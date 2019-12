Živě: Česko - Německo 1:3. Dvacítka opět ztrácí 2 branky, pyká za nedisciplinovanost

Němci jsou sice nováčky v elitní skupině, ale vůbec není dobré je podceňovat. Jejich obraně totiž velí Moritz Seider, kterého si v červnovém draftu Detroit vybral už ze 6. pozice a nyní hraje na farmě v Grand Rapids. Za sebou má i start na MS dospělých. O rok starší útočník Dominik Bokk vloni zaujal vedení St. Louis, které po něm na draftu sáhlo rovněž v prvním kole, celkově na 25. místě. Později byl vyměněn ze St. Louis do Caroliny. Bokk dorůstá již třetím rokem v seniorské švédské lize, letos se přesunul z Växjö do Rögle. V útoku se vedle Bokka věští skvělá hokejová budoucnost také teprve 17letému Timu Stützlemu, jenž by podle mnoha předpovědí v příštím roce mohl zaútočit na první kolo draftu. To je velká síla sama o sobě. Když k tomu dodáme tradiční německou zarputilost a pocit, že nemají co ztratit, na drama je zaděláno.