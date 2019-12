Úkoly pro Gulaše a Jaškina. Po plzeňské brigádě by měl zazářit ruský rodák

Česká hokejová reprezentace absolvuje po listopadovém triumfu na turnaji Karjaly druhý podnik Euro Hockey Tour, ruský Channel One Cup. Hlavní pozornost bude upřena na duo útočníků Milana Gulaše s Dmitrijem Jaškinem. Ve svých klubech totiž dominují.

Po dlouhých sedmi letech a podruhé v historii ovládli čeští hokejisté úvodní setkání ze série evropských turnajů, ba na Karjale dokonce porazili všechny tři soupeře. Prezentovali se aktivní hrou, za pevnou obranou předvedli skvělé výkony Roman Will a Marek Langhamer.

Oba brankáře nominoval trenér Miloš Říha starší i na nadcházející Channel One Cup a doplnil je o Šimona Hrubce, který se v Kunlunu vypracoval mezi nejlepší brankáře KHL. V prvním zápase proti Finům dnes večer nastoupí Will, obsazení zápasů s Ruskem a Švédskem bude trenérský štáb řešit posléze.

Češi odehrají utkání proti úřadujícím mistrům světa Finům v Plzni a pak se k dalším dvěma zápasům přesunou do Moskvy. Na západě Čech by mělo do hry naskočit hned sedm hráčů, kteří jsou s Plzní pevně spjati. Očekává se, že český tým požene plný stadion.

Gólman Will se v Plzni narodil a s hokejem zde začínal, obránce Marka Hrbase indiáni odeslali do dospělého hokeje. Také Andrej Šustr a Jakub Jeřábek dělali v Plzni první hokejové krůčky. Jeřábek s ní v roce 2013 získal titul a později se odtud odrazil do KHL.

Titul s Plzní má i další bek Vojtěch Mozík. Michal Moravčík odešel ze Škody do zámoří a v minulé sezoně se zase rychle vrátil zpět. Početné plzeňské brigádě a vlastně celému mužstvu bude s céčkem na dresu šéfovat aktuální lídr indiánů Milan Gulaš.

To v týmu chybí ještě další plzeňští patrioti Jan Kovář a David Sklenička, který ukončil angažmá v Kanadě a hledá si klub v Evropě. Rezervoárem pro reprezentaci si Plzeň pořadatelství zápasu bezesporu zasloužila, národní tým se sem vrací po více než třech letech, kdy Češi na úvod Karjala Cupu před odletem do Finska přestříleli Švédsko 6:3.

"Když jsem zjistil, že zahájíme Channel One Cup v Plzni, tajně jsem si přál, abych si ten zápas mohl zahrát," prozradil Gulaš, který vévodí v extralize statistikám s bilancí 23 gólů a 21 asistencí za 24 zápasů. Říha Gulašovo přání vyslyšel, nicméně do Moskvy už kapitán Plzně neodletí.

V 33 letech a po mnoha hořkých zkušenostech z národního týmu Gulaš dobře ví, že v první řadě musí dbát o své zdraví. Pokud bude fit, měl by v únoru odehrát kompletní reprezentační turnaj ve Švédsku.

"Já už ale nechci nic předpovídat," usmál se bývalý hráč Magnitogorsku či Färjestadu. V minulosti ho před velkými akcemi reprezentace brzdila zranění na poslední chvíli, debut na mistrovství světa si připsal až letos v Bratislavě, kam dorazil v průběhu turnaje. Bez přípravy s týmem.

"Na MS byl Milan asi nervózní, připadal mi takový utažený. Každopádně do reprezentace patří," prohlásil po nominaci Říha. V nejlepším případě by si přál, aby si Gulaš přenesl do zápasu s Finy plzeňskou formu. "Sám jsem zvědavý, ale jsem realista," podotkl kanonýr.

Pokud je Gulaš žolíkem čistě pro utkání proti reprezentaci Suomi, pro další pokračování ruského turnaje by jím mohl být rodák z Omsku Dmitrij Jaškin. Nejen proto, že se bude hrát v Jaškinově domovině, ale hlavně kvůli jeho ohromující produktivitě v KHL v týmu Dynama Moskva.

26letý odchovanec Vsetína po přesunu z Ameriky do Ruska vyloženě září. V Dynamu řádí s Vadimem Šipačovem, oba se drží v čele statistik týmu i celé soutěže. Jaškin v 34 utkáních zapsal 14 gólů a 20 nahrávek. V Moskvě se sice bude hrát v aréně CSKA, přesto se Jaškin na turnaj těší.

Pozvánku na Channel One Cup zpříjemnilo Jaškinovi ocenění pro nejlepšího útočníka KHL za listopad a nominace na Utkání hvězd.

"V Dynamu válí, má tam roli střelce. V reprezentaci od něj čekám více," podotkl na Jaškinovu adresu Říha. Na Karjale vstřelil syn Alexeje Jaškina jednu branku. Český tým táhli v listopadu především Kovář s Michalem Řepíkem, kteří teď v nominaci chybí. I proto by měla na Jaškinovi ležet větší zodpovědnost.

V NHL oblékal dres St. Louis a Washingtonu, přičemž platil za buldoka do čtvrtého útoku. Málokdy se v týmové hierarchii prosadil výše, jeho rolí bylo znepříjemňovat soupeřům hru. Změnou soutěže a prostředí vyniká také střelecký potenciál urostlého účastníka dvou MS.

V sobotním zápase proti domácím Rusům narazí Jaškin na parťáka z Dynama Šipačova a také dalšího spoluhráče, beka Andreje Mironova.

Channel One Cup vyhráli Češi naposled v roce 2015, letos budou chtít napravit poslední místo z loňska. Rusové budou na domácím turnaji útočit s velmi silným týmem na třetí triumf v řadě.

Češi mají v sestavě osm hráčů z vítězné Karjaly, zraněné útočníky Jakuba Fleka, Michala Birnera a Tomáše Hyku nahradili Radan Lenc s Ondřejem Beránkem. Neslevit a navázat na výkony z listopadu, takové jsou české cíle. Laťku mají Říhovi svěřenci posazenou vysoko.

Plzeňskou premiéru proti Finsku můžete dnes od 18:30 sledovat prostřednictvím online přenosu serveru Aktuálně.cz.