Bizarní zmatky v extralize juniorů. Vsetín bojoval o semifinále, přesto sestoupí

před 39 minutami

Vsetín bojoval do posledního zápasu o postup ze čtvrtfinále juniorské extraligy, jenže v příští sezoně si elitní soutěž kvůli rozhodnutí Českého hokeje nezahraje. Kontroverzní řešení hokejového svazu pobouřilo i zástupce Přerova a Havířova.

Dlouhá léta volají hokejové kluby, trenéři i odborníci po zúžení českých mládežnických soutěží, a tak Český hokej (dříve ČSLH) v návaznosti na lednové setkání Hokejového fóra rozhodl o zeštíhlení juniorské extraligy.

"Drtivá většina klubů z extraligy, první a druhé ligy se vyslovila pro zúžení extraligy juniorů na 18, 16, ba i 14 účastníků. Bylo na výkonném výboru, aby určil klíč, podle kterého soutěž zúží," říká tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

A výkonný výbor v březnu, v průběhu rozehrané soutěže, rozhodl, že od příští sezony bude hrát extraligu 18 klubů místo letošních 24. Počet se tedy vrátí k číslu z minulého ročníku. Zůstanou kluby, které mají status Akademie Českého hokeje (17) a na výjimku Olomouc.

Ze současného extraligového pelotonu vyškrtl výbor Vsetín, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Havířov, Přerov a rakouský Salcburk.

"Jsme zklamaní a rozhořčení. Jde o znevážení celého českého hokeje. Mění se pravidla rozehrané soutěže, do které jdou významné prostředky z veřejného sektoru. Budeme se samozřejmě bránit, případně i soudní cestou," uvedl hokejový Vsetín v tiskovém prohlášení.

Dosazení Olomouce tomu dodalo korunu, zlobí se Vsetín

Bizarní rozměr dostává vyloučení Vsetína z důvodu, že Valaši ještě do úterý bojovali v play off o postup do semifinále. Plzni podlehli až v pátém, rozhodujícím zápase. Přesto sestoupí, stejně jako další uvedené kluby.

"Korunou rozhodnutí výkonného výboru je dosazení Olomouce do příští sezony juniorské extraligy," zlobili se dále Vsetínští. Hanáci totiž nemají status Akademie, navíc skončili v aktuálním ročníku pátí od konce. Proto jejich administrativní udržení v extralize ve Vsetíně tolik dráždí.

"Bylo přijato kritérium, že do soutěže budou zařazeny i extraligové kluby bez statusu Akademie, což je nyní pouze případ Olomouce," vysvětluje Zikmund dodatečný krok svazu ve vztahu s extraligou dospělých.

"Vzhledem k tomu, že jsme v extralize a máme v ní nejvíce nasazených juniorů, nějakou logiku to má," reaguje generální manažer Olomouce Erik Fürst. S nasazováním juniorů to ale tak žhavé není. Alespoň 20 utkání za Moru v této sezoně odehráli z hráčů ročníku 1998 a mladších pouze dva devatenáctiletí obránci Jakub Galvas a Ludvík Rutar.

V příští sezoně vznikne nově druhá liga juniorů, ve které mohou týmy po letošním administrativním sestupu bojovat o jedno postupové místo s nejlepšími kluby regionálních lig. Juniorská extraliga zůstane na rok nesestupová, od čehož si svaz slibuje větší zatížení juniorů v dospělé extralize a obehrání směrem k blížícímu se MS v Ostravě a Třinci.

Ve Vsetíně mají pochopitelně obavy, že přijdou o své nejlepší hráče. "Je to věcí výkonného výboru, ne mě," říká olomoucký Fürst. "Je to pro ně hodně tvrdé. Změnu chápu, zúžení je dobré, ale mělo se říct, že to tak bude třeba za tři roky," tvrdí trenér chomutovských juniorů David Kočí.

Kočí: Vsetín chápu. Něco budujete a najednou je to pryč

Neustále změny podle bývalého obránce soutěži neprospívají. Vždyť ještě před třemi lety se hrál místo play off závěrečný turnaj, před touto sezonou se zase vedle rozšíření na 24 mužstev zavedlo prodloužení po každém zápase základní části bez ohledu na výsledek.

Shodou okolností to byl právě Vsetín, který zkraje soutěže v zápase proti Přerovu před prodloužením úmyslně inkasoval, aby se mu do bonusové části zápasu nepřeneslo oslabení. Trenér Juraj Jurík vyfasoval stopku na devět měsíců, dva hráči podmínečný trest a klub pokutu 20 tisíc korun.

"Trenér nebo manažer si něco buduje, má vizi, jak to bude. Mančafty na chvostu udělaly změny v kádrech a na trenérských postech, aby se udržely v soutěži. Investují do toho peníze a pak se to nějakým rozhodnutím celé změní," chápe Kočí vsetínské rozhořčení.

Ze Vsetína i Přerova se ozývají hlasy, jak na zmíněném lednovém Fóru generální sekretář svazu Martin Urban ubezpečoval, že k žádné změně pro příští sezonu juniorské extraligy nedojde. A ono k ní došlo do dvou měsíců, přičemž pro někoho znamenala pořádné zemětřesení.

Rozhodnutí svazu stejně tak zhatilo snahu klubů z regionálních lig, které usilovaly o postup do juniorské extraligy. "Musí se pracovat koncepčně, měnit něco v únoru nebo březnu s tím, že se tak bude hrát už od příští sezony, je nešťastné. Pro někoho hodně tvrdé," opakuje Kočí.

"Je ale potřeba podotknout, že Vsetín se do extraligy administrativně i dostal, nebyl z ní tímto způsobem jen vyloučen," připomíná Zikmund a doplňuje, že pokud byla juniorská extraliga otevřená, postoupil do ní Vsetín sportovní cestou za posledních deset let jen v roce 2013.

Piráty čeká pravděpodobně boj na dvou frontách

V příští sezoně tedy bude mezi juniorskou elitou čtrnáctka klubů, které v této sezoně hrají dospělou extraligu, plus České Budějovice, Kladno, Jihlava a Slavia. Tuto čtyřku opravňuje status hokejové Akademie.

Zda se bude v základní části pokračovat s prodlouženími jako v tomto ročníku nebo jestli přibudou jiné herní novinky, to se teprve rozhodne.

Letos zabojují o titul Sparta, Plzeň, Třinec a Chomutov, přestože ten byl po základní části mimo první dvanáctku. "Skupina o play off nám pak ale vyšla skvěle a ve čtvrtfinále jsme vyřadili Slavii. Semifinále je pro nás obrovský úspěch," raduje se kouč Pirátů Kočí.

Chomutov kraloval mezi juniory v letech 2012, 2014 a 2015, nyní by mu cestu do finále mohla zkomplikovat marodka po otravě jídlem v kabině prvního mužstva Pirátů. Těm dnes začíná veledůležitá baráž o extraligu a nejspíš budou potřebovat juniorskou pomoc.

"Uvidíme, kolik našich hráčů nastoupí za áčko v baráži. Udržení extraligy má samozřejmě prioritu, ale já věřím, že i v juniorech jsme charakterově natolik silní, že situaci zvládneme," hlásí Kočí.

Jeho Piráti rozehrají sérii na dvě vítězná utkání proti Třinci doma dnes ve 12 hodin a od 17 hodin v Praze odstartuje série mezi Spartou a Plzní.