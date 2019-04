Ton: Kometa není ani nebyla suverénní. Přešlapy fanoušků v Plzni a v Brně nechápu

před 1 hodinou

Extraligové play off si zahrál patnáctkrát, nyní ho komentuje jako expert O2 TV. Bývalý útočník Petr Ton už se těší na dnešní páté zápasy semifinále Liberce proti Kometě a Třince s Plzní. Návrat Ocelářů do hry ho překvapil, Brňané nejsou podle držitele dvou titulů tak suverénní, jak praví výsledky sérií z posledních let.

Semifinálové série jsou rozjeté. Jak se vám líbí hokej v play off?

Neviděl jsem všechny zápasy Třince proti Plzni, ale z druhé série jsem viděl všechno. Z mého pohledu bývalého ofenzivního hokejisty se mi více líbí zápasy mezi Kometou a Libercem. Ve čtvrtém zápase už ale tempo nebylo tak rychlé, týmy se znají, vstoupili do toho rozhodčí. Je to hrozně vyrovnané, taková šachová partie.

Souhlasil jste s trenérem Filipem Pešánem, který si po čtvrtém duelu postěžoval na rozhodčí, že ze zápasu udělali bramboračku?

Asi ano. Rozhodčí musí držet nějaký metr, ale do toho přijdou provokace a různé další věci, které pustí na jedné straně a pískne na druhé. Pak už neví, jestli vylučovat, nebo ne. Slovo bramboračka to vystihuje. Na druhé straně žádný z týmů nepodal podnět k dodatečnému potrestání. Obě mužstva vědí, že to bylo oboustranné, a nechtějí odvádět hráče od koncentrace.

V play off hrají zákulisní tahy a slovní přestřelky velkou roli, že?

Je to tak a Liberec si tím v minulosti prošel. Filipovi (Pešánovi) se kdysi nelíbilo, jak se Martin Ševc choval a co řekl o Josefu Jandačovi. Pak se Liberec uklidnil a finálovou sérii proti Spartě před třemi lety otočil z 1:2 na 4:2. Jsou to věci, které mohou hráčům ublížit.

Je Liberec za poslední tři roky prvním mužstvem, které dokáže s Kometou hrát a naplno jí vzdorovat?

To nevím. Já bych třeba neřekl, že Hradec proti ní ve čtvrtfinále hrál špatně. Ve všech zápasech Kometu přestřílel, v základní části ji čtyřikrát porazil a věřil si na ni. Jenže co z toho, když ani minutu nevedl? Kometa si hraje tu svou hru, za nerozhodného stavu jsou tam zkušení a starší hráči. Výsledek série je jednoznačný, ale nevyhráli suverénně. Totéž podle mě platí o minulých dvou letech.

Jak to teda v Brně dělají?

Jdou tomu naproti a soustřeďují se sami na sebe. Majitel a trenér Libor Zábranský týmu věří, kluci cítí sílu, podpoří je vynikající gólman a pak mají i štěstí. Po dlouhé době hrají vyrovnanou sérii, pátý zápas napoví.

Kdo podle vás postoupí?

Před sérií jsem malinko více věřil Liberci, ale po tom průběhu je těžké někoho favorizovat. Liberec mi ve čtvrtém zápase připadal lepší fyzicky i bruslařsky, a stejně prohrál. Nemusí vyhrát lepší mužstvo. Před pěti lety jsme byli se Spartou v semifinále proti Kometě šestkrát lepší a prohráli jsme 3:4. Opticky to kolikrát zkresluje.

Překvapilo vás, jak se Třinec vzchopil v Plzni po dvou prohraných zápasech na vlastním ledě?

Čekal jsem, že Třinec na Plzeň doma vlítne. Smázl Vítkovice, indiáni měli v nohách těžkou sérii s Olomoucí. Ale potvrdilo se, co platilo v základní části, že mezi těmito soupeři vyhrává venkovní tým. Když Plzeň vedla 2:0, myslel jsem, že doma alespoň jednou vyhraje. Má doma obrovskou ofenzivní sílu. Je otázka, jak se to teď zlomí, já tipuju, že Třinec doma vyhraje.

Plzeň bojuje s vlastními fanoušky a jejich vulgaritami. Může to do průběhu série promluvit?

Je to nepříjemné. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby Třinec vyhrál a série by se vracela do Plzně za nepříznivého stavu pro ni. Vulgarit obecně podle mě ubylo, ale pár desítek jedinců to kazí. V Brně byly rasistické projevy proti Dominiku Lakatošovi, v Plzni trefili v základní části rozhodčího flaškou. Lidé by si měli uvědomit, co dělají. Nelíbí se mi ani protesty, kdy kotel přestane v důležitém zápase fandit. V českém prostředí se to děje a připadá mi to dost zvláštní. Vždycky to přeci jde řešit jinak.

Baráž je přesně v polovině a v základní části zoufalé Pardubice mají na kontě pět výher a jednu porážku. Co na to říkáte?

Mají to v hlavě od Vánoc a v baráži ostatní zaskočily. Ani v play out nevypadaly moc dobře, ale nástup do baráže jim vyšel neskutečně. V zápase na Kladně jsem viděl, jak ten tým žije, jak je semknutý. Díky těm výhrám získaly Pardubice ohromnou pohodu a moc jim nechybí k záchraně. Vypadá to, že o druhé místo si zahrají Kladno s Chomutovem.

Do jaké míry podle vás ovlivňují Chomutov zdravotní potíže, které hráči prodělali po nákaze salmonelou ze zkaženého tataráku?

Jen oni ví, jak to je. Někdy se to může zveličit, aby to odtáhlo pozornost od tlaku. Dříve se v Chomutově řešily peníze, teď tohle. Může to být jako alibi pro média a lidi zvenčí. Já myslím, že kluci už by měli být v pořádku.