenér: D. Čermák.

Liberec: Kváča - Kolmann, Rosandič, Melancon, M. Ivan, Štibingr, Derner - Ordoš, Filippi, Birner - Faško-Rudáš, Klepiš, A. Najman - Zachar, P. Jelínek, J. Vlach - Klapka, J. Šír, A. Dlouhý - Gríger. Trenér: P. Augusta.

HC Olomouc - Motor České Budějovice 2:5 (0:3, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 22. J. Knotek (Ondrušek), 35. J. Káňa II (Nahodil, Krejčí) - 2. Štich (M. Hanzl), 15. Pech (Gulaš), 16. Gulaš (Pech, Šenkeřík), 43. J. Novotný (Gulaš, Štencel), 59. M. Hanzl. Rozhodčí: Jeřábek, Mrkva - Zíka, Bohuněk. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 4403.

Sestavy:

Olomouc: J. Sedláček - Škůrek, Ondrušek, T. Černý, Rašner, Dujsík, Řezníček - Klimek, Krejčí, J. Káňa II - Kucsera, J. Knotek, Ostřížek - V. Tomeček, Nahodil, Kunc - Olesz, Kolouch, Strapáč - Burian. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

České Budějovice: Hrachovina - Percy, Bindulis, Šenkeřík, Piskáček, R. Vráblík, Štencel, Štich - Vondrka, J. Novotný, Chlubna - Gulaš, Pech, Holec - Valský, D. Voženílek, Abdul - Karabáček, M. Hanzl, T. Šoustal. Trenér: Modrý.

HC Dynamo Pardubice - HC Kometa Brno 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Košťálek (R. Kousal, Poulíček), 54. Říčka (A. Musil), 61. Poulíček (Blümel, Klouček) - 10. L. Horký (Rákos, Kučeřík), 24. Zaťovič (Rákos, Kučeřík). Rozhodčí: Hodek, Šindel - Kajínek, Rampír. Vyloučení: 5:4. Využití: 2:0. Diváci: 9892.

Sestavy:

Pardubice: Klouček - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, J. Zdráhal - Blümel, Poulíček, R. Kousal - Cienciala, A. Musil, Říčka - Camara, O. Roman, Paulovič - Koffer, O. Rohlík, Hecl. Trenér: R. Král.

Brno: Klimeš - Holland, Ďaloga, Roth, Kučeřík, D. Mikyska, Gulaši, Fajmon - Mueller, Krištof, Kollár - L. Horký, Rákos, Zaťovič - Mallet, R. Pavlík, Haščák - Malý, Kusko, Magee. Trenér: Kalous.

Tabulka: