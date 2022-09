Neporažená Plzeň opět vyhrála o gól, Zbrojovka uspěla ve Zlíně a už je čtvrtá

Plzeň vyhrála i šestý zápas v nové sezoně a popáté o jednu branku. V Olomouci vyhrála 3:2. Stejným skóre porazila Zbrojovka Brno Zlín a poskočila na čtvrté místo tabulky o skóre za Hradec Králové. Dnešní program Fortuna:Ligy uzavře večerní duel Sparty v Teplicích.

Ligová neporazitelnost Plzně trvá

Plzeňští po středečním debaklu 1:5 v Barceloně na úvod skupiny Ligy mistrů dnes zvítězili v Olomouci 3:2. Dva góly dali domácí Mojmír Chytil a hostující Tomáš Chorý, který proti bývalému týmu stylově oslavil 150. utkání v nejvyšší soutěži. Atraktivní přestřelku v 68. minutě rozhodl Milan Havel.

Západočeští obhájci titulu vedou neúplnou tabulku o tři body před Slavií, která v neděli přivítá České Budějovice. Viktoria má navíc k dobru odložený domácí zápas s Brnem. Plzeň v lize vyhrála pošesté za sebou a vylepšila klubovou rekordní sérii v neporazitelnosti na 29 duelů nejvyšší soutěže. V příštím kole Viktoria přivítá ve šlágru Slavii. Olomouc doma v lize popáté za sebou nezvítězila a je dvanáctá.

Hosté udělali v základní sestavě tři změny oproti středečnímu zápasu na barcelonském stadionu Camp Nou. Od začátku dnes dostali šanci obránci Holík s Tijanim a záložník Jirka.

Plzeňští z první větší šance v 10. minutě otevřeli skóre. Po závaru v šestnáctce Havel předložil míč Chorému, který snadno trefil odkrytou branku. Olomoucký odchovanec se gestem omluvil domácím fanouškům.

Hanáci už za tři minuty odpověděli. Zmrzlého nepovedenou střelu zachytil v pokutovém území spoluhráč Chytil a přesným pokusem k zadní tyči překonal Staňka. Plzeňský brankář v lize inkasoval po třech čistých kontech a 329 minutách. Poté mohl favoritovi vrátit vedení Chorý, ale Trefil jeho střelu vykopl. Gólman Sigmy si o chvíli později poradil i s pokusem Havla.

Ve 34. minutě už Viktoria znovu vedla. Sudí Radina po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru odhalil, že Pokorný v šestnáctce stáhnul za dres Chorého a ten z penalty nezaváhal. Sedmadvacetiletý útočník si v sezoně nejvyšší soutěže polepšil na tři góly, čímž dotáhl nejlepšího týmového střelce Mosqueru. Chorý poprvé v ligové kariéře v jednom utkání skóroval dvakrát.

Olomoučtí před pauzou marně požadovali pokutový kop za ruku Jirky. V nastavení první půle ještě Staněk zneškodnil Spáčilův přímý kop. Ofenzivní utkání na Andrově stadionu pokračovalo i po změně stran. Krátce po pauze mohl Chorý zkompletovat hattrick, ale po úniku Vlkanovy zakončil o kousek vedle.

V 65. minutě srovnal Chytil zblízka po ideálním přihrávce od střídajícího Matouška a v ligovém ročníku si polepšil na čtyři branky. Na druhé straně Vlkanova trefil tyč a zblízka selhal dorážející Havel.

Reprezentační bek si spravil náladu v 68. minutě, kdy po několika odrazech v šestnáctce napálil míč sítě. Havel v ligovém ročníku zaznamenal druhou branku.

Hanáci si v závěru vytvořili místy silný tlak. Pernica tečoval Růskovu ránu na tyč a Chytilovi nedovolil završit hattrick Staněk dalším výtečným zákrokem. V závěru už Viktoria těsný náskok udržela a s Olomoucí neprohrála v 17. ligovém utkání po sobě.

Zlín vyrovnat nestihl

Fotbalisté Brna zvítězili ve Zlíně také 3:2. Skóre otevřel v 19. minutě Jakub Řezníček, který krátce po pauze zvýšil z penalty. Pak si dal vlastní gól domácí Joss Didiba. V závěru zkorigovali stav Jakub Janetzký a střídající Youba Dramé. Brněnský nováček vyhrál i třetí venkovní zápas ligové sezony a poskočil na čtvrté místo neúplné tabulky. Zbrojovka má navíc k dobru utkání v Plzni. Zlín po čtyřech kolech nebodoval a je třináctý.

"Herně jsme dnes předvedli jeden z našich lepších výkonů, ale rozhodlo naše neproměňování šancí a také vstup do druhé půle. Závěr byl v naší režii, ale nestačilo to ani na bod," řekl na tiskové konferenci zlínský kouč Jan Jelínek.

Domácí začali mírným náporem a rychlou kombinací se snažili dostat za kompaktní brněnskou obranu. Povedlo se jim to po několika centrech a střele Hrubého, která skončila v 11. minutě těsně vedle.

Od úvodu byl v ofenzivě Zbrojovky nalevo aktivní Alli, ovšem udeřilo po akci na druhé straně. Centr si v pokutovém území v 19. minutě zpracoval Řezníček, obešel gólmana a poslal míč do odkryté branky. Zkušený útočník skóroval potřetí v ligové sezoně. "Byla to naše první vážnější šance a hned gól, což domácí rozhodilo," uvedl Řezníček.

Zlín mohl za chvíli inkasovat podruhé po hlavičce Ševčíka, ale pak si vytvořil velký tlak. Během dvou minut mohli vyrovnat Jawo hlavou a Janetzký přízemní střelou, hosty zachránil reflexními zákroky brankář Berkovec. V závěru půle zblokoval Jawovu střelu Ševčík. "Měli jsme tři vyložené šance a nic jsme nedali. To byl rozhodující faktor celého utkání," mínil Jelínek.

V úvodu druhé půle v pokutovém území domácí Didiba fauloval Součka v momentě, kdy se gólman Rakovan chystal po brněnské akci založit protiútok. Sudí Hocek si situaci po zásahu videorozhodčího prohlédl ze záznamu a nařídil pokutový kop, který v 51. minutě bezpečně proměnil Řezníček. "To, co předvedl Didiba, bylo strašné. Budeme to v klubu řešit," řekl Jelínek.

Než se Zlín stačil vzpamatovat, inkasoval potřetí. Po brejku z pravé strany nacentroval v 59. minutě Hladík a smolař Didiba si před Ševčíkem srazil míč do vlastní sítě.

"Ševci" zápas ani za stavu 0:3 nevzdali a závěr pořádně zdramatizovali. V 68. minutě vykřesal domácím naději po centru Dramého důrazný Janetzký a v 82. minutě snížil hlavou střídající Dramé na rozdíl jedné branky. "Kluci bojovali a dřeli, za to je musím pochválit," uvedl Jelínek.

V závěrečných minutách si už ale hosté cenné vítězství pohlídali i proto, že Hrubý zakroutil střelu z přímého kopu těsně vedle. Zlín doma v lize prohrál s Brnem po předchozích pěti vítězstvích za sebou.

"Dnes jsem maximálně spokojen s výsledkem. Je to další venkovní zápas za tři body, za což musím hráčům poděkovat a pochválit je. Ale v závěru to byly nervy," připustil kouč Zbrojovky Richard Dostálek, který krátce hrával za Zlín.

8. kolo první fotbalové ligy:

Trinity Zlín - Zbrojovka Brno 2:3 (0:1)

Branka: 68. Janetzký, 82. Dramé - 19. a 51. z pen. Řezníček, 59. vlastní Didiba. Rozhodčí: Hocek - Šimáček, Novák - Berka (video). ŽK: Didiba, Silný - Řezníček, Granečný, Souček, Berkovec. Diváci: 3209.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Reiter (86. Kovinič), Kolář, Procházka, Čanturišvili - Didiba - Fillo (61. Dramé), Hrubý, Janetzký (78. Hloušek), Vukadinovič (61. Silný) - Jawo. Trenér: Jelínek.

Brno: Berkovec - Hrabina, Endl, Šural, Granečný - Ševčík (87. Hlavica), Souček - Hladík (90.+5 Matejov), Falta (75. Texl), Alli (75. Přichystal) - Řezníček (87. Fousek). Trenér: Dostálek.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň 2:3 (1:2)

Branky: 13. a 65. Chytil - 10. a 34. z pen. Chorý, 68. Havel. Rozhodčí: Radina - Kříž, Machač - Petřík (video). ŽK: Pokorný - Pernica, Kalvach, Tijani, Mosquera. Diváci: 4079.

Sestavy:

Olomouc: Trefil - Chvátal (73. Poulolo), Pokorný, Beneš, Zmrzlý - Breite (63. Greššák), Spáčil (63. Ventúra) - Navrátil (83. Šíp), Růsek, Vodháněl (46. Matoušek) - Chytil. Trenér: Jílek.

Plzeň: Staněk - Holík, Pernica, Tijani, Havel (74. Jemelka) - Bucha, Kalvach - Jirka (46. Mosquera), Vlkanova (83. Hejda), Sýkora (61. Pilař) - Chorý (61. Bassey). Trenér: Bílek.