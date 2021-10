Richter: Jágrovi s Plekancem je skoro 90 let, to by se Spartě stávat nemělo

Hokejová Sparta ztratila v extralize čtyři zápasy v řadě. Na tom by samo o sobě nebylo nic až tak zvláštního, kdyby v každém z nich ještě pár minut před koncem nevedla. Dvakrát o dvě, naposledy dokonce o tři branky. Místo dvanácti bodů získala pouze tři a k pátečnímu šlágru na ledě Třince neodjela v dobré náladě.

Před dvanácti dny vedla Sparta doma nad Kladnem už 3:1. O vítězství přišla kvůli gólům v časech 57:56 a 59:39, načež prohrála v nájezdech.

V dalším kole na ledě Plzně drželi sparťané náskok 3:1 po dvou třetinách. Indiáni v třetí části skóre zcela otočili, zareagovali i na vyrovnání Sparty a výhru 5:4 dokonali v čase 57:34.

Svěřencům trenéra Josefa Jandače to nevyšlo ani doma proti Pardubicím. Přestože se ve třetí periodě Pražané ujali vedení, hosté vyrovnali v čase 58:34 v dvojnásobné přesilovce. Obrat dokonali v nájezdech.

A to nejhorší na konec. V Olomouci sparťané v neděli vedli 3:0, pět minut před třetí sirénou. Jenže zkoprnělé mužstvo si nechalo dát góly v časech 55:36, 57:34 a 58:39. V nájezdech si připsalo tentokrát aspoň jednu trefu, ale na dva body to nestačilo. Čtvrtá těsná porážka v řadě, zmar.

"Že se to stane tak zkušenému mužstvu, to je až obdivuhodné," hodnotí sarkasticky sparťanská legenda a bývalý reprezentant Pavel Richter.

"Začalo to zbytečným faulem v poslední minutě proti Kladnu, ale říkal jsem si, že jednou se takový obrat stane. I když proti Jaromíru Jágrovi a Tomáši Plekancovi, jimž je dohromady skoro devadesát let, by Sparta, tým se záluskem na titul a několika světovými hráči, ztrácet neměla," dodává.

"Jenže stalo se to ještě třikrát. Za stavu 3:0 jsem zápas v Olomouci už přestal sledovat, a když jsem pak viděl výsledek, telefon mi z ruky skoro vypadl," pokračuje Richter. A na Spartu padla deka. "Pořádná, tak o tom mluvili i hráči. Ale překvapuje mě, že borci jako Vladimír Sobotka nebo Roman Horák tohle dopustí," kroutí hlavou.

Jak lídr Horák, tak kouč Jandač hovořili o chybějící obětavosti v závěru zápasu. "Když je Olomouc v problémech, čtyři její hráči padají do střel a mají touhu s tím něco udělat. My ji bohužel nemáme. Ztratit čtvrté jasně vyhrané utkání, to jsem nezažil. Jsem slušně řečeno naštvaný," hodnotil Jandač trpkou otočku z posledního utkání.

"Trenér z toho musí být hotový, jsou to zabité zápasy. Ta obětavost mi u Sparty chybí už několik let, po držce padá akorát třetí a čtvrtá lajna, jen hráči na hraně sestavy. Nicméně padnout do rány musí každý, jinak se vyhrávat nebude," zdůrazňuje Richter, někdejší útočník i kouč Sparty.

Nedostatek obětavosti souvisí s dalším sparťanským problémem, a sice s hrou v oslabení. Mužstvo z hlavního města ubránilo pouze 71,67 procenta přesilovek soupeře. To je vůbec nejhorší bilance v extralize. Sparťanské přesilovky (19,7 procenta využití, osmé místo) také nejsou bůhvíjaké.

Týmu nejdou ani nájezdy, prohrál čtyři z pěti rozstřelů v sezoně. Proti Kladnu, Pardubicím a Olomouci proměnil jediný ze čtrnácti pokusů.

Richter navíc vidí další slabinu v brance. "Saša Salák je zraněný, ještě to nějakou dobu potrvá. Jakub Neužil pro mě není stoprocentní náhrada. Je to jeden z klíčových postů a Sparta se svými možnostmi by měla mít dva super brankáře," soudí bývalý dlouholetý televizní expert.

Šestadvacetiletý odchovanec Sparty Neužil má v životopisu přes dvě stovky odchytaných duelů v první lize, ale v extralize nasbíral v součtu s minulou sezonou zatím pouze čtrnáct startů. V aktuálním ročníku chytá s úspěšností 90,8 procenta a průměrem 2,69 branky na zápas. Podobná čísla má také jeho velezkušený kolega Salák.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil možnost zapojení mezi brankáře Sparty Michal Neuvirth, ale u něho je vše závislé na tom, jak se bude po návratu k tréninku cítit. Vzhledem k tomu, že poslední soutěžní utkání odchytal téměř před třemi lety, není ta šance zrovna velká.

A tak Sparta vyřešila problém s brankáři prozatím tak, že z prvoligové Jihlavy na střídavý start získala talentovaného brankáře Maxima Žukova. S týmem bude už během víkendových zápasů s Třincem a Plzní.

K tomu všemu se Spartě nepříjemně rozšiřuje seznam marodů. Jen co se uzdravil Horák, vypadli ze hry vinou zdravotních potíží útočníci Sobotka, Miroslav Forman a také Švéd Erik Thorell, druhý muž bodování extraligy a zároveň nejlepší nahrávač soutěže. Delší dobu jsou spolu se Salákem mimo sestavu obránce David Němeček a forvard David Vitouch.

Díky povedenému rozjezdu sezony jsou sparťané navzdory čtyřem pokaženým zápasům na solidním pátém místě. V listopadu však musí počítat s dvojzápasem osmifinále Ligy mistrů proti švédskému klubu Skelleftea, po Vánocích je čeká zase švýcarský Spengler Cup.

Dnes od 17 hodin (vysílá O2 TV Sport 1) nastoupí na ledě úřadujících šampionů a zároveň současných lídrů extraligy Ocelářů. "Sparta odjela do Třince podle mě s tím, že tam nemá co ztratit," zamýšlí se Richter. Slezané se šňůrou pěti výher v řadě pro ni budou těžkým soustem.

"Vyhráli čtyřikrát venku, trenér Venca Varaďa poskládal v Třinci mužstvo bojovníků. Má tam hráče, kteří lezou po držkách, k tomu pár vynikajících technických hokejistů. Zato u Sparty mi takový mix chybí," uzavírá mistr světa z roku 1985.

První zářijové vzájemné střetnutí v Praze skončilo výhrou Třince 7:4. V zápase byly vedle gólů k vidění i obrovské emoce, což bezesporu věští zajímavý nádech pro odvetu.