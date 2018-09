Start v NHL vyhlížel marně. Karabáček oželel 70 tisíc dolarů a stal se posilou Brna

před 1 hodinou

Český útočník rozvázal smlouvu s Buffalem, chce střílet góly i ukázat, že zlepšil obrannou činnost.

Brno - Hokejový útočník Václav Karabáček po předčasném ukončení smlouvy s Buffalem v NHL posílil mistrovskou Kometu Brno. Dvaadvacetiletý odchovanec pražských Letňan působil v uplynulých dvou sezonách na farmách Sabres v Rochesteru v AHL a v Elmiře a Cincinnati v ECHL. V zámoří Karabáček předčasně skončil, přestože měl ještě na nadcházející sezonu platnou smlouvu.

Dnes dopoledne Karabáček podepsal kontrakt s Kometou a hned se zapojil do prvního tréninku. "Je to mladý hráč a obrovský talent. Zároveň pravák, kterého jsme hledali na trhu. Očekávám, že svůj talent v Kometě ukáže a že bude hodně platný v přesilovkách a ve zrychlení naší hry," řekl majitel, generální manažer a hlavní kouč Komety Libor Zábranský oficiálnímu webu klubu.

Vicemistr světa ze šampionátu hráčů do 18 let z roku 2014 Karabáček měl ještě rok platnou tříletou nováčkovskou smlouvu s příjmem na tuto sezonu 722.222 dolarů v případě pobytu v NHL, kde dosud nehrál. Na farmě by účastník srpnového prvního soustředění širšího kádru české reprezentace pod novým koučem Milošem Říhou bral 70 tisíc dolarů.

Buffalo draftovalo Karabáčka v roce 2014 ve druhém kole na 49. pozici. V zámoří hrál ještě o rok dříve, kdy odešel po roce stráveném v Salcburku na hokejové akademii do Gatineau Olympiques do QMJHL. Ve stejné soutěži pak hájil barvy celků Baie-Comeau Drakkar a Moncton Wildcats. Sabres jej ani nezařadili do kádru na přípravný kemp před touto sezonou.

Na farmě Buffala v Rochesteru v AHL sehrál český útočník za dvě sezony 24 zápasů a připsal si osm bodů za tři branky a pět asistencí. V ECHL za Elmiru a Cincinnati zaznamenal v 37 duelech 16 bodů za pět gólů a 11 přihrávek.

"V Americe jsem ukončil smlouvu a s Kometou jsem byl v kontaktu už dřív. Chtěl jsem do Brna jít, byl jsem tady i na testech, takže jsem rád, že se to podařilo dotáhnout. Kometa je kvalitní klub, vyhrál dvakrát v řadě titul. Chci pracovat každý den naplno a pomoct klubu k dalším úspěchům," prohlásil Karabáček.

V minulých dvou sezonách stihl vinou zranění dohromady jen 61 utkání. "Musel jsem vynechat spoustu zápasů, což nebylo dobré na mou psychiku. Ale zotavil jsem se a jsem připravený dát Kometě to nejlepší, co umím," doplnil Karabáček.

Má velkou chuť a chce být týmu platný. "Chtěl bych pomoct svými góly a přihrávkami. Také se vracet do obrany, hrát agresivně, napadat hráče a těžit z chyb obránců, protože si myslím, že jsem hodně rychlým hráčem. Obrannou činnost jsem oproti dřívějšku zlepšil, hodně jsem na tom pracoval a myslím si, že je to daleko lepší," podotkl útočník, který pochází z Brandýsa nad Labem.

Na extraligu se těší. "Je to kvalitní liga, ve které hraje plno talentovaných a šikovných hráčů. Budu hrát doma, o to víc to pro mě bude větší motivace. Moc se těším, beru tuto soutěž mezi pěti nejlepšími na světě," dodal Karabáček.