Štěstí přinesl zajíc před autem. Dubovská zajela životní závod po měsíci bez spánku

Senzační deváté místo obsadila slalomářka Martina Dubovská v závodu Světového poháru ve finském Levi.

Sedmadvacetiletá česká lyžařka si výrazně vylepšila dosavadní maximum mezi elitou, kterou byla 18. příčka ze Semmeringu z prosince 2016. V prvním kole šokovala rodačka z Třince se startovním číslem 56 desátým časem a po druhé jízdě si o příčku polepšila po výpadku Slovenky Petry Vlhové.

"Udržet pozici po prvním kole byla výzva, ale takové situace mám ráda. Brala jsem to tak, jako kdyby to bylo další první kolo, a soustředila jsem se pouze na jízdu a abych byla dole co nejrychleji. Zvládla jsem to a jsem za to ráda," řekla Dubovská Radiožurnálu.

Dubovská právě v Levi před šesti lety poprvé bodovala a v sobotu se přiblížila úspěchům bývalé mistryně světa Šárky Strachové mezi slalomářskou špičkou. Sedla jí trať, kterou stavěl kouč Shiffrinové. Skvělý výsledek však podle české lyžařky nepřišel zničehonic.

"Rok nebo dva jsem se trápila, změnila jsem trenéra. Momentálně mě vede Andrej Prevužňák, kterého můj otec jako mladého trénoval, takže se známe odmalička. Znovu s námi začal spolupracovat i můj otec a úplně jsme změnili přípravu i tréninky," popsala Dubovská.

"Začala jsem víc pracovat na svých slabých stránkách. Po dvou letech jsem se vrátila ke kondičnímu trenérovi a celá příprava je zaměřená hlavně na mě, abych se cítila dobře," vysvětlila.

V sobotu se cítila v pohodě hned od rána. "Celý měsíc jsem nikde nemohla pořádně usnout a včera (před závodem) jsem spala jak miminko: po dlouhé době jsem zalehla a probudila se až ráno vyspaná do růžova," pochvalovala si. "Ráno nám pak před autem přeběhl malý zajíček, pro štěstí," usmívala se.

V Levi bodovala i čtyřiadvacátá Gabriela Capová, třetí česká lyžařka Tereza Nová premiérový závod mezi elitou dokončila a obsadila 62. příčku.

Klání vyhrála Mikaela Shiffrinová, která po prvním kole ztrácela na Vlhovou 13 setin, ale nervy udržela bez problémů. "Jsem moc spokojená. Byl to první slalom sezony, měla jsem výborné lyže i rychlost. Samozřejmě jsem měla i štěstí, nevím, jak by to dopadlo, kdyby Petra dojela. Všechno do sebe zapadlo," řekla.

Vlhová se těžce smiřovala s hořkým koncem dobře rozjetého závodu. "Asi se mi zařezaly špičky. Bohužel jsem udělala chybu, která se mi nestala hodně dlouho, a hodně dlouho mě bude mrzet. Musím to vydýchat," přiznala.

Čtyřnásobná mistryně světa Shiffrinová konkurenci deklasovala téměř o dvě sekundy, Dubovskou o více než tři a půl. V historické tabulce slalomářských hvězd překonala o jedno vítězství švédskou legendu Ingemara Stenmarka, jenž kraloval mezi tyčemi v letech 1974 až 1987.

Technicky dokonalé Američance na rekord stačilo necelých sedm let. Celkově si v SP připsala Shiffrinová 61. vyhraný závod.