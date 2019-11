Jogínka, trenérka, moderátorka. Křížová si našla více profesí, Ledecké přeje průlom

Klára Křížová startovala na olympiádách ve Vancouveru a v Soči, kde si v super-G sedmnáctým místem zajela kariérní maximum. V lednu 2018 ale ve věku 28 let kvůli nedostatku peněz a sponzorů ukončila lyžařskou kariéru. Přečtěte si v rozhovoru Aktuálně.cz, čemu se věnuje a jak před novou sezonou věří Ester Ledecké.

Rozjíždí se sezona zimních sportů. Sledujete pořád lyžování?

Abych dennodenně seděla před televizí a všechno sledovala, to nemůžu říct, ale zprávy o lyžování a o tom, kde se co děje, registruju pořád. Když zrovna zachytím nějaký závod v televizi, podívám se. Myslím si, že je to docela přirozené, ani bych z lyžování takovým způsobem nechtěla vystoupit.

Minulý víkend vám jistě neuniklo deváté místo Martiny Dubovské ze slalomu ve Finsku. Co jste na výsledek někdejší parťačky říkala?

Že je to úplně úžasné! Neviděla jsem to sice v přímém přenosu, ale věděla jsem o výsledcích prvního kola a držela jsem Martině palce, aby se jí to povedlo udržet, ne-li zlepšit. A ona se dokonce o jedno místo zlepšila, super. Zároveň gratuluju i Gábině (Capové), která také bodovala. Pro holky je to parádní začátek sezony.

Pro závodnice, jako jsou Dubovská, Capová nebo Kateřina Pauláthová, které obvykle bojují o třicítku, musí být například deváté místo obrovským povzbuzením, že?

To určitě. Ale myslím, že už minulou sezonu měly Martina s Gábinou dobrou. Navíc Martina měla vždycky Levi ve Finsku ráda, dařilo se jí tam. Už bylo načase, aby to prolomila a aby to nebyla jen třicítka nebo dvacítka, ale aby se dokázala dostat výše. Podařilo se jí to, takže skvěle.

Zanedlouho naskočí do závodního kolotoče Ester Ledecká. Mohla by se podle vás prosadit stabilně mezi nejlepší lyžařky Světového poháru?

Začíná v Lake Louise (6. až 8. prosince), a tam to má ráda. Tam jí to jede a má na tamní sjezdovku i dobrý materiál. Myslím si, že by tam mohla zajet pěkný výsledek. Celkově bude záležet, jak se jí povedlo natrénovat v létě, jaký posun zvládla. První závod aspoň naznačí, jak by to mohlo vypadat. Dispozice k tomu, aby se prosadila mezi nejlepší má, a věřím, že se jí to podaří.

Už v minulé sezoně závodila jako úřadující olympijská vítězka z Pchjongčchangu a přirozeně je pod určitým tlakem. Dvě umístění v první desítce ve sjezdu z posledního ročníku SP se ve světle olympijského úspěchu mohou zdát jako málo.

Je to těžké nejen pro ní, ale pro každého sportovce, který uspěje na velké akci, udržet potom laťku takhle vysoko. Asi by to bylo i divné, kdyby ji držela pořád na této úrovni. Nějaká sinusoida tam musí být, ale Ester je závodník, bude bojovat.

Dále bude lyže kombinovat se snowboardem. Rozumíte tomu, že se nechce vzdát disciplíny, v níž je dlouhodobě nejlepší na světě?

Rozumím, nebo nerozumím, no… (přemýšlí) Je to o jejím rozhodnutí, já bych to určitě nezvládla. Ester musí sama vědět, jestli jí to přidává, nebo ubírá.

Ledecká na olympiádě určitě zviditelnila lyžování v Česku, ale s tím, jak je to finančně náročný sport, asi nelze čekat, že bude najednou přibývat spoustu mladých výborných závodníků, že?

Je to náročné finančně i fyzicky, na tom se nic nezměnilo. Ester má výhodu v tom, že má za sebou tým lidí, kteří se o ni starají a můžou jí pomoct. Zase na druhou stranu potom od ní každý očekává nějakou medaili každou sezonu. Všechno to má své pro a proti. Je škoda, že je to takhle náročné, protože lyžování je úžasný sport.

V lednu to budou dva roky od konce vaší lyžařské kariéry. Co je teď hlavní náplní vašeho života? Je to jóga a vaše práce instruktorky?

Nedělám jen jógu, spíš se vzdělávám v "pohybovém světě". Jsem kondiční a fitness trenérka se zaměřením na zdravé principy pohybu a dodělávám si DNS kurzy (dynamická neuromuskulární stabilizace) na fitness a jógu. Vedu to směrem k péči o tělo, mám individuální i skupinové tréninky. Pořád je to něco kolem sportu.

Jógu jste cvičila už jako lyžařka?

Ano, už tehdy. V současnosti ale nedělám jen to, co jsem vyjmenovala. Budu moderovat český seriál závodů v běžeckém lyžování Ski Tour, do toho různé další moderátorské akce tohoto typu.

Když zůstaneme u jógy, pomáhala vám v lyžařské kariéře s fyzickým i mentálním nastavením?

Rozhodně. Byla to pro mě regenerace a zároveň nabití baterek. Bylo pro mě důležité umět hlavu aspoň na chvíli vypnout, nejen kvůli závodům, ale také z nekonečného shánění sponzorů. Jóga mi v tom pomáhala a teď ji vedu s principy zdravého pohybu, což znamená, že se lidem snažím ukázat, jak se dá pohyb dělat zdravě.

Klára Křížová při otužování:

Jak se vám moderuje nebo komentuje běžecké lyžování?

Jsem z toho nadšená, protože se dostávám k úplně jiným lidem a jinému sportu. Jsou to užitečné zkušenosti, moderování Ski Tour mi zabere celý měsíc a půl, každý víkend.

V létě jste se takhle dokonce dostala k triatlonu…

(smích) Jo, jo. To bylo v rámci dohody s Českým olympijským výborem. Oslovili mě, že by chtěli propagovat triatlon v Praze, takže jsem to pro ně určitým způsobem moderovala. Ale bylo to spíše takové amatérské. Nemoderovala jsem přímo tu akci, spíš jsem dělala nějaké výstupy z ní. Byla jsem do toho trošku hozená, ale dobrá zkušenost.

Přemýšlela jste už v závodní kariéře, že by vás práce sportovní komentátorky mohla bavit?

Vždycky jsem si chtěla zkusit komentování lyžování, ale na druhou stranu vím, že to musí být ohromně těžké. Zatím jsem to ještě nezkusila, těžko soudit. Ale že bych něco moderovala, o tom jsem tehdy nepřemýšlela.

Takže třeba nabídce z televize na komentář ke sjezdovému lyžování byste se do budoucna nebránila?

Byla bych tomu otevřená. Určitě bych si to ráda vyzkoušela, asi až časem bych zjistila, jestli mi to jde, ale nebránila bych se tomu.

Vypadá to, že jste brzy po konci s profesionálním sportem našla mnoho aktivit, kterým se věnovat…

Nebylo to zadarmo, občas to bylo docela krkolomné. Ale sport mě naučil se nevzdávat a jít si za svými sny. Zaplaťpánbůh se to podařilo, můžu teď dělat, co mě baví, ale je to o každodenní práci na sobě.

Využíváte teď toho, že jste během lyžařské kariéry nebyla jen závodnicí, ale také sama sobě manažerkou?

Hodně mi to pomohlo. Jsem zvyklá tvrdě pracovat, a navíc mi to pomohlo i do té hlavní momentální profese. Sbírala jsem informace od fyzioterapeutů a kondičních trenérů, teď je to pro mě velké plus. Zažila jsem si to na vlastní kůži a můžu to předávat dál. Sama se vzdělávám, ale oproti ostatním mám třeba vlastní zkušenosti z velkého sportu.

A jako moderátorce se vám při mluveném projevu zase hodí zkušenosti z různých jednání se sponzory a podobně, ne?

Samozřejmě. Vedle toho totiž dělám i různé motivační přednášky.

Na Vysoké škole ekonomické v Praze jste spolu s dalšími sportovci úspěšně odstudovala dva semestry sportovní diplomacie. Co jste se naučila a budete ve studiu pokračovat?

Ne, pokračovat už nebudu. Měla jsem nabídku jít studovat do Soči na postgraduální studium, ale protože nemám vysokoškolský titul, nebylo to možné. Jinak byla sportovní diplomacie velkou zkušeností. Seznámila jsem se zajímavými lidmi, nejen sportovci, od nás i ze Slovenska. Najednou jsem nahlédla do jiných sportů, zjistila, jak co funguje. A získala jsem kontakty na Český olympijský výbor. Cením si toho, že jsem získala větší povědomí o tom, jak funguje svět sportu nejen z pohledu sportovce.