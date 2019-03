Zakalená euforie Vsetína. Svaz nám dal ránu do vazu, je to smrtící, říká Tesařík

před 2 hodinami

Z radostného zeleného-žlutého chomáče fanoušků na Lapači opět vane jemný odér slivovice. Vsetín prožívá nejlepší období za posledních jedenáct let a nesměle pokukuje po postupu do nejvyšší soutěže. Euforii kalí akorát nedávné rozhodnutí hokejového svazu, který Valachům de facto sebral extraligu juniorů. "Je to pro nás smrtící," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz sportovní manažer klubu Radim Tesařík.

Do extraligy mužů mají Vsetínští pořád daleko. Ve čtvrtfinále první ligy vedou nad Prostějovem 2:1 na zápasy. Zvládnuté play off a případná baráž jsou však oproti minulosti relativně nízké překážky.

V roce 2007 dostali Valaši vyhazov z extraligy, oficiálně kvůli dluhům. O tři roky později patřili k nejhorším týmům poloamatérské druhé ligy. Byli na samém dně. Od té doby ale po krůčcích stoupají vzhůru. Na několikátý pokus poskočili do první ligy, kde po loňském "otužování" patří k nejlepším mužstvům.

V uplynulé základní části skončili druzí, ovšem pomyslnou minitabulku elitní čtyřky s Jihlavou, Českými Budějovicemi a Kladnem vyhráli, což může být při vyvrcholení sezony psychická výhoda. "Ale největší roli bude hrát aktuální forma," upozorňuje Tesařík, který coby obránce slavil tři ze šesti vsetínských extraligových titulů.

Pokud letos někdo z první ligy postoupí o patro výš, bude hned v dalším ročníku čelit přímému sestupu. Jak se vám nový systém "jeden nahoru, jeden dolu" líbí?

Podporovali jsme to, protože baráž je pro prvoligové týmy strašně těžká. Musíte překonat dvě těžká kola play off a pak teprve jdete do baráže, stojí to hodně sil.

Hokejový svaz zasáhl také do mládežnických soutěží, extraligu juniorů budou od příští sezony hrát jen kluby se statusem akademie. Vsetín mezi ně nepatří, takže navzdory dobrým sportovním výsledkům automaticky sestoupí. Co na to říkáte?

Je to pro nás šok. Něco tady roky budujeme, máme zodpovědnost k partnerům, k městu, ke kraji. Všem jsme představili nějakou koncepci a dostáváme od nich peníze. Pak nám ze svazu od stolu zničehonic řeknou, že od příští sezony juniorku hrát nebudeme. Byli jsme za to, aby se počet týmů snížil z dvaceti čtyř na šestnáct, ale sportovní cestou, ne od stolu. Mohlo se říct, že třeba v další sezoně sestoupí osm týmů, aby to bylo dané dopředu. To, co předvedli, je pro nás smrtící, velká hrůza. Na jednu stranu sice hrajeme play off s Prostějovem, ale dění kolem juniorky je zásadnější.

Věděli jste předem, že k radikálnímu řezu může dojít?

Vůbec. Před měsícem bylo v Praze zasedání a přerovské vedení se ptalo, jestli se v další sezoně bude měnit extraliga juniorů, a pan Urban (svazový sekretář) odpověděl, že určitě ne. No a vidíte. Přitom jsme se dostali do finálové skupiny.

Jak na nepříjemnou situaci zareagujete? Budete usilovat o status akademie?

Asi dva týdny před tímhle verdiktem jsme právě status akademie s panem Urbanem řešili. A budeme to řešit dál. Máme domluvenou schůzku s panem Králem (šéf svazu) a děláme všechno pro to, abychom zjistili, jestli ještě jde něco udělat. Tohle nám může znehodnotit celou mládež. Proč by u nás hráči zůstávali, když uvidí, že tady není žádný přechod do mužů?

Jak vám změnu zdůvodnil svaz?

Došlo k nám jen to, co bylo v médiích. Prostě jedna věta, že extraligu juniorů bude od příští sezony hrát sedmnáct týmů, které mají akademie, plus na výjimku Salcburk. To je pro mě taky nepochopitelné. Soutěž navíc bude uzavřená, takže nemáte žádnou vidinu postupu. Teď nám volají rodiče a chtějí vědět, co a jak dál, protože děti většiny z nich tady chodí do školy.

Ještě se vrátím k áčku. Někoho možná překvapuje, že Vsetín po letech v zapomnění najednou pokukuje po extralize. Co stojí za vzestupem z poloamatérské druhé ligy?

Tvrdá práce. Přišel jsem před několika roky ještě jako hráč, abych pomohl k postupu do první ligy, což se nejdřív nepodařilo. Pak jsem chtěl jako Vsetíňák pomoct vedení. Základním stavebním kamenem bylo, že se nám podařilo dohodnout spolupráci s firmou Robe. Pak se na to nabalili další partneři. Také nesmím zapomenout na fanoušky, kteří jsou tím hnacím motorem. Musím zaklepat, ale zatím se nám daří. Akorát svaz nám dal sebráním juniorky ránu do vazu.

Připomíná vám nynější atmosféra na Lapači staré dobré časy?

Je skoro stejná. Ten boom je opravdu velký.

Běloruský brankář Jan Šelepněv, který do Vsetína přišel v uvozovkách na inzerát, za vás odchytal první dva zápasy play off. Pak šel do brány David Gába. Znamená to, že nemáte jasně danou jedničku?

Po dohodě s trenérem gólmanů Romanem Peschoutem to bylo dané tak, že každý dostane stejnou šanci. Gábovi nevyšel poslední zápas základní části, byl střídaný. Šelepněv už potom nedostal ani jeden gól, takže i proto šel do play off jako první gólman. Ale nemáme dané, že někdo je vyloženě jednička.

Když váš odchovanec Miroslav Svoboda před časem skončil v Nashvillu, kde chytal až na druhé farmě, nepřemýšleli jste o jeho angažování?

Roman Peschout s ním byl ve spojení, nějaká komunikace proběhla. Ale nedopadlo to. My máme dva vyrovnané gólmany a vůči nim by to nebylo fér. Navíc jsme nevěděli, jak by chytal, protože v sezoně nebyl moc vytížený. A pak stejně dostal nabídku z Finska, takže tím to definitivně padlo. (později Svoboda odešel do EBEL a od příští sezony bude chytat za Vítkovice, pozn. red.)

Kam až sahá potenciál Vsetína? Financování sportu je náročné a ve vašem klubovém kodexu stojí: "Doba, kdy se v českém hokeji objevil sponzor a suše řekl 'tady máte 10 milionů a hrajte si', je nenávratně pryč."

Máme nějaké postupné cíle. Tím letošním je přejít první kolo play off. Pak se uvidí. Soutěž je vyrovnaná a klidně můžeme být v baráži, ale nechci předbíhat. Nemáme nastavené, že musíme za každou cenu do extraligy.