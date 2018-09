Ujely mi nervy, přiznal Gulaš. Přesto jeho Plzeň souboj emocí v Ostravě zvládla lépe

před 1 hodinou

Vítkovice prožívají nejlepší vstup do extraligy po devíti letech, ale proti Plzni už přece jen ztratily první dva body. Indiáni ubojovali ve vyhroceném utkání s 82 trestnými minutami těsné vítězství 2:1 v prodloužení a libovali si, že štěstí bylo tentokrát na jejich straně.

Ostrava - Plzeňští hokejisté porazili Vítkovice 2:1 po prodloužení, vyhráli podruhé v sezoně a z dlouhého výletu si odvezli cenný lup. Kapitán Milan Gulaš přispěl k triumfu dvěma přihrávkami, ale přesto hodnotil svůj výkon spíše kriticky. Právě po jeho vyloučení Plzeň jako první inkasovala.

A v samém závěru první třetiny utržil Gulaš osobní trest na deset minut. "Emoce jsem neudržel. Byly tam některé zákroky, které byly podle mě fauly, a já jdu ven za věc, která je v hokeji úplně normální," vysvětloval své protesty proti rozhodčím zkušený plzeňský útočník.

Kterou situaci Gulaš komentoval? Při hře čtyři na čtyři v prvním dějství ho srazil tvrdým a podle rozhodčích čistým hitem domácí kapitán Rostislav Olesz. Gulaš oplácel mimo dění hry lehčím krosčekem, což už rozhodčí Pavel Hodek a Zbyněk Kubičík potrestali dvěma minutami.

Plzeň oslabení tři na čtyři neubránila a Vítkovice vedly zásluhou Baranky. "To se mi samozřejmě nelíbilo. Na konci první třetiny jsem dostal desítku zaslouženě a peníze půjdou do kasy. Mrzí mě to, oslabil jsem mančaft," uznal Gulaš, který se ještě před osobním trestem podílel na vyrovnání.

"Už na Spartě jsem udělal dva hloupé fauly, nemělo by se to stávat. V zápase se něco přihodí a na vás to padne," pokračoval Gulaš v kritice. Jeho tým byl vyloučen celkem desetkrát. "Kluci to výborně odbránili, i proto je to pro nás velká psychická vzpruha," oddechl si kapitán.

Plzeň rozjela sezonu výhrou 4:0 nad Libercem, ale pak prohrála v Brně gólem z 59. minuty a utkání se Spartou ztratila v prodloužení. "Štěstí se přiklonilo na naši stranu, po těch dvou zápasech jsme chtěli urvat body za každou cenu, i když to nebylo ideální," řekl trenér Ladislav Čihák.

Podruhé v sezoně poslal do brány Dmitrije Milčakova, a zatímco duel na ledě Komety běloruskému gólmanovi nevyšel, v Ostravě pomohl Plzni 27 zásahy. "Dima si šanci zasloužil, byl to jeho zápas," chválil Gulaš.

Milčakov zvládl spoustu těžkých situací před brankou a dokázal, že se bude chtít s Dominikem Frodlem poprat o pozici jedničky. "Máme dva výborné brankáře a trenéři mají takové těžké, ale příjemné rozhodování, koho nasadí," pousmál se nejproduktivnější hráč minulé sezony.

Trenér Petr: Rozčiloval jsem se právem

Gulaš však nebyl jediný, kdo se v zápase čtvrtého kola nechal strhnout emocemi. Olesz dostal od rozhodčích osobní trest ve třetí třetině, kdy jim zplna hrdla vyčinil kvůli neodpískání příliš mnoha hráčů na ledě.

Indiáni hráli v oslabení několik sekund v pěti, vystřídali se každý jinými vrátky, a podle domácího kouče Jakuba Petra tím získali územní převahu. "To je od této sezony proti pravidlům, myslím, že jsem se tam rozčiloval právem," prohlásil po zápase už klidnější vítkovický trenér.

V inkriminované situaci praštil plastovou tabulkou o mantinel a rozzuřeně křičel po rozhodčích. "Mohli jsme hrát přesilovku pět na tři, ale rozhodně to neberu jako příčinu porážky. Plzeň nás převyšovala v rychlosti pohybu a také v rychlosti herního rozhodování," přiznal Petr.

Naplno spokojen byl alespoň s bojovností, která zdobí ostravské mužstvo od začátku sezony. Vítkovice zvládly za tři body vyrovnaná utkání proti Pardubicím, Spartě i Mladé Boleslavi, v zápase s Plzní o neporazitelnost přišly, ale bodovaly počtvrté v řadě. Takový rozjezd dlouho nepamatují.

Tři výhry z prvních tří utkání brali Ostravané naposled v roce 2009 a na konci tehdejší sezony se jim na krku houpaly stříbrné medaile. Letošní start Vítkovické po spíše nevydařené přípravě příjemně překvapil, ale rozhodně vnímají, že prostoru pro zlepšení je ještě spoustu.