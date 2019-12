Junioři stojí před zápasem pravdy. Česká parta jde proti německým individualitám

Po snovém vítězném startu do domácího světového šampionátu čeká na české hokejové juniory nejdůležitější utkání ve skupině. V zápase proti Německu (15.00) budou bojovat o čtvrtfinále a o klid před konfrontací se zámořskými mužstvy. Jenže pozor. Byť jde o nováčka elitní divize, případné podcenění se nemusí vyplatit.

Češi jsou v pohodě, premiéra před burácejícími ochozy Ostravar Arény proti Rusku jim vyšla výborně, nečekaným vítězstvím 4:3 se uklidnili a sami pro sebe si potvrdili, že chtějí na MS prohánět ta nejlepší mužstva. Že i s kádrem bez výrazných hvězd jsou toho schopni.

Do tabulky skupiny B zapsali na úvod skvělé tři body, přesto je klíčové utkání o postup do čtvrtfinále domácího turnaje potká teprve v sobotu proti Němcům. Pokud znovu získají maximální bodový počet, naděje na čtvrtfinále bude hraničit s jistotou.

První zápas však české reprezentaci přinesl i jednu negativní skutečnost. Kvůli zranění kolene na MS dohrál útočník Jakub Lauko, předpokládaný největší tahoun české ofenzivy a jediný člen týmu, který v zámoří působí v soutěži dospělých, na farmě Bostonu v Providence v AHL.

Trenér Václav Varaďa dopsal místo Lauka na soupisku Karla Pláška.

Sobotní čeští vyzyvatelé Němci mají na soupisce také jednoho hráče z AHL, a sice obránce Moritze Seidera. Spolehlivý 18letý zadák nastupuje za Grand Rapids, byl první volbou Detroitu na letošním draftu NHL a z pozice celkové šestky patří mezi největší hvězdy českého MS.

O rok starší útočník Dominik Bokk vloni zaujal vedení St. Louis, které po něm na draftu sáhlo rovněž v prvním kole, celkově na 25. místě. Později byl vyměněn ze St. Louis do Caroliny. Bokk dorůstá již třetím rokem v seniorské švédské lize, letos se přesunul z Växjö do Rögle.

Tito dva hráči by měli převyšovat zbytek německého týmu.

Kouzlo kvalitních německých akademií

"Očekávám, že Němci budou hrát svůj typický poctivý defenzivní hokej. Neměli po prvním zápase příliš času na odpočinek, zato Češi ano. To sice hraje v náš prospěch, ale hokej mnohdy postaví papírové předpoklady na hlavu," říká ambasador německého mužstva na turnaji Petr Bříza.

Bývalý vynikající brankář a medailista z MS i olympiády strávil šest let v Landshutu v nejvyšší německé lize a dodnes ho s německým hokejem pojí blízký vztah. Bříza chválí Němce za přístup k výchově mládeže.

"Podobně jako Švýcaři vybudovali za posledních deset nebo patnáct let několik velmi kvalitních akademií. Jejich nejlepší hráči prošli Kolínem a Mannheimem, mají kvalitní zázemí a podmínky pro dobrý trénink. Když si země nastaví takový program a funguje jí, pravidelně pak produkuje hráče pro velký hokej, což teď pro Němce platí," míní Bříza.

Seider letos v Bratislavě v 18 letech debutoval na MS dospělých a patřil mezi nejlepší německé hráče. Rozhodně nebyl jako nejmladší člen pouze do počtu a právem je považován za nejlepšího německého beka od dob Christiana Ehrhoffa, který zářil v NHL.

V útoku se vedle Bokka věští skvělá hokejová budoucnost také teprve 17letému Timu Stützlemu, jenž by podle mnoha předpovědí v příštím roce mohl zaútočit na první kolo draftu.

V aktuální sezoně dostává mnoho prostoru od českého trenéra Pavla Grosse v Mannheimu. "Němci přišli na to, že dokážou zabudovat mladé kluky docela brzy do své soutěže, která je kvalitní. A teď je to posunuje kupředu," konstatuje Bříza.

"Chci být draftován co nejvýše," prohlásil mladý "košíčkář" Stützle. V Mannheimu pro to dělá maximum, je totiž šestým nejproduktivnějším hráčem úřadujících německých mistrů. V 25 zápasech nastřílel pět branek a přidal 18 asistencí.

"Navíc mají Němci vynikajícího gólmana, který se začíná prosazovat v Düsseldorfu. Nebude to pro nás lehké utkání," zmiňuje Bříza brankáře Hendrika Haneho, jenž před rokem vychytal Němcům postup do elitní divize MS dvacítek s úchvatnou úspěšností 94,9 procent a průměrem 0,98 gólu na zápas.

Češi vědí: Nic se nesmí podcenit

Němci před rokem doma ve Füssenu srazili Bělorusko, Norsko, Lotyšsko, Rakousko a Francii a po pěti letech se vrátili mezi nejlepší. V Česku chtějí zabojovat nejen o záchranu, ale také o čtvrtfinále. Speciální motivace požene syny českých rodáků Tobiase Ancicku a Lukase Reichla.

Ačkoliv Češi nemají v týmu kromě brankáře Lukáše Dostála tak výrazné individuální osobnosti jako Němci, v šíři kádru jsou papírově silnější. "Je to silné mužstvo, nesmíme nic podcenit, jinak by to nedopadlo dobře," varoval kapitán Libor Zábranský mladší.

"Role favorita vás přirozeně nutí k tomu, že musíte tvořit. A samozřejmě se lépe boří, než tvoří," usmívá se Bříza. "Jde o trpělivost a dobrý pohyb," dodává. "Musíme hrát náš hokej a věřit, že týmovým pojetím přidáme další výhru," podotkl po pátečním tréninku český kouč Varaďa.

Němci ukázali svou houževnatost hned v prvním utkání na MS proti USA. Úřadující vicemistry světa překvapili prvním gólem a ještě po polovině utkání vedli 3:2. Na konci druhé a zkraje třetí třetiny ovšem Američané zaveleli k obratu a Německo nakonec přestříleli 6:3. Bokk se podílel na všech třech gólech svého týmu, dvakrát skóroval John-Jason Peterka.

V závěrečné přípravě bez největší hvězdy Seidera porazili Němci dvakrát Švýcary 5:4 a 3:2 na nájezdy. V přátelských utkáních proti silným týmům podlehli Finům 1:6 a Američanům 1:7.

Druhé utkání českých juniorů na domácím MS začíná v Ostravě v 15:00. Sledovat ho můžete na ČT Sport nebo v online přenosu Aktuálně.cz.