Výsměch kvůli smrti spoluhráče. Žijí tu s námi hlupáci, divil se brankář NHL

Během hokejové kariéry už zažil ledacos, ale tohle brankář Elvis Merzlikins asi nečekal. Při nástupu na led mu divák v soupeřově dresu posměšně připomněl nedávnou smrt kamaráda Matisse Kivleniekse.

Výkřik, o jehož obsahu se spekuluje, ale není oficiálně znám, slyšel Merzlikins na začátku týdne, kdy jeho Columbus hostil v základní části NHL dallaské Stars.

"Žijí tu s námi pěkní hlupáci," kroutil hlavou po zápase. A popsal, co se stalo: "Nějaký fanoušek z Dallasu mě provokoval ohledně Matisse, když jsem vycházel z tunelu."

Na slovní přestřelku však nedošlo. "Neodpověděl jsem mu," prohlásil 27letý gólman. "Hlupáci se mi do hlavy nedostanou. Nenaštvou mě… Bylo mi jedno, co řekl."

Merzlikins očividně rozhozený nebyl. Chytil 31 z 32 střel a výrazně pomohl Columbusu k přesvědčivé výhře 4:1. Dokonce sahal po nule. Přišel o ni až v samotném závěru, kdy po odrazu puku od zadního mantinelu skóroval do odkryté klece Tyler Seguin.

"Popravdě jsem čekal čisté konto, protože věřím v karmu," podotkl lotyšský brankář. "Rozhodně jsem v ni věřil po první třetině, kdy mě třikrát zachránila tyčka. Cítil jsem, že Matiss tam byl se mnou."

Fanoušek Dallasu, který nepochopitelný výrok utrousil, by mohl mít problémy s návštěvou dalších zápasů. Blue Jackets po něm pátrají.

Kivlenieks, Merzlikinsův krajan, spoluhráč a blízký kamarád, tragicky zemřel letos v červenci v pouhých 24 letech. Osudnou se mu stala oslava v domě brankářského kouče Columbusu Mannyho Legaceho, který pořádal hostinu pro vdávající se dceru Sabrinu. Zároveň Američané slavili Den nezávislosti, k němuž patří ohňostroj. Jenže ten selhal.

Rachejtle začaly létat, kam neměly, a jedna z nich zasáhla Kivleniekse do hrudi, čímž fatálně poškodila jeho srdce a plíce.

Nadějný brankář o pár okamžiků předtím seděl s ostatními v zahradní vířivce. "A kdyby zůstal seděl, nestalo by se to jemu, ale někomu jinému. Zachránil mou těhotnou ženu, mě a desítky dalších. Chci, abyste to věděli. Je to hrdina," prohlásil na pohřbu Merzlikins.

Ke Kivlenieksovi měl blíž než ostatní spoluhráči. Onoho tragického večera ho dokonce chtěl požádat, aby byl kmotrem jeho syna. Ten se narodil v srpnu. A dostal jméno Knox Matiss.

Kivlenieks byl velkou nadějí lotyšského hokeje, přestože nikdy neprošel draftem NHL. V zámoří dokonce začínal až v třetiřadé juniorce, ale díky píli vystoupal přes farmářské soutěže až mezi hokejovou smetánku. Za Columbus odchytal osm duelů. Mohlo jich být více, zvlášť po skvělém představení na mistrovství světa v Rize, kde Lotyšsku velkou měrou pomohl k historickému vítězství nad Kanadou.

Merzlikins se netají tím, že teď chytá hlavně pro Kivleniekse. Kamaráda, s jehož úmrtím se stále smiřuje, chce uctít tím, že pro něj vyhraje Vezinovu trofej pro nejlepšího brankáře ligy.

To by bylo obrovské překvapení, ale zatím si urostlý Lotyš vede bravurně. Vyhrál všechny čtyři zápasy, do nichž nastoupil, a drží úspěšnost zákroků přes 95 procent.

"Jsou cíle, kterých chci dosáhnout, ale sám to nezvládnu. Potřebuju pomoc od spoluhráčů a od Matisse. Věřím, že mi pomůže," dodal Merzlikins.