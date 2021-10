Král střelců Jaškin je v NHL na nule. Není načase se vrátit? nabádají ho z Ruska

Nováček Martin Kaut, obránce Radim Šimek a... Dmitrij Jaškin. Seznam Čechů, kteří v aktuální základní části hokejové NHL ještě nebodovali, překvapí. Střelec Jaškin mezi nimi být neměl.

Do Arizony totiž přišel jako střelecký král Kontinentální ligy. V uplynulém ročníku mu nikdo nestačil, v tom předminulém dal víc gólů akorát mladík Kirill Kaprizov. A ten poté začal řádit i v NHL, kde za Minnesotu sbírá skoro bod na zápas.

Optimisté čekali, že 28letý Jaškin vyrukuje s podobnou kadencí.

U Coyotes ostatně podepsal vcelku lukrativní roční smlouvu na 3,2 milionu dolarů (asi 70 milionů korun). Navrch mu agent vyjednal modifikovanou klauzuli o nevyměnitelnosti, na základě které určil Jaškin deset klubů, kam nemůže být vytrejdovaný.

V platové kategorii kolem tří milionů sice ještě nejsou nedotknutelné hvězdy (jedině bývalé), ale tahouni týmu už ano. Třeba Chandler Stephenson zkraje sezony vyloženě táhne ofenzivu Vegas.

Ale Jaškin? V pěti utkáních nebodoval a posbíral dva minusové body. Dvakrát dokonce vysedával na tribuně coby zdravý náhradník. Neprosadil se ani v přípravě, kdy vyšel naprázdno třikrát.

Na ledě přitom v průměru tráví kolem 16 minut. Naposledy hrál ve druhé lajně vedle veterána Phila Kessela a Johana Larssona, který zaskakoval za zraněného kreativního centra Nicka Schmaltze. Nic moc lepšího Arizona v zásobě nemá.

Na tahu je tedy Jaškin. Zatím ukazuje jen střípky svého umu. "Jsme rádi, že jde soupeřům do těla, a vždycky se nám na něm líbilo, jak hru vnímá a v jakém tempu hraje," prohlásil trenér Coyotes André Tourigny.

"Dostal se do skvělých šancí, ale párkrát minul bránu," pokračoval. "Ničemu se nevyhýbal, je připravený využívat svou postavu. Určitě odvedl spoustu dobré práce."

Jenže neskóroval. A není tajemství, že přišel hlavně kvůli brankám. V poslední základní části Kontinentální ligy jich nasázel 38, o deset víc než další hráč v pořadí.

"Potřebujete sebevědomí, šťastný odraz, čich na góly," vyjmenovává Jaškin, co by mu mohlo s vychýlenou muškou pomoct. "Budu na tom pracovat. Góly přijdou," věří.

Zároveň si musí zvyknout na zámořský styl hry a na taktiku trenéra Tourignyho. "Myslím, že už jsem to zvládl celkem dobře, i když zlepšit se můžete vždycky. Na ledě jsem se cítil dobře. Kéž by mi tam padl jeden dva góly. Ale to přijde," dodává Jaškin.

Není načase se vrátit?

Pesimisté se však domnívají, že český kanonýr akorát pokračuje tam, kde v zámoří skončil. Přestože byl draftovaný ve druhém kole, tedy relativně vysoko, nedokázal v St. Louis naplnil potenciál. Místo střílení branek zpravidla plnil "podřadné" úkoly ve třetí čtvrté lajně. Nevysvobodil ho ani pozdější přechod do Washingtonu. Z NHL odcházel s icetimem kolem deseti minut.

Jaškinovo dosavadní trápení sledují i v Rusku, kde rodáka z Omsku po dvou famózních sezonách v moskevském Dynamu berou jako velkou hvězdu.

"Stále se vyrovnávám s jeho letním odchodem," prohlásil bývalý sovětský obránce Vitalij Davydov. "Mám pro Dmitrije otázku… Není načase se z té unylé Arizony vrátit do první lajny legendárního Dynama?"

Na to je ještě brzy. Jaškin má většinu základní části stále před sebou. "Teď je načase, aby hrál a udržel si místo v sestavě," řekl trenér Tourigny. Brzy snad přijdou i góly. Arizona, která stále čeká na první výhru v sezoně, je potřebuje.