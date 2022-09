Baník se chytil proti Pardubicím, nastřílel tři góly. Jablonec poprvé v lize vyhrál

Fotbalisté ostravského Baníku porazili v 8. kole Fortuna:Ligy poslední Pardubice 3:0. Stejným výsledkem uspěl Jablonec proti Hradci Králové a zaznamenal vůbec první vítězství v sezoně. Liberec v Ďolíčku zdolal Bohemians, Mladá Boleslav remizovala se Slováckem.

Fotbalisté Ostravy zvítězili po čtyřech utkáních a poskočili na deváté místo neúplné tabulky. Východočeši nebodovali popáté za sebou. Baník nasměroval k vítězství ve 32. minutě Daniel Tetour proměněnou penaltou, ve druhém poločase pak výsledek pojistili náhradník Muhamed Tijani a Nemanja Kuzmanovič.

Ostravští nastoupili s oběma čerstvými posilami Plavšičem a Caduem a obzvláště srbský záložník byl při velké chuti. Subtilní křídlo, které přišlo na hostování ze Slavie, vedlo v první půli většinu nebezpečných útoků Baníku. Dlouho však byl tlak domácích jen územní.

Až po přibližně pětiminutové, vynucené pauze způsobené hustým kouřem nad hrací plochou z choreografie ostravských fanoušků, přišel velký závar v pardubickém vápně. Po Plavšičově centru hlavičkoval Frydrych, gólman Markovič míč vytáhl na tyč, kterou z dorážky vzápětí opět trefil i Cadu, a po dalším centru do vápna zasáhl jeden z hostujících hráčů kopačkou Frydrycha a kopala se penalta. Z ní bezpečně skóroval Tetour.

Ostrava i poté diktovala tempo zápasu a hrála na soupeřově polovině. Do poločasové přestávky však z toho víc vytěžila nedokázala.

Po změně stran už obraz hry tak jednostranný nebyl a Pardubičtí se postupem doby začali osmělovat. Jejich choutky však končily zhruba dvacet metrů od ostravské brány. Skórovat mohli znovu domácí poté, co se Klíma po rychlém autu probil do vápna, ale místo přihrávky na volného Plavšiče volil neúspěšně zakončení.

Hosté ohrozili Laštůvku v 66. minutě Janoškem, ale jeho rána z dálky skončila kousek nad břevnem. V době, kdy se zdálo, že Baník znervózňuje, trenérovi Vrbovi opět dokonale vyšlo střídání.

Na hřiště poslal trio Tijani, Buchta, Jaroň, které bylo u dalších gólů. Buchtova dorážka ještě skončila na tyči, ale v 75. minutě prchl Nigerijec Tijani a se šťastnou tečí hostujícího Vlčka překonal Markoviče podruhé.

I potřetí udeřilo ostravské mužstvo z brejku. Tentokrát sehrál důležitou úlohu Jaroň, jehož centr z malého vápna v 82. minutě poslal do sítě Kuzmanovič. Baník vyhrál čtvrtý z pěti vzájemných ligových duelů a Pardubice doma porazil i na třetí pokus.

Slovácko počtvrté v řadě bez výhry

Slovácko remizovalo v Mladé Boleslavi 1:1. Svěřenci trenéra Martina Svědíka v nejvyšší soutěži nevyhráli počtvrté v řadě a nevyšla jim ideálně generálka na čtvrteční utkání Evropské konferenční ligy v Kolíně nad Rýnem. V nastavení prvního poločasu se prosadil hostující Mirčás Duskí, za domácí vyrovnal v samém závěru střídající Ladislav Krobot.

Tým z Uherského Hradiště bodoval v Mladé Boleslavi ve čtvrtém ligovém duelu za sebou. Středočeši doma v sezoně nejvyšší soutěže nezvítězili ani na čtvrtý pokus.

Svědík, jenž v minulosti Boleslav vedl, udělal oproti čtvrteční domácí remíze 3:3 s Partizanem Bělehrad v úvodním duelu skupiny Evropské konferenční ligy osm změn v sestavě. Místo Nguyena nastoupil v brance Fryšták a na hrotu útoku Vecheta.

Už po necelé minutě a půl se ve vápně odrazil míč k Ladrovi, jenže domácí útočník přestřelil. Ve 22. minutě si Fryšták poradil s Ekpaiovou přízemní ranou.

Hosté zahrozili v úvodním dějství pouze v nastavení a hned z toho byl gól. Brandner prodloužil ve vápně hlavou dlouhý míč na Duskího a ten střelou k tyči nedal brankáři Šedovi šanci. Egyptský záložník se trefil ve druhém kole po sobě.

Po změně stran Ladra z bezprostřední blízkosti nevyzrál na Fryštáka. Domácí si vytvořili tlak, Mareček po Ladrově centru hlavičkoval těsně vedle a o chvíli později hostující brankář vytáhl jeho centr směřující do horního růžku na roh. V nastavení Fryšták zastavil na brankové čáře Šimkovu hlavičku z rohu.

Domácí se však nakonec vyrovnání dočkali. Ve třetí minutě nastavení se po závaru v šestnáctce opřel do míče Krobot a druhou ligovou trefou v kariéře zařídil svému týmu alespoň bod.

Jablonec se konečně dočkal

Jablonec porazil na svém hřišti 3:0 Hradec Králové a dočkal se premiérového vítězství v sezoně. Skóre otevřel v 50. minutě Václav Sejk, další branky přidali v 67. a 80. minutě Jakub Martinec s Janem Chramostou. Severočeši se po prvním triumfu pod vedením kouče Davida Horejše posunuli na 13. místo, "Votroci" jsou na šesté pozici neúplné tabulky.

Jablonec neprohrál s Hradcem Králové 12. ligový duel za sebou a v nejvyšší soutěži zvítězil po devíti utkáních. Východočeši prohráli po čtyřech zápasech a podruhé za sebou neskórovali.

Oba trenéři se museli vypořádat s množstvím absencí z důvodu zranění nebo disciplinárních trestů. Zdravotní problémy nepustily do hry ani domácího kapitána Hübschmana. Debut v jabloneckém dresu si naopak odbyl nigerijský stoper Akpudje, čerstvá posila z litevského týmu FK Panevežys.

Úvod utkání nabídl řadu šancí na obou stranách. Skóre mohl otevřít už ve druhé minutě Krob, jeho ránu z úhlu ale Reichl zneškodnil. Jablonecký levý bek připravil ještě větší příležitost pro Sejka, jenž trefil hlavičkou z bezprostřední blízkosti jen paži královéhradeckého gólmana. Na druhé straně se blýskl Hanuš, jenž skvěle zasáhl nejprve proti Kubalovi a následně si poradil i Vašulínovou dorážkou.

V prvním poločase měli více ze hry Severočeši, jejichž ofenzivu táhl z pozice podhrotového záložníka aktivní Polidar, větší šance si ale vytvořili hosté. Hanuš znovu podržel svůj tým po půlhodině při další dvojité šanci soupeře, když nejprve vytěsnil Vašulínovu ránu zpoza vápna a po následném rohu opět vychytal z bezprostřední blízkosti zakončujícího Kubalu.

Ve druhé půli už dominoval Jablonec, který do té doby nejlepší ligovou obranu pokořil v 50. minutě. Reichl ještě dokázal vytěsnit Krobovu prudkou křižnou střelu, Smržův akrobatický odkop z brankové čáry ale trefil dobíhajícího Sejka, od něhož se míč odrazil do sítě. Dvacetiletý hráč hostující ze Sparty, jenž se vrátil do základní sestavy po dvouzápasové pauze, se prosadil potřetí v sezoně.

V 67. minutě se navíc po Šulcově centru z levé strany odrazil míč k Martincovi a ten nekompromisní ránou zvýšil. Královéhradecký odchovanec svou třetí ligovou trefu v kariéře z respektu k mateřskému klubu neslavil. V 80. minutě potvrdil domácí triumf chytrým lobem Chramosta, se čtyřmi góly nejlepší střelec týmu.

Jablonec uspěl na svém hřišti po pěti ligových utkáních a z tříbodového zisku v nejvyšší soutěži se radoval poprvé od 7. května a duelu v Teplicích.

Liberec uspěl díky včasným brankám

Liberec zvítězil v Ďolíčku nad Bohemians 1905 2:0 a posunuli se na třetí místo neúplné tabulky. Hosté se v souboji sousedů v tabulce prosadili ve druhé minutě obou poločasů, v úvodu se trefil Matěj Valenta a krátce po přestávce další střední záložník Lukáš Červ. Oba týmy dohrávaly o deseti. V 69. minutě dostal červenou kartu střídající domácí hráč Ondřej Petrák, o chvíli později byl vyloučen Valenta.

Liberec v lize zvítězil na půdě Bohemians po šesti zápasech a naplno bodoval po dvou kolech. Bohemians doma v této sezoně nejvyšší soutěže ani napočtvrté nevyhráli a získali tam jen jeden z dosavadních 11 bodů. V tabulce jsou "Klokani" sedmí.

Oba týmy podle očekávání nastoupily v rozestavení s třemi stopery. Lépe začali hosté, kteří už po necelých dvou minutách otevřeli skóre. Mikula z pravé strany přihrál Valentovi a ten přízemní střelou k tyči překonal Valeše.

Dvaadvacetiletý záložník si ve druhém utkání po příchodu na hostování ze Slavie připsal premiérový gól v libereckém dresu. Nejrychlejší branku v sezoně ale Valenta nedal, v minulém kole se o ni po necelých 15 sekundách postaral Duskí ze Slovácka.

Pražané se pak snažili o vyrovnání a Severočechy několikrát podržel gólman Vliegen. Belgický brankář si v úvodní čtvrthodině dvakrát poradil se střelou Jánoše zpoza vápna a ve 22. minutě vyrazil i Köstlův pokus z úhlu. Na opačné straně v nadějné pozici Matoušek zamířil jen do středu branky.

Bohemians po přestávce hned dvakrát vystřídali, ale místo očekávaného náporu a snahy o vyrovnání znovu po necelých dvou minutách hry inkasovali. Hůlka hlavou odvrátil míč jen kousek za vápno a Červ skákavou střelou překonal Valeše. Stejně jako spoluhráč Valenta si připsal první gól v ligové sezoně a celkově svůj třetí v nejvyšší soutěži.

Liberečtí se po navýšení vedení uklidnili a měli i další možnosti. Preislerovi se ale zamotal míč mezi nohy a Van Burenův oblouček skončil na horní síti. V 68. minutě střídající Petrák hrubě fauloval hostujícího Frýdka a sudí Orel mu po zásahu videorozhodčího po přezkoumání situace u monitoru udělil červenou kartu.

Slovan ale hrál přesilovku jen tři minuty, po ostrém skluzu na střídajícího Hálu byl vyloučen také autor první branky Valenta. Poté před Drchalem odvrátil míč obránce a na opačné straně liberecký Mikula minul. Slovanu už to vadit nemuselo, v Ďolíčku si tentokrát vedl mnohem lépe než před měsícem, kdy v domácím azylu Pardubic utrpěl dosud jedinou venkovní porážku v sezoně.

8. kolo první fotbalové ligy:

Baník Ostrava - FK Pardubice 3:0 (1:0)

Branky: 32. Tetour z pen., 75. Tijani, 83. Kuzmanovič. Rozhodčí: Nehasil - Kubr, Pečenka - Kocourek (video). ŽK: Tetour, Lischka - Černý, Hlavatý, Lima. Diváci: 7168.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Frydrych, Lischka, Fleišman - Cadu (69. Buchta), Tetour, Kuzmanovič (85. Pojezný), Boula, Plavšič (69. P. Jaroň) - Klíma (65. Tijani). Trenér: Vrba.

Pardubice: Markovič - Kostka, Vlček, Hranáč, Helešic - Tischler (46. Sychra), Solil (74. Lima), Janošek, Icha (80. Akosah-Bempah), Hlavatý - Černý (60. Červenka). Trenér: Němeček.

FK Mladá Boleslav - 1. FC Slovácko 1:1 (0:1)

Branky: 90.+3 Krobot - 45.+1 Duskí. Rozhodčí: Starý - Vodrážka, Vyhnanovský - Klíma (video). ŽK: Mašek, Karafiát - Sinjavskij. Diváci: 1997.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Suchý, Karafiát, Šimek - Pech, Mašek (62. Dancák), Matějovský, Mareček (85. Skalák), Fulnek - Ladra (85. Žitný), Ekpai (67. Krobot). Trenér: Hoftych.

Slovácko: Fryšták - Hofmann, Daníček, Šimko - Trávník (57. Havlík), Ljovin - Sinjavskij (85. Kadlec), Brandner (69. Petržela), Holzer (56. Reinberk), Duskí - Vecheta (69. Mihálik). Trenér: Svědík.

FK Jablonec - FC Hradec Králové 3:0 (0:0)

Branky: 50. Sejk, 67. Martinec, 80. Chramosta. Rozhodčí: Batík - Nádvorník, Podaný - Machálek (video). ŽK: Houska - Rada. Diváci: 2309.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Akpudje, Martinec, Heidenreich - Šulc (89. Souček), Kratochvíl, Houska, Krob - Polidar, Chramosta (82. Patrák) - Sejk (87. Ikaunieks). Trenér: Horejš.

Hradec: Reichl - Klíma, Ševčík, Čech - Gabriel, Kučera (69. Kodeš), Rada, Smrž - Trusa (69. Dvořák), Vašulín (79. Rybička), Kubala (71. Matěj Koubek). Trenér: Miroslav Koubek.

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec 0:2 (0:1)

Branky: 2. Valenta, 47. Červ. Rozhodčí: Orel - Vlček, Ratajová - Adámková (video). ŽK: Jánoš, Beran (oba Bohemians). ČK: 69. Petrák - 73. Valenta. Diváci: 4411.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Köstl, Křapka, Hůlka - Dostál, Jindřišek (46. Petrák), Jánoš (46. Drchal), Kovařík (62. Hála) - Květ (62. Beran), Hronek - Puškáč (79. Mužík). Trenér: Veselý.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Prebsl, Plechatý - Mikula, Valenta, Červ (85. Purzitidis), Preisler (85. Fukala) - Frýdek (70. Višinský) - Matoušek (77. Rondič), Van Buren (85. Mara). Trenér: Kozel.