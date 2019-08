Plzeň deklasovala Opavu, Komličenko nasázel čtyři góly a Sparta prohrála v Liberci

Aktualizováno před 34 minutami

Fotbalisté Plzně v sedmém kole první ligy doma deklasovali Opavu 4:0, v nejvyšší soutěži zvítězili po třech zápasech a vrátili se na druhé místo tabulky o pět bodů za vedoucí Slavii. Mladá Boleslav otočila díky čtyřem brankám ruského kanonýra Nikolaje Komličenka domácí souboj s nováčkem z Českých Budějovic a zvítězila 4:2. Sparta prohrála v Liberci 1:3, dva góly Slovanu vstřelil Tomáš Malinský.

"Bylo to z naší strany povedené utkání, dali jsme čtyři góly, měli jsme spoustu dalších brankových příležitostí. Zápas byl z naší strany takový, jak by měl vypadat," řekl plzeňský trenér Vrba na tiskové konferenci.

V prvním poločase se prosadili Aleš Čermák a Jan Kovařík, po změně stran zvýšili David Limberský s Tomášem Chorým. Svěřenci Pavla Vrby navíc čtyřikrát trefili brankovou konstrukci.

Domácím se hned v úvodu zranil krajní záložník Kayamba a musel být ze hřiště odvezen. V šesté minutě bývalého opavského hráče vystřídal Kovařík, po jehož centru volný Hejda v dobré pozici hlavičkoval vedle.

Hráči Viktorie zvyšovali tlak a ve 14. minutě otevřeli skóre. Čermák po Hejdově nákopu přetlačil bránícího Svozila a křížnou střelou po zemi překonal Šroma. Čermák, který se do sestavy vrátil po měsíční absenci, o chvíli později mohl přidat další gól, ale před prázdnou brankou nedokázal dobře trefit prudký míč od Kovaříka a zamířil nad břevno.

"Jak se říká, to se snad ani nedá nedat. Bylo to na brankové čáře a sám už jsem viděl míč v síti. Bohužel to šlo přes," podotkl Čermák.

Druhé nucené střídání museli Západočeši udělat po půl hodině hry, kdy Krmenčíka vystřídal Chorý. Oba zranění fotbalisté mají zatím nespecifikované svalové zranění.

"Možná nemáme takové hvězdy jako v minulosti, které Plzeň nějak táhly. Ale máme vyrovnané mužstvo a jestliže se někdo zraní, tak ti další hráči jsou schopni je nahradit. Je pro nás samozřejmě špatně, že se Kayamba a Krmenčík zranili, ale všichni, kdo nastoupili, podali velice dobrý výkon," konstatoval Vrba.

Plzeňští ve 36. minutě zdvojnásobili vedení. Čermák vyslal do úniku Kovaříka, který ještě před šestnáctkou přehodil vyběhnutého Šroma. Tomu těsně před pauzou pomohla tyčka po Chorého ráně.

Favoritovi vyšel i vstup do druhé půle. Limberský se ve 46. minutě před pokutovým územím zbavil bránícího Jurečky a po zemi zamířil přesně k tyči. Pětatřicetiletý obránce se v lize trefil po téměř přesně po dvou letech. Blízko čtvrtému gólu byl Kovařík, který hlavičkoval do břevna. Tyčku poté trefil hlavou i Chorý.

Opavští se v závěrečné půlhodině dostávali trochu víc do hry a náhradník Dedič tvrdou ranou těsně minul. V 68. minutě se však Chorý po dvou tyčkách dočkal prvního gólu v sezoně, když se prosadil další přesnou střelou zpoza šestnáctky. Druhou asistenci si připsal Hořava.

Ještě většímu debaklu Opavy v závěru zabránil brankář Šrom, který ve velkých šancích dvakrát vychytal Chorého a jednou Hořavu. Rána střídajícího Janoška se pak otřela o břevno. Plzeň v nejvyšší soutěži porazila Opavu potřetí za sebou.

"Od začátku utkání byla Viktorka jednoznačně lepší a zaslouženě vyhrála. My jsme byli všude o krok pozdě. Přehrávala nás a vytvářela si spoustu šancí. Chyběla nám taková lehkost, nedokázali jsme udržet balon, soupeř nás hned trestal. Vítězství Plzně mohlo být i vyšší, podržel nás Vojta Šrom," prohlásil opavský kouč Ivan Kopecký.

Komličenkův velkolepý návrat do sestavy

Jihočeši vedli o dva góly zásluhou Lukáše Provoda a Patrika Brandnera, jenže Komličenko v závěru prvního poločasu dvěma trefami náskok smazal a ve druhé půli přidal další dva zásahy. Hosté navíc od 71. minuty dohrávali bez vyloučeného kapitána Jiřího Kladrubského.

"I když jsme vyhráli 4:2, jsem velice rozladěn z některých výkonů. Zaplaťpánbůh, že nám to sehrála výborně středová trojice a Komličenko plus pak Mešanovič, kteří dokázali svojí kvalitou utkání otočit. Těší mě góly a vítězství. Čeká nás spousta práce," řekl na tiskové konferenci trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

Komličenko se do mladoboleslavské sestavy vrátil po třech soutěžních zápasech, které zmeškal kvůli zranění.

Do utkání vstoupili aktivněji hosté. V deváté minutě zamířil Čavoš z hranice vápna nad a o chvíli později vypálil ze stejné pozice Brandner, jehož nikterak prudká střela brankáři Šedovi naštěstí pro domácí propadla vedle tyče.

V 18. minutě si na Auerův rohový kop na přední tyč naběhl Budínský, jehož hlavičku gólma Staněk vyrazil před sebe, ale Takács zblízka mezi tři tyče nedorazil.

V 33. minutě nečekaně udeřili Jihočeši. Provod napřáhl ze střední vzdálenosti a přízemní střelou k tyči překonal Šedu. České Budějovice skórovaly v lize po dvou zápasech.

O osm minut později udeřili hosté znovu. Míč se po rohovém kopu odrazil k Javorkovi, jenž ho přesně napálil za mladoboleslavskou obranu na volného Brandnera a českobudějovický útočník výstavními "nůžkami" do protipohybu Šedy zvýšil náskok Jihočechů.

Dvougólové manko Středočechy paradoxně nabudilo. V 45. minutě Budínský nacentroval do vápna, Staněk špatně vyběhl a míč se se štěstím odrazil od Komličenka do branky.

Vzápětí si hosté mohli vzít dvoubrankové vedení zpátky, jenže Provod ani Javorek se k zakončení nedostali. Ve druhé minutě nastavení prvního poločasu využil Komličenko zmatků v českobudějovické obraně a srovnal.

Do druhého poločasu poslal Weber do hry Mešanoviče namísto Auera. Šest minut po změně stran si bosenský útočník navedl míč na hranici šestnáctky a vystřelil těsně vedle.

V 54. minutě se Středočeši dočkali. Na Matějovského roh si naskočil Komličenko a hattrickem dokonal obrat. Čtyřiadvacetiletý Rus zaznamenal první třígólový zápas od loňského listopadu proti Olomouci a celkově třetí v lize. Diváci v Mladé Boleslavi viděli hattrick domácího hráče ve druhém ligovém duelu po sobě, jelikož v předchozím zápase skolil Mešanovič třemi trefami Spartu.

V 62. minutě Provodova střela po zemi skončila vedle tyče. O chvíli později si Šeda poradil s Javorkovým pokusem. Hned nato vytěsnil Staněk přízemní střelu Fulneka na roh.

V 67. minutě skóroval Komličenko počtvrté, když mu Mešanovič nabil na dělovku z přímého volného kopu, proti níž neměl Staněk šanci. Komličenko poprvé v nejvyšší soutěži vstřelil čtyři góly v jednom utkání a o branku zaostal za rekordním pětibrankovým představením sparťana Davida Lafaty z května 2016 proti Jihlavě. Mladá Boleslav vstřelila čtyři branky ve třetím ligovém souboji po sobě.

"Nikdo nemohl tušit, jak na tom po zranění bude, ale on přijde a čtyřmi góly to rozhodne. Klobouk dolů," prohlásil domácí záložník Bucha. V 71. minutě Kladrubský udeřil hlavou do obličeje Mešanoviče a sudí Proske hostujícího kapitána vyloučil. Středočeši doma vyhráli i čtvrtý ligový duel v sezoně. České Budějovice potřetí za sebou prohrály a celkově nezvítězily popáté v řadě.

"Dneska jsme z Komličenka udělali muže kola. Takové asistenty, jako měl dneska, v Boleslavi nemá. Jestli budeme dělat takovéhle chyby, asi těžko můžeme bodovat, protože dneska jsme to utkání měli rozehrané výborně, hráli jsme velice dobře, ale bohužel nás srazily individuální chyby a to nás stálo body," prohlásil českobudějovický kouč David Horejš.

Sparta ztrácí po další prohře na Slavii devět bodů

Dva góly domácích v zápase Liberce se Spartou vstřelil v den svých 28. narozenin Tomáš Malinský, další přidal z penalty Roman Potočný. Za hosty snižoval Adam Hložek. Pražané už počtvrté v ligové sezoně nezvítězili a na vedoucí Slavii ztrácí ze sedmého místa devět bodů. Slovan zdolal Spartu v nejvyšší soutěži po osmi zápasech, podruhé za sebou vyhrál a posunul se na desátou příčku.

Spartě ze zdravotních důvodů vypadli ze hry Kanga s Mandjeckem, Liberec postrádal dokonce tři opory - Oscara s Marou chyběli kvůli trestu za červené karty a Karafiát kvůli zranění.

Severočeši proti Spartě jako obvykle vsadili na důrazný styl, soupeře vysoko napadali a v první půli ho moc nepouštěli do hry. V úvodu přestřelil hostující Sáček, v 11. minutě pokazil domácí Potočný brejk dva na jednoho, ale jinak se ani jeden z týmů do šancí příliš nedostával.

Když už se zdálo, že v první půli gól nepadne, odvrátil sparťan Radakovič míč jen k Malinskému, který se vřítil do vápna a z velkého úhlu na přední tyč překvapil brankáře Nitu. Skóroval v den svých 28. narozenin. Těsně před pauzou se Severočeši dožadovali vyloučení za Hanckův zákrok na unikajícího Kuchtu, ale rozhodčí Julínek udělil jen žlutou kartu.

V 52. minutě sudí po faulu domácího Hybše nařídil penaltu, ale po zhlédnutí videa zjistil, že k zákroku došlo ještě před vápnem. Po následném přímém kopu zastavila Hanckovu opakovanou střelu tyč.

O chvíli později na opačné straně po souboji s Hanouskem upadl Malinský a Julínek po zhlédnutí videa nařídil penaltu pro domácí. Potočný v 58. minutě poslal z pokutového kopu míč na střed branky a třetím gólem potvrdil pozici nejlepšího týmového střelce ligové sezony.

Sparťanský kouč Jílek poslal na trávník druhého útočníka Kozáka a Letenští rychle snížili. V 63. minutě napřáhl zpoza vápna Hložek a střelou k tyči překonal Nguyena. O pět minut později měl na kopačce vyrovnání Tetteh, kterého vychytal domácí brankář.

Hosté se stále více tlačili dopředu a Severočeši je na začátku 80. minutě potrestali z brejku. Střídající Musa našel na malém vápně Malinského, pro něhož už nebyl problém trefil odkrytou branku. V lize poprvé v životě vstřelil dva góly v jednom utkání. Čtvrtá trefa Slovanu pak neplatila kvůli ofsajdu a zmar Pražanů dokonal Hašek, který v nastavení zamířil jen do tyče.

7. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - SFC Opava 4:0 (2:0)

Branky: 14. Čermák, 36. Kovařík, 46. Limberský, 68. Chorý. Rozhodčí: Zelinka - Flimmel, Vlček - Pechanec (video). ŽK: Čermák - Juřena, Helebrand, Mondek. Diváci: 8113.

Sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Kalvach, Hořava - Kayamba (6. Kovařík), Čermák (82. Janošek), Kopic - Krmenčík (33. Chorý). Trenér: Vrba.

Opava: Šrom - Helebrand (64. Řezníček), Simerský, Svozil (46. Zapalač), Žídek - Souček (56. Dedič), Schaffartzik - Jurečka, Jursa, Mondek - Juřena. Trenér: Kopecký.

FK Mladá Boleslav - Dynamo České Budějovice 4:2 (2:2)

Branky: 45., 45.+2, 54. a 67. Komličenko - 33. Provod, 41. Brandner. Rozhodčí: Proske - Kotík, Horák. ŽK: Komličenko, Mešanovič - Čolič, Čavoš. ČK: 71. Kladrubský (Č. Budějovice). Diváci: 2852.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Hubínek, Takács, Pudil, Fulnek - Ladra (80. Jakub Klíma), Budínský, Matějovský, Bucha, Auer (46. Mešanovič) - Komličenko (90.+1 Pech). Trenér: Weber.

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Čavoš, Kulhánek (62. Ledecký) - Brandner (75. Helešic), Javorek, Provod - Schranz (79. Mršič). Trenér: Horejš.

Slovan Liberec - Sparta Praha 3:1 (1:0)

Branky: 45.+2 a 80. Malinský, 58. Potočný z pen. - 63. Hložek. Rozhodčí: Julínek - Paták, Podaný - Adam (video). ŽK: Kačaraba, Mikula, Malinský, Alibekov - Radakovič, Hancko, Krejčí, Hašek. Diváci: 8765.

Sestavy:

Liberec: Nguyen - Fukala, Kačaraba, Mikula, Hybš - Alibekov - Malinský (86. Dordič), Breite, Potočný, Pešek (77. Koscelník) - Kuchta (74. Musa). Trenér: Hoftych.

Sparta: Nita - Sáček, Radakovič, Hancko, Hanousek - Krejčí - Hložek, Hašek, Trávník (77. Karlsson), Plavšič (59. Kozák) - Tetteh. Trenér: Jílek.