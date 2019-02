Hadamczik: Česká juniorka je totálně nekvalitní, klukům nic nedá. Jdeme do kvantity

před 1 hodinou

Reprezentační dvacítka má hokejový vrchol sezony za sebou, teď je na řadě osmnáctka. Výběr trenéra Aloise Hadamczika už odehrál generálku na dubnové mistrovství světa. A ne zrovna povedenou. Na Turnaji pěti zemí v Rusku skončil poslední. "Našim hráčům chybí kvalitní soutěž," říká Hadamczik v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Generálku na světový šampionát asi nemůžete hodnotit pozitivně, že? Po úvodní výhře nad Finskem přišly tři porážky.

V sestavě nám chybělo sedm lidí, a to kvůli zraněním a proto, že někteří hrají v zámoří. Přesto jsme odehráli tři velice kvalitní utkání. To proti USA (prohra 2:8, pozn. red.) bylo čtvrté v řadě, což nebývá ani na mistrovství. Když Američané nastoupili počtvrté v řadě, tak s Ruskem prohráli 4:8.

Na reprezentační lavičku jste se vrátil po čtyřech letech. Osmnáctka má pod vaším vedením vyrovnanou bilanci se severskými zeměmi, ale proti Rusku a USA prohrává. Jak dosavadní sezonu vnímáte?

Hlinkův memoriál strašně ovlivnila organizační chyba, kterou nebylo možné změnit. Odletěli jsme 3. srpna a hned další den už hráli proti Kanadě, kterou jsme porazili. Pak se projevila únava a časový posun. Se Švédskem a Finskem hrajeme vyrovnaně, jinak… Na víc můžeme myslet jen v případě, že nám extrémně dobře zachytá gólman.

V čem mladí Češi oproti top týmům ztrácejí? A dají se nedostatky dohnat v kempu před dubnovým mistrovstvím?

Hlavní problém je v pohybu, proto příliš často hrajeme v oslabení. Prohráváme osobní souboje. Během čtrnáctidenní přípravy se na to zaměříme a budeme všechno dělat v plném tempu, aby si kluci zvykli. Také potřebujeme součinnost trenérů v klubech. Samotní hráči od nás mají informace, na čem denně pracovat. Věřím, když budeme kompletní a podrží nás brankář, v zisk medaile. S tím také na mistrovství odjedeme.

Mimochodem, během sezony máte na očích Rusa Vasilije Podkolzina, možnou trojku draftu NHL. Jak si stojí oproti předpokládané jedničce Jacku Hughesovi, který proti českému týmu také hrál?

Bilance české osmnáctky v aktuálním ročníku Švýcarsko (4 výhry, skóre 22:4)

Slovensko (2 výhry, 13:4)

Německo (1 výhra, 7:1)

Kanada (1 výhra, 4:3)

Finsko (2 výhry, 2 prohry, 16:14)

Švédsko (1 výhra, 1 prohra, 7:6)

Rusko (1 výhra, 3 prohry, 7:20)

USA (3 prohry, 4:19)

Hughes je lepší, i když Podkolzin je samozřejmě taky dobrý, rychlý a má výbornou střelu. To chybí našim hráčům. Všichni můžou říkat, co chtějí, ale našim hráčům chybí kvalitní soutěž. Hrát českou juniorku, kde je 24 týmů, to těm klukům nic nedá. Jedeme do kvantity a ne do kvality.

Hráči od 15 let nemají kvalitní soutěž, proto se jejich výkonnost nerozvijí. Kvůli velkému počtu mužstev postrádají zápasy jak agresivitu myšlení, tak pohybu. Je nutné, aby v juniorce a dorostu došlo k přeorganizaci, a to jak ve snížení počtu mužstev, tak v posunu věku směrem nahoru - juniorka by měla být do 20 let. Pak mladí mají větší předpoklady dostat se do extraligy dospělých. Bez tohoto zásahu nebudeme vychovávat nadstandardní hráče, jako je Podkolzin nebo Hughes.

Svaz se poslední dobou snaží pumpovat mladíky do dospělého hokeje přes první ligu, v Litoměřicích si dokonce vybudoval svoji "Duklu" a plánuje další. Je to dobrý krok?

Především bych chtěl říct, že kdysi šel kluk na vojnu a v jednadvaceti se vrátil jako hotový hráč. Dneska chceme někomu už v šestnácti nebo i osmnácti říkat, že nebude hokejista, což není správné. Někteří se jak psychicky, tak fyzicky zdokonalují ve vyšším věku. Musím říct, že Litoměřice mě příjemně překvapily a hráčům pomohly. Ukázkou jsou Jakub Pour, Matyáš Kantner a Lukáš Rousek, kteří získali stabilní místo v extralize dospělých.

Na druhou stranu jde o cestování. Vezměte si třeba Jana Klodnera a Daniela Poizla, kteří na Spartě někdy trénují s áčkem, někdy s juniorkou. Předtím hráli za Žďár. Teď trénují v Liberci a pak jedou hrát do Benátek. Tohle je správná výchova? Kluk by měl mít svůj tým a klid.

Takže svazovou "Duklu" pro mladé vnímáte pozitivně?

Pokud nesnížíme počet týmů v juniorce a dorostu, tak jsem jednoznačně pro projekt Dukla, kam bychom měli soustředit hráče, kteří budou vybráni pro domácí mistrovství světa dvacítek.

Jinak jste tedy na straně extraligových klubů, které často tvrdí, že by kvalitní mladíky nasazovaly, ale nemají je? K obratu by nejvíc pomohla lepší juniorka?

Přesně tak. Lepší mít z kvalitní juniorské soutěže výkonnostně lepšího kluka, který bude postupně nakukovat do áčka. Ne někoho, kdo hraje první nebo druhou ligu, protože na extraligu nemá. Tvrdím, že juniorská soutěž je totálně nekvalitní. Musí tam hrát ti nejlepší, to znamená zúžení z 24 týmů na nějakých 14. Zbytek může hrát nižší ligu s tím, že nejlepší tým na úkor posledního z extraligy přímo postoupí. Nechci nikoho hanobit nebo kritizovat, to je jen můj názor. A stojí za mnou výsledky v podobě zabudovaných mladých hráčů.

Na nedávném Hokejovém fóru se kromě mládeže probíral také přímý postup a sestup v extralize. Jaký je váš názor?

Každý může někdy spadnout, ale měli bychom dát každému právo postupu. Podmínky, ve kterých týmy první ligy musejí vyhrát play off a pak ještě hrát baráž, jsou neadekvátní. Hokejové bašty jako Kladno, které vychovalo spoustu hráčů, nebo České Budějovice s výborným zázemím a diváky se dostávají do problémů. Jakmile hned nepostoupíte, hůř se vám shánějí kvalitní hráči. Tímhle kluby likvidujeme. Jsem jednoznačně pro přímý postup a sestup. Také jsem pro to, aby se v první lize snížil počet účastníků a padalo se přímo. S přímým sestupem je samozřejmě obecně spojený tlak. Ale pokud pod ním trenér neumí pracovat, tak to bohužel nemůže dělat.

Minulý týden jste na Turnaji pěti zemí v Rusku poprvé od srpnového Hlinka Gretzky Cupu vedl svého vnuka Marcela Barinku. Jak se za půl roku v kanadské juniorce změnil?

První zápas hrál výborně, nahrál na tři góly. Patřil k lepším hráčům, v soubojích je obratnější než dřív. Moc mi nesedí, že v Kanadě hraje křídlo. Podle mě je to centr, ale tahle pozice je tam obsazená staršími hráči. Myslím, že ho to zocelí. Pozná, že o fleka musí bojovat.

Udělal dobře, že před sezonou odešel do Halifaxu? Už nepatří ke klíčovým hráčům mužstva jako v akademii Salcburku.

To ani nemůže, protože je narozený v roce 2001. Halifax má jedno z nejstarších mužstev s hráči ročníku 1998. Osm kluků je podepsaných v NHL. Pokud se takhle Marcel rozhodl a unese to, tak proč ne. Jsem ale přesvědčený o tom, že by neodešel, kdyby tady byla kvalitní juniorka. Na Spartě, kde mu v mladém věku hodně pomohl Jarda Nedvěd, byl extrémně spokojený. Získal tam jako kapitán dva mistrovské tituly.