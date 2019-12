Neznám hezčí pocit než porazit Rusy, jásal kapitán. Češi odehráli svůj největší zápas

Foto: Dalibor Sosna

Start do domácího mistrovství světa z říše snů. Čeští hokejisté do 20 let si vyšlápli na Rusko a jednoho z hlavních favoritů turnaje porazili 4:3. Utkání proti tradičnímu rivalovi provázely obrovské emoce, o to větší nadšení pak zavládlo mezi českými juniory.

Únava, úleva, nadšení. Kombinace těchto pocitů se dala jasně vyčíst z tváří hráčů české dvacítky po úspěšném startu do ostravského turnaje. "Byl to největší zápas v kariéře. Pro mě určitě a asi i pro většinu dalších kluků," vydechl střelec třetího gólu Matěj Blümel.

"Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Osobně jsem to takhle náročné nečekal," oddechl si pardubický útočník. Češi skvěle zachytili začátek zápasu a už v osmé minutě vedli 2:0, jenže Rusové ještě do přestávky vyrovnali, a navíc český tým v úvodním dějství přestříleli v poměru 18:5.

V těžkých momentech mužstvo držel brankář Lukáš Dostál. "Vidíme, jakou formu má ve Finsku. Je vidět, že si ji přenesl sem, chytá opravdu výborně," řekl Blümel. "Rusové si to umí hodit. Bylo to nepříjemné, ale střely z boku Lukáš vychytal a spoustu jsme toho zablokovali," dodal kapitán Libor Zábranský mladší.

Na druhé vyrovnání Rusů na 3:3 z hole dvoubrankového střelce Jegora Zemuly zareagovali Češi před druhou přestávkou gólem Jana Jeníka, který se pak ukázal jako vítězný. Jeník vymetl horní růžek branky při přesilovce pět na tři, první gól Šimona Kubíčka padl také v početní výhodě.

Svěřenci Václava Varadi využili dvě ze sedmi možností, byť v přípravě se při hře v přesilovkách trápili. "Bylo super, že jsme hned trefili a nabrali jsme sebevědomí. Pomohlo nám to, bylo to vidět," podotkl Blümel.

"Byli jsme dobří v situacích před brankou, v tom chceme pokračovat. Zejména ve třetí třetině jsme byli dobří v bruslení, neprohrávali jsme souboje. Vítězství se nerodilo lehce, ale bylo zasloužené," ocenil trenér Varaďa a poděkoval týmu za obětavý výkon.

Rusům se vývoj nelíbil, napětí bylo znát

Češi byli ve vyhroceném zápase na trestné lavici šestkrát, Rusové hned osmkrát, a navíc Danila Galenjuk kvůli vyššímu trestu po faulu na Petra Čajku třetí třetinu nedohrál. Utkání mělo od začátku velké grády, nebyla nouze o potyčky a strkanice u mantinelu a před bránou.

"Proti Rusům je to vždycky takové. Bohužel neumí anglicky, takže si s nimi moc nepokecáte," smál se Zábranský. "Rusům se ten vývoj moc nelíbil, dohrávali nás a pak my je. Napětí bylo znát," potvrdil Blümel.

V závěru třetí části sice Češi nevyužili minutu a 33 sekund trvající hru v pěti proti třem, nicméně velikánský nápor sborné na konci se nekonal. Po vypršení 60 minut naskákali jásající hráči na Dostála.

"Neznám hezčí pocit než porazit Rusy, každý by to měl takhle brát," zářil Zábranský. Také vstřelené góly se pokaždé neobešly bez značných oslav, čeští junioři si utkání před 8693 diváky v Ostravar Aréně užívali.

Tak bouřlivou kulisu zažili mnozí z českého týmu poprvé. "Hlavně po vstřelených gólech jsem cítil z publika obrovskou energii," popisoval trenér Varaďa. "Kdo neskáče, není Čech po každé brance? Nemám slov, to je neskutečné. Strašně nás hnali," žasl Blümel.

"Všichni chtěli, abychom vyhráli. Byl to ostrý start a diváci nám pomohli. Děkovačka pak byla neskutečná," vyprávěl Michal Teplý, s třemi body za tři asistence nejproduktivnější hráč zápasu. "Jsem zvědavý, co na to řekne rodina. Ani nevím, kde seděli," doplnil odchovanec Liberce.

Zraněný Lauko: Nejspíš je to v háji

Černou kaňkou na parádním vstupu české reprezentace do šampionátu je zranění útočné opory Jakuba Lauka, který na MS dost možná dohrál. "Nejspíš je to v háji," klopil po zápase zrak útočník bostonské farmy v Providence a jediný člen týmu, který hraje v zámoří soutěž dospělých.

Na konci první minuty, po šesti sekundách na ledě o Lauka nešťastně škrtl Jegor Sokolov, 19letý útočník ztratil balanc a v pádu se připletl přímo před rozjetého Dmitrije Voronkova. Při odchodu z ledu se Lauko držel za pravé koleno, trpěl bolestí a vztekal se. Tak rychlý konec ho nesmírně mrzel.

"Dnes podstoupí magnetickou rezonanci a uvidíme, v jakém rozsahu to zranění je. Podle prvotních prognóz je možné, že pro něj MS skončilo. V tom případě bychom na to reagovali," poznamenal kouč Varaďa.

Lauko je v Ostravě na svém třetím juniorském šampionátu a měl být vůdčí osobností týmu. "Hraje AHL, taková ztráta by byla na turnaji znát. Myslel jsem, že ho někdo odveze na střídačku a za tři střídání to bude dobré. Ale asi je to bohužel špatné," konstatoval Teplý.

Chomutovský odchovanec vyhrál v minulé sezoně Memorial Cup, soutěž pro nejlepší týmy kanadských juniorských lig, ale později vyšlo najevo, že hrál s natrženými vazy v koleni a meniskem. Střet s dvojicí Rusů mu toto zranění pravděpodobně obnovil.

Češi získali do tabulky skupiny B důležité tři body, přesto se z hlediska boje o postup do čtvrtfinále jeví jako klíčový sobotní zápas s Němci. "Výhra nad Rusy nám dodá klid, ale na Německo se musíme připravit stejně. Pokud to neuděláme, nedopadne to dobře," varoval Zábranský.

"Vůbec nemají špatný tým, rozhodně je nesmíme podcenit," přidal Teplý. "Proti Rusům nám pomohlo, že jsme do toho šli jako outsideři. My jsme se z toho nepo**ali a bojovali jsme jako tým," potěšilo Blümla. První zápas na domácím MS juniorů zvládli Češi vítězně vůbec poprvé v historii. V letech 1993, 2001 ani 2007 se jim takový začátek nepovedl.