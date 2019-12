Kanadští fanoušci zaplnili nádraží v Praze. Na MS dvacítek jedou speciálním vlakem

Přes čtyři stovky kanadských fanoušků se dnes ráno vypravily speciálním vlakem z Prahy do Ostravy, kde budou sledovat mistrovství světa hokejistů do 20 let.

Turnaj v Ostravě a Třinci začíná dnes a vyvrcholí zápasy o medaile příští neděli. Ve skupině, která dnes po 09:00 zcela zaplnila odbavovací halu nádraží v Praze-Holešovicích, podle organizátorů cesty chyběli fanoušci jen z jedné z kanadských provincií, nejmladší účastnici výpravy jsou tři měsíce. Z holešovického nádraží vyrazilo do Ostravy asi 420 fanoušků, o které se stará kanadská cestovní agentura Destiny Tours. Koordinátor výpravy Denis Hainault ČTK řekl, že další hokejoví příznivci míří do Ostravy autobusem z Budapešti. "Celkem jich bude přibližně 800, další ale vyrazili po vlastní ose," uvedl. Jako jeden z posledních nastupoval do vlaku Murray, který místo obvyklého národního dresu zvolil oblek pokrytý javorovými listy. "Chceme se podívat na dobrý hokej. Dívat se na tyto mladé kluky, v mnoha případech budoucí hvězdy, je zábava," řekl Murray, který je na juniorském šampionátu celkově popáté. V Praze je od 21. prosince, přes Vánoce si prohlédl hlavní město. Nejmladší účastnici výpravy s sebou vezla v kočárku fanynka Candace, jejíž dceři jsou tři měsíce. "Na takový turnaj jsme se vypravili poprvé, v Praze jsme strávili jeden den," řekla. Kanaďané se ve skupině B utkají s Českem, Ruskem, Německem a dnes večer vyzvou USA. Výprava má podle Hainaulta rezervovaný pobyt až do konce turnaje, bez ohledu na to, jak jejich tým dopadne. Kanada je se 17 tituly zdaleka nejúspěšnějším týmem šampionátů do 20 let, tentokrát bude také patřit mezi favority. Juniorský hokej je v Kanadě velmi populární, ve sledovanosti většinou šampionát dvacítek předčí i seniorské mistrovství světa. Podle Hainaulta je to mimo jiné kvůli tomu, že přímé přenosy z květnových šampionátů se v Kanadě vysílají vzhledem k časovému posunu v horších časech a ve stejnou dobu navíc vrcholí zápasy o Stanleyův pohár v NHL. Na šampionát upozorňuje na sociálních sítích i kanadská velvyslankyně v Praze Ayesha Rekhiová. V hokejových dresech se vyfotila s americkým kolegou Stephenem Kingem, se kterým se vsadili o výsledek dnešního vzájemného zápasu. Zveřejnila také video, kde v hokejovém dresu dává rady fanouškům, kteří přijeli do Česka.