Hokejisté v přípravě zůstávají bez porážky, zdolali i Slováky. Skóre načal Vrána

Čeští hokejisté zdolali v Trenčíně Slovensko 4:2 a vyhráli i pátý zápas v přípravě na květnové mistrovství světa v Praze.

Svěřenci trenéra Radima Rulíka rozhodli třemi góly v úvodní třetině, o které se postarali Jakub Vrána, Jakub Flek a Matěj Stránský.

Slováci ve druhé části snížili díky přesilovkové trefě Andreje Kudrny, ale v závěru zvýšil při power play do prázdné branky Libor Zábranský. Poslední slovo měl ještě Samuel Takáč.

V sobotu od 14:00 se Češi utkají se Slovenskem znovu v Bratislavě.

Rulíkův výběr navázal na výhry 3:0 a 4:2 nad Německem a 5:1 a 3:2 nad Rakouskem. V součtu s vítězstvím na únorových Švédských hrách v Karlstadu nad Švýcarskem 5:3 uspěli čeští hokejisté pošesté za sebou.

Reprezentačního debutu se dnes dočkali obránce David Špaček a útočník Ondřej Kaše.

Hned v úvodu se dostal do šance Michal Kovařčík, ale Hlavaje nepřekonal. Domácí se ubránili při Okuliarově vyloučení a přesilovku o pět sekund zkrátil Pyrochtův faul. Češi v oslabení také odolali. Klimešovi pomohla po Cehlárikově střele zpoza pravého kruhu pravá tyč. Při Cingelově pobytu na trestné lavici už Rulíkův výběr v čase 12:13 otevřel skóre. Ticháček vyslal z vlastního obranného pásma do kontru Vránu, který se trefil z pozice mezi kruhy. Oslavil tak svůj návrat do reprezentace poprvé od předloňského bronzového mistrovství světa v Tampere a Helsinkách.

V 18. minutě se vydal podpořit ofenzivu debutant David Špaček, nabídl puk ideálně Flekovi a Češi se opět radovali.

Již za 35 sekund inkasoval Hlavaj potřetí. Matěj Stránský se uvolnil šikovně otočkou přes Brincka, Hlavaj sice jeho první pokus vyrazil, ale po Beránkově dorážce nakonec český útočník doklepl puk do odkryté branky.

V úvodu druhé části zahrozil v oslabení při Vránově trestu z konce úvodní třetiny Ondřej Kaše.

Při Šustrově trestu ve 23. minutě už se domácí dočkali snížení. Sukeľ zpoza branky nabil Kudrnovi a Klimeš poprvé kapituloval. Další početní výhodu nabídlo Slovensku Stránského vyhození puku do hlediště, ale Češi se tentokrát ubránili.

Ve 27. minutě byl blízko další branky litvínovský Kudrna, který z levého kruhu trefil protější tyč. Rulíkův tým nedovolil soupeři dostat se na kontakt ani při Chlapíkově trestu.

Potom Hlavaje ohrozili Kempný a Vrána a zvýšení náskoku nepřinesla českému týmu ani přesilovka při Bačikově vyloučení. Před koncem druhé části ještě musel domácí gólman zasahovat po Chlapíkově střele. Klimeše ohrozil po spolupráci s Bačikem Grman.

Na začátku závěrečné části nepřekonal Klimeše bekhendovým pokusem Tamáši. Slováci se marně tlačili za vyrovnáním.

O přesilovku při Beránkově vyloučení je připravil trest Faška-Rudáše za prohřešek při vhazování. V 55. minutě se natlačil před Klimeše Kašlík, ale skórovat se mu nepodařilo.

Při power play Slovenska v čase 56:54 zamířil do prázdné branky Zábranský a dočkal se ve 24. utkání v národním týmu premiérového gólu. Minutu a půl před koncem ještě zkorigoval výsledek Takáč.

Přípravný hokejový zápas v Trenčíně:

Slovensko - Česko 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 23. A. Kudrna (M. Sukeľ, Kollár), 59. Takáč (Kollár, Kašlík) - 13. J. Vrána (Ticháček, M. Kovařčík), 8. Flek (D. Špaček), 19. M. Stránský (O. Beránek), 57. Zábranský (M. Kovařčík) Rozhodčí: Hronský, Štefik - Durmis, Konc (všichni SR). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. Diváci: 6150.

Slovensko: Hlavaj - M. Ivan, Bučko, Bačik, Grman, Golian, Gachulinec, Brincko, R. Petrovický - J. Baláž, Cingel, Lantoši - A. Kudrna, M. Sukeľ, Cehlárik - Okuliar, Tamáši, Faško-Rudáš - Takáč, Kollár, Kašlík - Petrovský. Trenér: Ramsay

Česko: Klimeš - Zábranský, Kempný, D. Špaček, Krejčík, Pyrochta, Ticháček, Šustr, Ščotka - O. Kaše, M. Špaček, Červenka - Chlapík, Tomášek, J. Vrána - Flek, M. Kovařčík, Lenc - M. Stránský, Filippi, O. Beránek. Trenér: Rulík.