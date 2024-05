Oficiálně potvrzený odchod Adriana Neweyho, šéfkonstruktéra týmu F1 Red Bull, je událostí srovnatelnou s chystaným přestupem Lewise Hamiltona do Ferrari. Zkušený konstruktér, který do Milton Keynes přišel v roce 2006, totiž stál za všemi dosavadními úspěchy této stáje. To, kam příští rok zamíří své kroky, může do značné míry ovlivnit příští dění ve formuli 1.