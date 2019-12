Fantastický start juniorů. Češi na domácím šampionátu skolili silné Rusko

Foto: Dalibor Sosna

Češi na úvod domácího mistrovství světa dvacítek překvapili Rusko, které po celé utkání dohánělo ztrátu. Svěřenci trenéra Václava Varadi se hned třikrát dostali do vedení a nakonec zvítězili 4:3. Góly vstřelili Kubíček, Myšák, Blümel a Jeník.

Druhým soupeřem Česka budou v sobotu odpoledne reprezentanti Německa.

Důležitou výhru v těžké skupině kalí zranění útočníka Jakuba Lauka, který po střetu s protihráčem při prvním střídání zamířil do kabiny a nedohrál.

Gólově se ale Čechům úvod vydařil. Ve 3. minutě otevřel skóre bleskově využitou přesilovou hrou Kubíček, který se prosadil střelou od modré čáry. O pět minut později to bylo 2:0 poté, co Myšák přesně zakončil rychlý protiútok.

Sborná však byla v útočném pásmu mnohem nebezpečnější a převahu potvrdila i brankami. Dostál domácí tým dlouho držel, v 11. minutě jej ale překonal krátce po skončení přesilové hry Zamula a další vyloučení Kučeříka pomohlo Rusku k vyrovnání.

Rusové byli výrazně střelecky aktivnější, do vedení se ale opět dostali Češi. Nepříliš jistého Askarova, který by měl být příští rok nejvýše draftovaným brankářem do NHL, překonal Blümel. Vedení domácím vydrželo jen 45 sekund, o vyrovnání se po rychlém protiútoku postaral Zamula.

Úroveň hry následně lehce poklesla. Posunout Česko opět do vedení mohl Pekař, brejk ale nezakončil ideálně. V 38. minutě byli ale vyloučeni Voronkov s Rtiščevem a Jeník dvojnásobnou přesilovku brzy využil. Vzápětí hráli domácí hokejisté další přesilovku pět na tři, pátý gól ale přidat nedokázali.

Ústřední postavou třetí třetiny byl Dostál. Rusko si vytvořilo tlak a český brankář svůj tým držel ve hře o vítězství. Velkou šanci přidat uklidňující pátý gól měli domácí hráči v dlouhé dvojnásobné přesilovce, nakonec je to ale mrzet nemuselo.

Mistrovství světa hokejistů do 20 let:

Skupina B (Ostrava):

Česká republika - Rusko 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Kubíček (Teplý, Jeník), 8. Myšák (Teplý), 26. Blümel, 38. Jeník (Teplý, Šír) - 11. Zamula (Chovanov, Denisenko), 15. Podkolzin (Marčenko, Romanov), 27. Zamula (Voronkov, Alexandrov). Rozhodčí: Lawrence (Kan.), MacFarlane (USA) - Obwegeser (Švýc.), Synek (SR). Vyloučení: 6:8, navíc Galeňuk (Rus.) 10 min. Využití: 2:0. Diváci: 8693.

ČR: Dostál - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Teplý, Jeník, Pekař - Pytlík, Šír, Lauko - Raška, Čajka, Myšák - Šik, Pavel, Blümel. Trenér: Varaďa.

Rusko: Askarov (41. Miftachov) - Žuravljov, Romanov, Zamula, Malyšev, Galeňuk, Pylenkov - Dorofejev, Chovanov, Denisenko - Alexandrov, Voronkov, Sokolov - Podkolzin, Morozov, Marčenko - Grošev, Sorkin, Rtiščev. Trenér: Bragin.