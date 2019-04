Místy to bylo od obou týmů trapné, stěžoval si Pešán. Kometa urvala nervózní šlágr

před 45 minutami

Neuvěřitelně vyrovnaná modro-bílá série mezi Brnem a Libercem pokračuje ve stejném módu. I čtvrté semifinále skončilo rozdílem jedné branky, i počtvrté na ledě proudily emoce. Výhru šampionů a srovnání na 2:2 vystřelil v prodloužení teenager Karel Plášek.

Dostal pas od Jakuba Orsavy, uháněl sám na Romana Willa a zavěsil. "Naštěstí jsem ho prostřelil, je to super," jásal brněnský hrdina. Rozhodčí ještě rozhodující trefu na 3:2 kontroloval u videa. "Viděl jsem, že vyletěla flaška, byl jsem si jistý," popisoval osmnáctiletý Plášek.

Do play off naskočil syn bývalého dlouholetého znojemského útočníka až po zranění Jana Hrušky a ve svém třetím utkání skóroval. "Čekání bylo hodně náročné, na tribuně jsem byl předtím snad ještě víc nervózní. Teď je to obrovská euforie a skvělý pocit," pokračoval Plášek.

Liberec měl čtvrté utkání dlouho lépe rozehrané, vedl 1:0 a posléze až do 49. minuty strážil náskok 2:1. "To ale v hokeji nic neznamená. V tom je sport krásný. Udělali jsme v prodloužení chybu, dostali jsme gól a je to v sérii 2:2," krčil rameny brankář Bílých Tygrů Roman Will.

Připsal si 28 zákroků, ale na třetí vítězství v sérii to nestačilo. "Mrzí nás to, ale musíme hrát dál. Neumřeli jsme," pousmál se Will. "Stane se, že tým prohraje. Je to vyrovnaná série, potkaly se dva silné týmy," hledal kandidát do národního týmu slova jen velmi těžce.

Kometa prohrávala v sérii play off poprvé za poslední tři sezony a zejména v první polovině utkání působila velmi nervózně. "Jenže každý ví, že je to zkušený tým. Když mají šanci, promění ji," poznamenal Will.

Za každé spadnutí přesilovka. Trapné, zlobil se Pešán

Libereckého trenéra Filipa Pešána naštvalo, že zápas ztratil hlavně ve druhé třetině kvůli častým trestům na tempu. "Ta fáze tomu ublížila. Hráči zjistili, že každý, kdo spadne, získá přesilovku. Bylo mi to až trapné od obou stran," hodnotil příkře kouč vítězů základní části.

"Kazí to jinak férovou sérii," stěžoval si Pešán. V prostřední části sudí vylučovali celkem devětkrát a výrazně přibylo šarvátek a tahanic na obou stranách. Ale byli to Bílí Tygři, kdo pomalu ztrácel půdu pod nohama.

K nervózní atmosféře přispěli i domácí fanoušci, kteří takřka při každém náznaku střetu vyskakovali ze sedaček a spílali rozhodčím či hostům.

"První půlku jsme měli slabší, ale za třetí třetinu zaslouží kluci obrovskou pochvalu," radoval se domácí asistent trenéra Kamil Pokorný. "Byli jsme zpočátku nervózní, odskakovaly nám puky. Postupně jsme byli lepší," potvrdil střelec vítězného gólu Plášek.

Extrémně vyrovnaný souboj bude pokračovat ve čtvrtek v Liberci. "Ta série ukazuje krásu hokeje. Pro tyhle momenty se to hraje," prohlásil gólman Will i navzdory druhé prohře Liberce. "Příště začne zápas zase za stavu 0:0, půjdou proti sobě znovu silné celky," dodal.

První dvě utkání na severu Čech se rozhodovala až v prodloužení. "Teď tam pojedeme vyhrát a přivézt třetí bod. Oni budou doma pod tlakem," soudil Plášek po životním utkání. "Věřím, že máme pořád dost sil, jsme připravení," ujistil Will.

Další díl ukázkového play off souboje na krev přinese jednomu z týmů mečbol a v sobotu odpoledne možná brněnské Rondo pozná finalistu.