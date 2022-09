Baník v křeči. Vrbu takhle neznám, někdy upouští páru až příliš, tvrdí Komňacký

V minulé sezoně skončil Baník na pátém místě Fortuna:Ligy a po velkolepém návratu trenéra Pavla Vrby čekali ostravští fanoušci v novém ročníku další zlepšení. Klub navíc slaví sto let existence. Jenže ligový úvod Baníku vůbec nevyšel a František Komňacký, kouč mistrů z roku 2004, mluví o zklamání. Vyjadřuje se také k nervózním projevům bývalého kolegy Vrby.

Když vedl František Komňacký ostravský klub v sezoně 2003/04 k titulu, tehdy čtyřicetiletý Pavel Vrba mu dělal asistenta. Tým s hráči jako René Bolf, Marek Heinz nebo Miroslav Matušovič šlapal téměř bezchybně, Bazaly byly stále vyprodané a Ostrava zcela ponořená do fotbalu.

Vrba se vrátil po osmnácti letech. S třemi tituly s Plzní v zádech coby bývalý reprezentační kouč a muž, který prošel zahraničím. Měl podporu fanoušků a mnozí čekali, že Baník nakopne až k bojům o poháry.

Jenomže ostravský tým je pod jeho vedením po sedmi kolech až čtrnáctý, s jedinou výhrou. Navíc zatím nehrál proti Slavii, Spartě ani Plzni.

"Rozlosování se jevilo jako vhodné na úspěšný rozjezd. Aby se hrálo nahoře, hráči získali sebevědomí a dobře se odpíchli. Dopadlo to úplně obráceně, rozhodně je to zklamání," hodnotí Komňacký. "Ale tragédii bych z toho nedělal, sezona ztracená není," dodává jedním dechem.

Baník začal domácí porážkou s Olomoucí, pak remizoval v Praze s Bohemians. Po výhře se Zlínem doma znovu odevzdal všechny body Teplicím. V Jablonci remizoval, před vlastními fanoušky opět podlehl Brnu a v neděli odvezl bod za remízu 0:0 ze hřiště Hradce Králové.

A trenér Vrba střídá nálady. V prvním kole vypadal odevzdaně, když po matném výkonu se Sigmou říkal, že o moc lepší to asi nebude. Jindy se u pomezní čáry vzteká na rozhodčí, na tiskovkách leckdy reaguje jízlivě. V Jablonci dokonce hodil na tribunu plastovou láhev, naštěstí pouze do prostoru, kde nikdo neseděl.

"Takhle ho já z působení v Baníku neznám," uznává Komňacký. "Ale jako asistent měl tehdy přece jen větší odstup. Neměl takovou zodpovědnost, nebyl do řízení mužstva vtažený jako hlavní trenér. Navíc se nám dařilo, nebylo nutné, abychom na lavičce skákali a křičeli na sudí," doplňuje.

"Na Pavlovi je až příliš vidět, co prožívá uvnitř. Ať je to zklamání, nebo radost, někdy až euforie. Nedokáže to skrývat. Ale zase je to lepší, než kdyby vypadal, že je mu to jedno. A je dost zkušený, aby si poradil s výrazovou složkou nebo komunikací s médii," pokračuje Komňacký.

Vrba vypadal nezřídka podrážděně už na konci angažmá v Plzni před třemi lety a rovněž vloni ve Spartě. Že by však měl být trenér, který dvakrát zažil Ligu mistrů, psychicky nalomený, to Komňacký odmítá.

"Jsou to velké emoce, a kdo si to na lavičce nezažil, možná tomu nerozumí. Jsme jen lidi a trenér někdy potřebuje upustit páru. Pavel to zase nedělá běžně, že by něco házel na tribunu. To už bych neřešil. Zkrátka je vtažený do hry," komentuje bývalý kouč Jablonce.

Zároveň potvrzuje, že psychická stránka a vyrovnanost jsou u trenéra velmi důležité. Především při působení směrem dovnitř kabiny.

"Je to důležité i v průběhu týdne, kdy mužstvo připravujete. Hráči musí vidět, že vám na tom záleží. Že jste zodpovědný a že váš psychologický přístup je na úrovni. Potom za vámi půjdou," popisuje trenér, který stejně jako Vrba působil i na Slovensku a v Rusku.

Podle něj je po sedmi ligových kolech, v nich získal Vrbův Baník pouhých šest bodů, na zásahy do realizačního týmu brzy. Ačkoliv nedělní domácí zápas s posledními Pardubicemi bude nesmírně důležitý.

"Pavlovi se nedá upřít, že pracuje poctivě a na sto procent. Současná situace ho mrzí nejvíce ze všech. Potřebuje mít důvěru od vedení, je otázka času, než se to otočí," tvrdí Komňacký.

V minulém utkání se po zranění vrátil stoper David Lischka, teď Baník toužebně vyhlíží ještě zotavení Ladislava Almásiho. Slovenský útočník nastřílel v předešlé sezoně šestnáct branek a Ostravanům rozhodně chybí. Nicméně sám trenér Vrba mluví o jeho stavu jako o záhadě.

"Až se to dá do kupy, jsem přesvědčený, že se Baník zvedne a poskočí do horní poloviny tabulky. Teď už to asi nemůže být horší, je potřeba nějak se odpíchnout. Hráči hrají pod své možnosti, chybí drajv. Když do toho vnesou více touhy porvat se o výsledek, půjde to," uzavírá Komňacký.