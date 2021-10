Tanec nikdo neviděl, ale jeho gól obletěl svět. Český brankář dál sní o NHL

Jeho jméno problesklo médii při letošním draftu NHL, mnohem větší rozruch však devatenáctiletý Jakub Málek rozpoutal přesně před týdnem. V duelu mezi Havířovem a Vsetínem se stal prvním brankářem v historii první hokejové ligy, který vstřelil "čistý" gól. Ještě více tak na sebe upozornil v New Jersey, jež si ho v létě na dražbě talentů vybralo.

Vsetín před týdnem ve středu vedl na ledě Havířova 3:1 a zisk tří bodů pečetil minutu před koncem gólem na 4:1 brankář Jakub Málek.

🚨🚨🚨Breaking News: #NJDevils G Prospect Jakub Malek of VHK Vsetin in the Czech 2 League has scored a goal!!! 🤩 pic.twitter.com/niZYjpkjgt — Hockey Hound (@HockeyHoundShow) October 20, 2021

V extralize se takový kousek v lednu podařil Filipu Novotnému z Karlových Varů, v první lize byl Málek vůbec prvním střelcem mezi gólmany. Pokud tedy mluvíme o "čisté" trefě.

Gól byl totiž před jedenácti lety připsán i Dominiku Furchovi, jenž tehdy chytal za Beroun, ale jednalo se o vlastní branku soupeře, kdy Furch byl pouze posledním hráčem skórujícího týmu, který se puku dotkl.

Málek si po zápisu do dějin užívá své chvilky slávy. "Pozornost mi je moc příjemná a vážím si jí. Zároveň nic se nemá přehánět, takže se snažím zůstat nohama pevně na zemi," povídá skromně vsetínský brankář.

Ale nepopírá, že měl z gólu obrovskou radost. "Je to neskutečný pocit, za celý život se to nemusí povést. Strašně jsem si to přál, měl jsem dokonce vymyšlenou oslavu, ale stejně to musí vyplynout ze situace. Každý brankář podle mě přemýšlí o tom, že chce dát gól," míní Málek.

"Když přijde situace šest na pět, čekáme na to správné nahození, kdy si budete moct kotouč nachystat a vyzkoušet štěstí. Práci s holí piluju při každém tréninku, zkouším si rozehrávky, občas i střelbu přes celé hřiště. Přiznávám, že jsem s tím nezačal zrovna nejdříve a pořád cítím značné rezervy, takže na tom opravdu pracuju," pokračuje.

Málek při svém úspěšném pokusu prohodil puk mezerou mezi obránci Havířova, zároveň však upadl na led. "Rychle jsem se zvedal, kdyby se hra zase otáčela, ale viděl jsem, jak puk míří do brány. Počítal jsem s tím, že to Kondor (spoluhráč Luboš Rob, pozn. red.) už netečoval," vykládá.

Netečoval, a tak mohla přijít zmiňovaná oslava. "Byl to takový taneček, který s klukama na zimáku často děláme. Bohužel to nikdo nezachytil, svět to nemohl vidět," směje se devatenáctiletý brankář, po němž v červenci na draftu sáhlo New Jersey.

Málek ve čtvrtém kole uzavíral první stovku talentovaných hráčů, mezi brankáři byl sedmý. "Překvapilo mě to, byl jsem nesmírně šťastný. Dostal jsem pořádnou dávku další motivace," vzpomíná.

Komunikaci s New Jersey si mladý prospekt pochvaluje. Před dvěma týdny se na něj přiletěli podívat zástupci Devils a bývalí brankáři NHL, Scott Clemmensen a Anders Nilsson.

"Takže můj gól naživo neviděli, ale gratulace na dálku byla i tak veliká. Píšeme si nebo voláme zhruba každý druhý den. Jaký byl trénink, jaký byl zápas. Oni napíšou report, já dodám něco svého. Jsem za to moc vděčný," popisuje brankář, jenž vévodí statistikám první ligy v úspěšnosti zákroků (93,54 procenta) i v průměru obdržených gólů na zápas (1,90).

Na kontě má dva starty v juniorské reprezentaci a nyní i solidní šanci zabojovat o blížící se mistrovství světa do 20 let v Edmontonu. Přitom ještě v sezoně 2019/20 chytal pouze druhou nejvyšší juniorskou soutěž, kam byl Vsetín administrativně odsunut.

V minulém ročníku už dostal větší příležitost mezi muži a za Vsetín si zachytal také v play off. "Draft jsem bral jako ocenění za tvrdou dřinu, ačkoli jsem v podstatě celou jednu sezonu strávil v druhé lize juniorů. Práce, kterou jsem udělal, se vyplatila," těší jmenovce slavnějšího brankáře Romana Málka.

Cesta do prvního mužstva New Jersey bude ještě hodně složitá, počet českých gólmanů, kteří v zámoří bojují o místo, však v Málkovi vzbuzuje optimismus. "Jsou to kluci, k nimž vzhlížím," tvrdí rodák z Kroměříže.

"Takovým mým vzorem je asi Honza Bednář," zmiňuje vrstevníka, jenž v dresu Karlových Varů nasbíral již 28 startů v základní části extraligy a od minulého ročníku působí v kanadské juniorce. "Líbí se mi, jak chytá a jak k hokeji přistupuje. Před MS juniorů jsme sice vzájemnými konkurenty, ale pořád si přejeme jen to nejlepší," podotýká Málek.

Když si chce od hokeje oddechnout, rád si pustí fotbal. A má docela netradičního favorita, klub Forest Green Rovers z čtvrté anglické ligy. "Jsem milovník hry FIFA, kde jsem na ně narazil. Líbilo se mi logo a postupně jsem o klubu zjišťoval další informace," vysvětluje.

"Mám doma jejich suvenýry, snažím se sledovat všechna utkání," říká. Forest Green Rovers sídlí v šestitisícovém Nailsworthu a proslavili se coby nejekologičtější klub světa. Na stadionu nabízí jen bezmasá jídla, trávu sekají elektrickými sekačkami.

"Dresy mají z bambusových vláken a nově i z odpadu z kávových zrn. Jejich filozofie je mi blízká, je to zajímavý klub a celkově mi přirostl k srdci," přibližuje Málek svou fanouškovskou volbu.

V dalším pokračování své hokejové kariéry se dnes od 17:30 postaví se Vsetínem proti Kolínu v souboji pátého s třináctým týmem první ligy.