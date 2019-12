S hráči se tu zachází jako s odpadem, rozčílil se Valach. I kvůli praktikám Chomutova

Minulý týden vyšlo najevo, že hokejový Chomutov nesplácí svým bývalým hráčům dluhy podle dohody a že se termín kompletního vyrovnání dále odsouvá. Obránce Juraj Valach v příštím roce vydá knihu, v níž nekalé praktiky (nejen) Pirátů dopodrobna popíše.

Podle vlastních slov má v poslední době pocit, že kolem sebe poslouchá jen samé lži. Chomutovský hokejový klub dluží Valachovi peníze za tři výplaty a slovenský bek už teď ví, že pokud se jich dočká, bude to určitě později než v červenci příštího roku.

"Čím dále to budou posouvat, tím déle budu muset v Česku platit daně. Obírají mě o další peníze, nemůžu si uzavřít účetnictví a danit budu v roce 2020 a možná i 2021. Moc peněz mi z toho nezůstane," říká Valach, který po čtyřech sezonách u Pirátů zamířil do rakouského Lince.

Chomutov i vinou vleklých finančních problémů v minulé sezoně sestoupil z extraligy a hrozil mu bankrot. Piráti dlouhodobě neplnili závazky vůči hráčům a zadlužení jsou dodnes. Dluhy v plném rozsahu nesplatilo ani nové vedení. Přesto klub pokračuje v první lize.

Část hráčského kádru Piráti v létě vyplatili z bankovní záruky, kterou před startem sezony skládá každý extraligový klub, a se zbytkem se dohodli na splátkových kalendářích. Nyní už dohoda neplatí, Chomutov na konci listopadu rozeslal hráčům zprávu, ve které tvrdí, že nezvládá peníze vyplácet, posouvá termín a prosí o trpělivost.

Takové zjištění Valacha pořádně namíchlo. "Měli by stadion obehnat řetězem a hokej dál nedělat, když na to nemají peníze. Přece zabezpečení týmu, strava, cesty autobusem, to všechno něco stojí. Do toho přivedli Kanaďana Sébastiena Pichého. A mně přijde mail, že jsou absolutně bez peněz. Dělají si legraci?" zlobí se dvoumetrový obránce.

Valach: Klidně si budu stěžovat na IIHF

Už způsob, jakým se rozdělovaly peníze z bankovní záruky, se Valachovi vůbec nelíbil. Momentální situaci pak považuje za "vrchol hyenismu".

"Někteří hráči dostali všechno, jiní skoro nic. Každý měl dostat ze záruky spravedlivě stejnou částku, místo toho se Chomutov oháněl výmluvami ve stylu 'Neměli jste dvě čárky ve smlouvě' nebo 'Máte špatně postavou větu'. Je hrůza, kam hokej v Česku spěje," kroutí hlavou Valach.

Účastník mistrovství světa v Minsku a olympiády v Pchjongčchangu je otrávený planými sliby a hodlá se bránit nejen prostřednictvím České asociace hokejistů (CAIHP) a jejího prezidenta Libora Zbořila.

"Pan Zbořil a lidé z asociace pro to dělají maximum, vážím si toho. Ale já už jsem v takovém stavu, že pokud bude třeba, sednu do auta a pojedu si stěžovat klidně na IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje). Už si dále nenechám skákat po hlavě," zdůrazňuje rodák z Topolčan.

Valach komunikuje s některými bývalými parťáky z Chomutova, nedávno řešil další postup s Kanaďanem Brettem Flemmingem, s nímž se sešel v rámci utkání Bolzana proti Linci v mezinárodní EBEL lize v Itálii.

Peníze pro nemocného syna

"Bavili jsme se o tom, co budeme dělat dál. Bohužel mi připadá, že hráči jsou jen kus odpadu a nemají žádná práva. Měli by držet hubu a jen čekat, až jim zaplatí peníze. Systém je kompletně špatný," stěžuje si Valach, který před třemi roky ovdověl.

Jeho manželka Simona zemřela při předčasném porodu dvojčat Jerguše a Amálky, Valach od té doby vychovává děti se svými rodiči. Syn Jerguš trpí od narození mozkovým onemocněním a postupuje nákladnou léčbu. Také proto Valach otevřeně komentuje aktuální stav.

"Kdybych byl sám a neměl závazky, možná bych si řekl, že počkám. Ale já vedle dětí živím ještě svou mámu. Chomutov se omluví a asi myslí, že peníze tisknu. Ne, zkrátka budu si dál stěžovat a využiju všechny dostupné prostředky, abych peníze získal zpět," doplňuje.

Bez podpory slovenských firem a nadací by prý nezvládal synovu léčbu platit. "Malý má konto, kam mu přispívají a z kterého se léčba hradí. Kdyby neexistovalo, vůbec nevím, co by se dělo. Čím mladší Jerguš je, tím více se toho může naučit. V osmi nebo devíti letech už to nebude mít takový význam," popisuje nejlepší obránce extraligy 2016/17.

Kdykoliv je to možné, dojíždí Valach domů za dětmi. "Cesta z Lince je časově o polovinu kratší než z Chomutova. Když máme volno, jedu domů na Slovensko. Minulý týden jsem od trenéra dostal den navíc," konstatuje hráč týmu, kterému nyní patří v tabulce EBEL třetí místo.

Kniha bude, Valach se nenechá zastrašit

Když hráči Chomutova po skončení minulé sezony a neúspěšné baráži začali veřejně vypovídat o dluzích Pirátů, vzkázal Valach, že o nekalých praktikách, které zažil vedle Chomutova i v pražské Slavii, napíše knihu. A nešlo o žádný výkřik v emocích, skutečně ji připravuje.

"Mám hodně nasbíraného materiálu," prozrazuje. "Je zajímavé, že mě kontaktovalo mnoho lidí z hokejového prostředí, kteří by rádi zveřejnili své příběhy, a zadarmo. Mám toho opravdu dost, ale nechci jen na někoho házet špínu. To by bylo příliš jednoduché."

Valach chce v knize také popsat svou kariéru a poradit mladým hráčům, aby neudělali stejné chyby jako on. Dva roky strávil v zámořské WHL, na Slovensku hrál za Zvolen a Slovan Bratislava, v české extralize hájil před angažmá v Chomutově barvy Komety a Slavie.

"Nedokážu říct přesný termín, ale v roce 2020 můžeme knihu čekat. V nejbližších týdnech ji budu sepisovat s člověkem, který dá knize určitou podobu a tvář. Pak už to bude jen o dohodě s nakladatelstvím," přibližuje 30letý hokejista. Výtěžkem bude chtít přispět na synovu léčbu.

Kvůli knize údajně čelí různým výhrůžkám a zastrašování. "Kniha určitě bude, ať už se to někomu líbí, nebo ne," usmívá se Valach. "Volají mi cizí česká čísla a lidé na druhé straně mi říkají, ať se do toho nepletu, ať to raději nechám být. Ale pokud si někdo myslí, že mě bude zastrašovat, je na omylu. Podobných řečiček se bát nebudu," uzavírá.

Prohlášení Juraje Valacha na Facebooku: