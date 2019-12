Dostál nebyl nervózní a po výhře skákal radostí. Atmosféru znal z para hokeje

V prvním zápase juniorského mistrovství světa potvrdil, že se na něj čeští hokejisté mohou spolehnout. Byť Lukáš Dostál v utkání s Ruskem třikrát inkasoval, přidal navrch 33 zákroků. Po cenném vítězství na úvod MS ocenil fanoušky v Ostravě a hovořil o tom, proč ho při premiéře na šampionátu nesvazovala nervozita.

MS v hokeji do 20 let 2020, Česko - Rusko | Foto: Dalibor Sosna

MS v hokeji do 20 let 2020, Česko - Rusko | Foto: Dalibor Sosna

MS v hokeji do 20 let 2020, Česko - Rusko | Foto: Dalibor Sosna

MS v hokeji do 20 let 2020, Česko - Rusko | Foto: Dalibor Sosna

MS v hokeji do 20 let 2020, Česko - Rusko | Foto: Dalibor Sosna

Jak těžký byl úvodní zápas proti Rusku?

Určitě byl hodně náročný zápas, ale kluci přede mnou podali fantastický výkon. Zablokovali plno střel. Chci jim poděkovat, odehráli to přede mnou parádně.

V první třetině jste dvakrát inkasoval, ale měl jste k tomu 16 zákroků. Bylo klíčové to tam udržet a nepustit Rusy do vedení?

Neřekl bych, že klíčové, protože Rusové měli šance i ve druhé a třetí třetině. Zaplaťpánbůh jsme zkraje dali dva pěkné góly, to nás trošičku nakoplo. Potom jsme udělali pár faulů, Rusové to proměnili (dvakrát skórovali krátce po skončení vlastní přesilovky, pozn. red.) a do kabin se šlo za stavu 2:2. Ve druhé třetině se začínalo vlastně od nuly a bylo důležité, že jsme nápor Rusů ustáli.

Byl jste před zápasem nervózní? Přeci jen to byla premiéra na domácím šampionátu.

Ne, vůbec. Byl jsem úplně v klidu. Dlouho jsem se totiž těšil, na jaře jsem se díval, když tady hráli para hokejisté. Proti Rusům se mi to potvrdilo, atmosféra byla zase parádní. Chtěl bych fanouškům poděkovat, byli hnacím motorem a tlačili nás dopředu.

Co jste říkal na produktivitu spoluhráčů? 22 střel na branku přetavili ve čtyři góly, Rusové potřebovali na tři branky 36 pokusů.

Měli jsme šance a ty jsme proměnili, což je nejpodstatnější. Zápasy se hrají na góly, není to tak o poměru střel. Proměňování šancí bylo klíčem k úspěchu.

Je to velké povzbuzení do dalšího průběhu turnaje?

Pro nás to byl důležitý zápas. Byl to vstup do turnaje, výhry si velice ceníme, ale do dalších utkání musíme jít s pokorou a od nuly.

Po zápase jste skákal radostí, celý tým měl obrovskou radost. Bylo znát, že jste si oddechli?

Měli jsme obrovskou radost, protože to bylo parádní vítězství před skvělými diváky. Nechci říct, že to z nás spadlo. Nicméně výhra je na začátku turnaje určitě povzbuzující.

Jaké bylo dívat se z brány na zraněného Jakuba Lauka, když to s ním nevypadalo dobře?

Upřímně, ten zákrok jsem neviděl. S Kubou jsme velcí kamarádi, takže mě to mrzelo. Ale na druhou stranu jsem se musel soustředit na svůj výkon, tyhle věci mě nemohou ovlivnit.

Od začátku měl zápas grády, hráči do něj byli očividně vtažení. Jak jste to vnímal z branky?

Bylo to tvrdé, mělo to obrovské tempo a myslím, že i diváky to bavilo.

Bylo důležité, že jste skoro pořád vedli?

Určitě. Rusové podle mě změnili styl v tom, že se snažili více střílet. V první třetině hráli v přesilovkách hodně přihrávky do kříže, pak už se to snažili zjednodušit. Ale my jsme na to byli připraveni a kluci zablokovali strašně moc střel. To, že jsme Rusy nepustili do vedení, hrálo svou roli.

Jak těžké bude připravit se na zápas s Němci, kde budete favority?

Jak už jsem říkal, my začneme od nuly a v podstatě nebudeme nic měnit. Připravíme se stejně jako na zápas s Rusy a budeme hrát na maximum.