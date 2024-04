Liverpool už ví, kdo nahradí Kloppa. Bude to Lingrův kouč, před časem vyřadil Slavii

Na lavičku fotbalistů Liverpoolu, kterou po sezoně opustí po téměř devíti letech německý kouč Jürgen Klopp, míří nizozemský trenér Arne Slot.

Anglický klub se domluvil s Feyenoordem Rotterdam na jeho uvolnění za devět milionů eur (přes 226 milionů korun), uvedla BBC.

Další dva miliony eur (přes 50 milionů korun) může nizozemský celek získat dodatečně na bonusech.

Pětačtyřicetiletý Slot je ve Feyenoordu třetí sezonu. V té úvodní dovedl klub do finále Evropské konferenční ligy, přičemž ve čtvrtfinále vyřadil po výsledcích 3:3 a 3:1 pražskou Slavii, loni získal ligový titul a v neděli ovládl Nizozemský pohár.

Aktuálně je tým, za který hraje i český reprezentant Ondřej Lingr, v nizozemské lize na druhé příčce o devět bodů za PSV Eindhoven.

Loni se objevily spekulace, že by Slot mohl převzít Tottenham. Nakonec v Premier League povede devatenáctinásobného anglického mistra.

"Líbí se mi, jak jeho tým hraje. Podle všeho, co jsem o něm slyšel, je to správný chlapík," řekl Klopp na páteční tiskové konferenci před dnešním zápasem proti West Hamu.

"To se mi moc líbí - dobrý chlapík, dobrý trenér. Mám z toho radost, pokud to dopadne. Zní to opravdu dobře," uvedl německý kouč.

Svůj odchod z Anfieldu oznámil už v lednu. Zdůvodnil ho tím, že si potřebuje odpočinout. V sezoně 2019/20 dovedl Liverpool k prvnímu ligovému titulu po 30 letech. Třikrát došel s klubem do finále Ligy mistrů a v roce 2019 soutěž ovládl.

Ve stejném roce získal s "Reds" i za triumf v Superpoháru UEFA a na mistrovství světa klubů. Na domácí scéně přidal v ročníku 2021/22 vítězství v Anglickém poháru i Ligovém poháru.

Slot strávil celou hráčskou kariéru v nizozemské lize a dosud trénoval také pouze ve své vlasti. Před Feyenoordem vedl Alkmaar. V uplynulých dvou ročnících obdržel Cenu Rinuse Michelse pro nejlepšího ligového kouče

V týdnu potvrdil svůj zájem odejít do Liverpoolu. "Samozřejmě bych tam rád pracoval," řekl ESPN.