Bylo mu do breku, teď Pastrňák rozzářil dvě lajny. Parťák ho radostí málem zranil

před 12 minutami

Prožil nejlepší večer kariéry v základní části hokejové NHL. A to jenom týden po návratu z marodky. Český střelec David Pastrňák pětibodovou show (3+2) rozjásal fanoušky Bostonu a znejistil trenéra ohledně složení lajn.

Pouze u jediného gólu při středeční výhře 6:3 nad newyorskými Rangers Pastrňák chyběl. Henrik Lundqvist v bráně protrpěl celý zápas. Na jeho konci měl úspěšnost zákroků 81 procent.

Žehral především na hru v oslabení, kde inkasoval čtyřikrát, z toho třikrát s přispěním Pastrňáka. "V tomhle nás úplně odrovnali," štvalo hvězdného veterána.

Pastrňák nastřádal v pěti kláních po návratu fantastických jedenáct bodů (5+6). Pořád je nejproduktivnějším českým hráčem v lize (před Davidem Krejčím) i nejlepším střelcem (před Tomášem Hertlem).

Přitom marodil víc než měsíc. Nejvíc ho mrzelo, že k únorovému zranění nepřišel na ledě, ale cestou z večeře. Nešťastně spadl a poranil si palec na levé ruce, musel podstoupit operaci. Zmeškal veledůležitou část sezony.

"Z toho, co jsem slyšel, tak mu bylo do breku," rozebíral Pastrňákovy pocity pro regionální rádio trenér Bruce Cassidy. "Cítil, že mužstvo tak trochu potopil, protože se zranil mimo hřiště. Kluci ale Pastu zbožňují. Je to tvrdý pracant, tým je pro něj na prvním místě."

Bruins každopádně šlapali i bez své největší mladé hvězdy a usadili se na druhém místě Východní konference.

Teď jsou ještě silnější. Po Pastrňákově návratu podlehli akorát našlapané Tampě, a to venku a o jediný gól.

"Samozřejmě prožil skvělý večer," zhodnotil Cassidy poslední vystoupení 22letého Čecha. "Dobře střílí. Nejdřív měl malinko problém rány správně načasovat, ale zdá se, že už se s vysokým tempem sžil."

"Líbí se mi, jak na tom je," pokračoval kouč Bostonu. "Má v zásobě o trochu víc energie než ostatní, protože něco zmeškal. Jiní už myslí hlavně na cílovou pásku, protože za dveřmi je play off."

V něm bude Pastrňák velkou hrozbou pro všechny soupeře. Ačkoliv se letos vzhledem ke zranění nezapojil do boje o individuální trofeje, optikou bodového průměru je sedmým nejproduktivnějším hokejistou v lize, hned za Sidneym Crosbym. Mezi střelci pálí s lepší kadencí akorát Alexandr Ovečkin a Leon Draisaitl.

I proto trenér Cassidy neví, kam českého šikulu zařadit. Jestli do elitní lajny k Bradu Marchandovi a Patrici Bergeronovi, nebo do druhé ofenzivní "vlny" ke Krejčímu a Jakeu DeBruskovi.

Proti Rangers s úspěchem zkusil obě varianty.

"Motal jsem se kolem dvou formací, ale to pro mě není nic nového," řekl Pastrňák. "Se všemi čtyřmi kluky už jsem hrál, takže vím, co od nich čekat."

Něco ale možná přeci jen nečekal. Když zkraje třetí třetiny nabídl DeBruskovi gól do prázdné brány, kanadský střelec byl tak rozjařený, že svého nahrávače nešetrně povalil na led.

Záhy mu došlo, že výbušnou oslavu možná přehnal. "Byl jsem dost znepokojený," prozradil DeBrusk. "Jakmile jsme dopadli na zem, hned jsem s Pastou navázal oční kontakt, abych se ujistil, že je v pohodě. To jsou zkrátka emoce. Takhle už jsem je projevil i dřív, ale s jiným výsledkem."

A Pastrňákova pětibodová show? "Hlavně díky ní jsme vyhráli," pochvaloval si kanadský křídelník. "Musím mu pogratulovat k hattricku. A taky k tomu, že při naší oslavě neumřel."

Pastrňák si proti Rangers vysloužil jeden menší trest. Televize NBC při této příležitosti pobavila diváky kontextovou reklamou: