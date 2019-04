Brněnský starosta si stěžoval u disciplinárky. Je to ostuda, rozohnil se Zábranský

Aktualizováno před 18 minutami

Starosta městské části Brno-Židenice Aleš Mrázek požaduje dodatečný trest pro libereckého obránce Martina Ševce za zásah holí ve čtvrtém utkání semifinále play off hokejové extraligy na ledě Komety Brno. Pokud bude jeho podnět splňovat všechny potřebné náležitosti, bude se jím disciplinární komise zabývat. O Mrázkově kroku informoval server iSport.cz. Kometě se starostova iniciativa nelíbí a distancovala se od ní. Šéf klubu Libor Zábranský označil Mrázkovo jednání za ostudu.

"Je to pro náš všechny šok. Vůbec nechápu, proč se do série plete někdo z radnice Židenic. Je to prostě neuvěřitelné, že tohle někoho napadne," uvedl Zábranský v tiskové zprávě s tím, že starostu nezná. "Nepřejeme si, aby disciplinární komise na tento podnět cokoliv řešila. My jsme žádný podnět nepodali. Za mě to je bohužel politikaření a ostuda," řekl majitel a hlavní kouč Komety.

Mrázek, který je povoláním právník, tvrdí, že Ševc měl v pondělním zápase dostat větší trest a automatický trest do konce utkání anebo trest ve hře za zákrok na domácího Silvestra Kuska. "V čase 31:05, kdy se neúčastnil hry na ledě, z prostoru střídaček zasáhl seknutím hokejkou do šarvátky, která se odehrávala v těsné blízkosti střídačky hostů. Porušil nejen hokejová pravidla, ale i dobré mravy. To se dotklo mě i široké veřejnosti," uvedl starosta v dopise disciplinární komise.

"Jednání bylo vedeno z klidu, s rozmyslem, po předchozí přípravě. Nikoliv v rámci přemotivovaného sportovního výkonu. To jen umocňuje jeho společenskou a mravní škodlivost. Jde tedy o čin takového stupně a charakteru nebezpečnosti, který vyžaduje, aby se jím zabývala disciplinární komise extraligy," napsal Mrázek.

Na svazu se jeho dopisem zabývají. "Řeší se, zda je starosta oprávněnou osobou takový podnět podat a zda ten splňuje další potřebné náležitosti," řekl ČTK tiskový mluvčí svazu Zdeněk Zikmund. "Buď dojde k vyhodnocení, že nesplňuje, ať už kvůli oprávněnosti subjektu, nebo z jiných důvodů. V takovém případě se podnět odloží. Nebo bude vše potřebné splňovat a pak by se to celé řešilo. Kdy ale bude v tomto rozhodnuto, to nedokážu říci. Samozřejmě bychom pak informovali o případném trestu," doplnil Zikmund.

Mistrovská Kometa v pondělí zvítězila 3:2 v prodloužení a vyrovnala sérii s Libercem na 2:2.