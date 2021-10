Blackhawks tutlali sexuální obtěžování svého hráče. Ten dnes veřejně vystoupil

Osobní finance

Finanční tíseň zažila většina Čechů. Pětina lidí na konci měsíce nevyjde s penězi

Nejčastěji chybí peníze ženám a lidem do 35 let s nižším vzděláním a příjmem do 40 000 korun, ale také Čechům žijícím ve městech.