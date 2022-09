Priske vyslal svým hráčům signál, že jim nevěří. Jako kdyby couval, udivuje Švancaru

"Sparťanský trenér Brian Priske přiznal, že mužstvo nemá na boj o titul. Vzkázal tím vlastně hráčům, že jim nevěří. To atmosféře v šatně rozhodně nepřidá," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Sparťanský trenér Brian Priske prohlásil, že když vidí výsledky Plzně a Slavie, není o titulu řeč, že bojuje s hráči, které má k dispozici. Pro mne je jeho vyjádření dost zvláštní. Nevím, jestli se hodí něco takového říkat po několika špatných výsledcích.

Před sezonou tvrdil něco jiného, jak je s kádrem spokojený, na jejím začátku rovněž, teď jako by couval. Naznačuje to, že v sobě dusí nějakou frustraci, když se nedaří, jak si představoval. Ani výsledkově, ani herně.

Rozhodně to nepřidá na atmosféře v šatně, vlastně hráčům vzkazuje, že jim nevěří. Z toho sparťanský fanda nemůže být nadšený. Paradoxně totiž fanoušci na Spartu chodí, v sobotu večer na Zlín přes dvanáct tisíc, to je přece návštěva. Jejich podpora je skvělá a teď se dozvědí, že vytoužený zahraniční trenér už toho má dost. To není dobré.

Jediná střela na branku v Liberci přinesla obhájci titulu Viktorii Plzeň vítězství. Taková efektivita je až nepochopitelná, ale stává se to. U Viktorky mě to ovšem ani nepřekvapuje, na výhry o gól je skutečným specialistou. A myslím si, že jí to bude i nadále fungovat.

Moc se mi líbilo utkání Slovácko - Slavia, škoda, že neskočilo 3:3. To by bylo úplně perfektní. Narazily na sebe dva ofenzivní týmy, jezdilo se nahoru dolů, plno šancí, atmosféra, nasazení, jen víc takových fotbalů. Je co chválit. Paradoxně není nikdo spokojený. Slovácko bylo zklamané, že nevyhrálo. Vedlo, zahodilo další vyložené šance, pomýšlelo na to, že by mohlo vyhrát. A Slavia chce vyhrávat v každém zápase, remíza je pro ni málo.

Dostat gól v první minutě, to naznačuje, že hráči nebyli koncentrovaní. Podle mého je to ovšem jen shoda náhod. Jeden odražený balon, pak druhý, tečovaná střela, na kterou brankář už nestačí zareagovat, jinak by míč chytil. Prostě štěstíčko. Sešlo se to, ale i proto máme fotbal tak rádi, že tyhle momenty přináší. Ale kdo nevystřelí, nedá gól, teď to platilo dvojnásob.

Oceňuji však, jak Slovácko na favorita hned vlítlo. Čtyři hráči v náběhu, dokonce pravý obránce Reinberk už byl ve vápně soupeře. Svědčí to o tom, jak bylo na Slavii velmi dobře připravené. Nebylo vůbec horším týmem, v některých fázích zápasu ji i přehrávalo, moc se mi líbilo, jak dokázalo jít do rychlých brejků.

Naopak mě zklamalo utkání Hradce s Baníkem Ostrava. Čekal jsem víc, nebylo skoro na co koukat. Přizvávám, že jsem se nudil. Hradec to měl těžké, ztratil klíčového kreativního hráče Vlkanovu, měl nějaké zraněné, navíc šel do deseti. Ale Baník měl ukázat daleko víc, stále se nemůže chytit.

Teplický trenér Jirka Jarošík proti Slavii pošetřil několik hráčů, následně jeho tým porazil v důležitém utkání Jablonec. Každý trenér má nějakou strategii, vyhodnotil zápas na Slavii jako dobrou zkušenost pro mladé. Možná věřil, že domácím budou stačit kondičně, to se nepovedlo, ale to jsme poznali i my v Brně o kolo dříve. Se Slavií je těžké si to rozdat napřímo.

Petr Švancara (45) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Zachytil jsem, že to dělá hodně trenérů a docela často, akorát třeba nepozmění tak výrazně sestavu jako Teplice, nebo to spíš otevřeně nepřizná. Ale Jarošíkovi se to vyplatilo.

Domácí porážka s Bohemkou je pro Brno nepříjemná, ale věřím, že euforie klesat nebude. Pokud ovšem budou kluci vozit body. Teď jedou do Zlína, pak doma Teplice, tak by něco mohlo přijít. Navíc výkony mužstva jsou takové, že fandové mu zatím domácí nezdary odpouštějí a nejsou zapšklí. Jsou spokojeni s tím, jak se jako nováček prezentuje, dovedou ocenit nasazení, bojovnost. A to, že se pohybuje ve středu tabulky. Ale jak říkám, chce to dělat body.