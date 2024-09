Arsenal v deseti přišel o výhru nad City až v závěru. Leverkusen přestřílel Wolfsburg

Šlágr 5. kola anglické fotbalové ligy mezi Manchesterem City a Arsenalem skončil remízou 2:2. Úřadující mistr City srovnal v osmé nastavené minutě zásluhou Johna Stonese. V německé lize Leverkusen přestřílel Wolfsburg 4:3, Patrik Schick v základní sestavě ale neskóroval.

Manchester City poslal do vedení v deváté minutě Haaland. Norský útočník vstřelil svou 100. soutěžní branku v dresu Manchesteru City, stačilo mu k tomu jen 105 zápasů. O pět minut později mohl Gündogan zvýšit z přímého kopu, ale jeho střela skončila jen na tyči. Místo dvoubrankového vedení City tak bylo ve 22. minutě srovnáno.

Hosté rychle rozehráli přímý kop na polovině hřiště, Martinelli přihrál na hranici vápna obránci Calafiorimu, který střelou z první překonal brankáře Edersona. Dvaadvacetiletý italský reprezentant se v novém působišti prosadil poprvé od letního přestupu z Boloni.

V první minutě nastavení úvodní půle se opakovala situace z týden starého severolondýnského derby proti Tottenhamu. Saka zahrával roh z pravé strany a jeho centr našel hlavu obránce Gabriela, jenž poslal Arsenal do vedení. Od osmé nastavené minuty prvního poločasu dohrávali hosté v oslabení poté, co viděl druhou žlutou kartu Belgičan Trossard.

Početní výhoda domácích byla ve druhém poločase znát. Manchester City měl drtivý tlak, který neproměnil v branku jen díky několika skvělým zákrokům brankáře Rayi a důsledné defenzivě Arsenalu. Přesto však úřadující mistr srovnal v osmé nastavené minutě, ve skrumáži po rohu se nejlépe zorientoval obránce Stones a osmadvacátou střelou domácích ve druhém poločase zachránil svému týmu alespoň bod.

Manchester City ztratil svou stoprocentní ligovou bilanci, navzdory první remíze zůstal v čele tabulky s 13 body. Arsenal má o dva body méně a je čtvrtý.

Brighton doma remizoval s Nottinghamem 2:2. Ani jeden z celků ještě v sezoně neprohrál, domácí si připsali třetí remízu za sebou. Už ve 13. minutě zahrávali hosté z Nottinghamu penaltu po faulu Baleby na Hudsona-Odoie a útočník Wood bezpečně proměnil. Brighton otočil vývoj dvěma slepenými góly na konci prvního dějství.

Nejprve ve 42. minutě hlavou srovnal Hinshelwood a o tři minuty později dokonal obrat působivou ranou z přímého kopu útočník Welbeck. Forest vyrovnal v 70. minutě po rychlém protiútoku. Jota Silva předložil míč střídajícímu Sosovi, jenž vstřelil svůj první gól v dresu Nottinghamu od letního přestupu z argentinského klubu Talleres de Córdoba.

Oba kluby mají po pěti kolech na kontě dvě vítězství a tři remízy. Brighton je o příčku výše na sedmém místě díky o dvě branky lepšímu skóre.

Anglická fotbalová liga - 5. kolo:

Brighton - Nottingham 2:2 (42. Hinshelwood, 45. Welbeck - 13. Wood z pen., 70. Sosa), Manchester City - Arsenal 2:2 (9. Haaland, 90.+8 Stones - 22. Calafiori, 45.+1 Gabriel).

Tabulka:

1. Manchester City 5 4 1 0 13:5 13 2. Liverpool 5 4 0 1 10:1 12 3. Aston Villa 5 4 0 1 10:7 12 4. Arsenal 5 3 2 0 8:3 11 5. Chelsea 5 3 1 1 11:5 10 6. Newcastle 5 3 1 1 7:6 10 7. Brighton 5 2 3 0 8:4 9 8. Nottingham 5 2 3 0 6:4 9 9. Fulham 5 2 2 1 7:5 8 10. Tottenham 5 2 1 2 9:5 7 11. Manchester United 5 2 1 2 5:5 7 12. Brentford 5 2 0 3 7:9 6 13. Bournemouth 5 1 2 2 5:8 5 14. West Ham 5 1 1 3 5:9 4 15. Leicester 5 0 3 2 6:8 3 16. Crystal Palace 5 0 3 2 4:7 3 17. Ipswich 5 0 3 2 3:8 3 18. Southampton 5 0 1 4 2:9 1 19. Everton 5 0 1 4 5:14 1 Wolverhampton 5 0 1 4 5:14 1

Bundesliga

Leverkusen ve čtvrtém kole německé fotbalové ligy porazil Wolfsburg 4:3. Fotbalisté Bayeru opět rozhodli gólem v nastavení. Tentokrát si vítěznou trefu připsal Victor Boniface, jenž v 68. minutě vystřídal Patrika Schicka. Brankář Matěj Kovář zůstal na lavičce mistrovského týmu.

Příští soupeř Sparty v Lize mistrů Stuttgart deklasoval 5:1 Dortmund, dvěma góly k výhře přispěl útočník Deniz Undav.

Sedmigólovou přestřelku odstartoval v páté minutě vlastní gól domácího obránce Mukieleho. Bayer však stihl rychle zareagovat. Ve 14. minutě srovnal zásluhou Wirtze a ve 32. minutě skóre otočil hlavou z rohu Tah. Hosté však Leverkusenu oplatili stejnou mincí a ještě do poločasu strhli vedení na svou stranu díky trefám Bornauwa a Svanberga.

Trenér Leverkusenu Xabi Alonso do druhého poločasu vyslal Frimponga a Hincapiého. Ekvádorský obránce se mu odvděčil hned ve 49. minutě, kdy se stejně jako Tah prosadil hlavou po rohu. V 88. minutě byl vyloučen hostující záložník Gerhardt za tvrdé došlápnutí na obránce Frimponga.

Úřadující mistr, který v minulé sezoně proslul častými rozhodujícími brankami v nastavení, tuto svou schopnost předvedl i proti Wolfsburgu a v 93. minutě se radoval z vítězné branky Boniface.

Leverkusen se posunul na druhé místo za Bayern Mnichov, Wolfsburg ze čtyř kol potřetí prohrál a se třemi body je na 13. místě.

Stuttgart se dostal do vedení už ve čtvrté minuty díky brance Undava. Ve 21. minutě zvýšil na 2:0 hlavou Demirovič a třetí branku VfB vstřelil po hodině hry Millot. Dortmund snížil patnáct minut před koncem, když se proti svému bývalému klubu trefil druhý nejlepší střelec minulé sezony Guirassy.

O pět minut později ale domácí znovu vedli o tři branky, když se jen po několika desítkách sekund na hřišti trefil střídající Touré. V nastavení navíc přidal svou druhou branku Undav a zpečetil tak konečné skóre.

Stuttgart v každém z posledních šesti domácích zápasů vstřelil alespoň tři branky, což je nový klubový rekord. V tabulce se VfB posunul na sedmé místo, Dortmund je o příčku níže. Spartu přivítá Stuttgart na svém stadionu v úterý 1. října.

Německá fotbalová liga - 4. kolo:

Leverkusen - Wolfsburg 4:3 (14. Wirtz, 32. Tah, 49. Hincapié, 90.+3 Boniface - 5. vlastní Mukiele, 37. Bornauw, 45.+1 Svanberg), Stuttgart - Dortmund 5:1 (4. a 90.+1 Undav, 21. Demirovič, 62. Millot, 80. Touré - 75. Guirassy),

19:30 St. Pauli - Lipsko.

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 4 4 0 0 16:3 12 2. Leverkusen 4 3 0 1 13:9 9 3. Freiburg 4 3 0 1 8:4 9 4. Frankfurt 4 3 0 1 7:4 9 5. Union Berlín 4 2 2 0 4:2 8 6. Stuttgart 4 2 1 1 12:8 7 7. Lipsko 3 2 1 0 4:2 7 8. Dortmund 4 2 1 1 7:7 7 9. Heidenheim 4 2 0 2 8:7 6 10. Mohuč 4 1 2 1 8:8 5 11. Brémy 4 1 2 1 4:8 5 12. Augsburg 4 1 1 2 7:10 4 13. Wolfsburg 4 1 0 3 8:9 3 14. Mönchengladbach 4 1 0 3 5:8 3 15. Hoffenheim 4 1 0 3 6:11 3 16. Bochum 4 0 1 3 3:7 1 17. Kiel 4 0 1 3 5:13 1 18. St. Pauli 3 0 0 3 1:6 0

Serie A

Fotbalisté AS Řím v 5. kole italské ligy doma porazili Udine 3:0. Tým z hlavního města zvítězil poprvé v sezoně a vítěznou premiéru si na jeho lavičce odbyl nový trenér Ivan Jurič. Stejně tak si první výhru připsala i Fiorentina, jež doma porazila Lazio Řím 1:0. Dvěma penaltami rozhodl při svém debutu v dresu Fiorentiny Albert Gudmundsson. Boloňa zvítězila na hřišti Monzy 2:1 a poprvé v ročníku vyhrála.

AS Řím v týdnu odvolal trenéra Daniele De Rossiho poté, co v prvních čtyřech kolech ani jednou nezvítězil. Nahradil jej bývalým trenérem FC Turín Ivanem Juričem a devětačtyřicetiletý Chorvat svému týmu naordinoval vítěznou taktiku hned v prvním zápase. Domácí poslal do vedení v 19. minutě Dovbyk. Ve druhém dějství tříbodový úspěch Římanů pojistili Dybala z penalty a střídající Baldanzi. Jednadvacetiletý záložník se v dresu AS Řím trefil vůbec poprvé.

Udine poprvé v sezoně prohrálo a kleslo na třetí příčku. AS Řím je s šesti body osmý.

Ve Florencii jako první udeřilo Lazio. Čtyři minuty před poločasem se po Tavaresově centru ze standardní situace hlavou prosadil obránce Gila. O přestávce poslal domácí trenér Palladino do hry Gudmundssona a ten se za tři minuty radoval z proměněné penalty po faulu Guendouziho na Comuzza. Islandský útočník, kterého si v létě klub z Florencie vybral jako posilu i přes dlouhodobé zranění, v lize nastoupil poprvé od 24. května.

V 86. minutě mohl Guendouzi svůj penaltový zákrok odčinit, ale ve velké šanci hlavičkoval jen do břevna. O dvě minuty později navíc Tavares fauloval ve vápně a pokutového kopu Gudmundsson otočil skóre. Fiorentina se po prvním vítězství vyšvihla na 10. místo, Lazio je o tři příčky výše.

Boloňu v Monze poslal ve 24. minutě do vedení hlavou Urbaňski. Domácí srovnali dvě minuty před poločasem poté, co brankář Ravaglia neudržel střelu Maldiniho a vyražený míč pohotově usměrnil do sítě Djurič. Rozhodující moment přišel deset minut před koncem, kdy se dělovou ranou zpoza vápna prosadil dvacetiletý argentinský talent Castro.

Boloňa po historicky úspěšné minulé sezoně, v níž obsadila čtvrté místo v ligové tabulce, do nového ročníku vstoupila třemi remízami a jednou porážkou. V týdnu navíc zahájila svou premiérovou účast v Lize mistrů domácí bezbrankovou remízou s Šachtarem Doněck. První soutěžní výhra přišla až nyní v pátém kole Serie A.

Italská fotbalová liga - 5. kolo:

Fiorentina - Lazio Řím 2:1 (49. a 90. obě z pen. Gudmundsson - 41. Gil), Monza - Boloňa 1:2 (43. Djurič - 24. Urbaňski, 80. Castro), AS Řím - Udine 3:0 (19. Dovbyk, 49. Dybala z pen., 70. Baldanzi),

20:45 Inter Milán - AC Milán.

Tabulka:

1. FC Turín 5 3 2 0 8:5 11 2. Neapol 5 3 1 1 9:4 10 3. Udine 5 3 1 1 7:7 10 4. Juventus Turín 5 2 3 0 6:0 9 5. Empoli 5 2 3 0 5:2 9 6. Inter Milán 4 2 2 0 9:3 8 7. Lazio Řím 5 2 1 2 9:8 7 8. AS Řím 5 1 3 1 5:3 6 9. Bergamo 4 2 0 2 8:8 6 Hellas Verona 5 2 0 3 8:8 6 11. Fiorentina 5 1 3 1 7:7 6 12. Boloňa 5 1 3 1 6:8 6 13. AC Milán 4 1 2 1 9:6 5 14. Parma 5 1 2 2 8:9 5 15. FC Janov 5 1 2 2 4:7 5 16. Lecce 5 1 2 2 3:8 5 17. Benátky 5 1 1 3 3:8 4 18. Monza 5 0 3 2 4:6 3 19. Como 4 0 2 2 3:7 2 20. Cagliari 5 0 2 3 1:8 2

La Liga

Barcelona zvítězila na hřišti Villarrealu 5:1 a udržela si stoprocentní ligovou bilanci i po 6. kole. Dvěma góly přispěli k výhře Robert Lewandowski a Raphinha, kteří nyní okupují první dvě příčky střelecké tabulky s šesti, respetkive pěti trefami.

Lewandowski svýma góly ve 20. a 35 minutě zajistil Barceloně vedení 2:0. Polský útočník nastřílel v 75 ligových zápasech za Barcelonu 48 branek a vyrovnal tak v La Lize polský rekord Jana Urbana, který této mety dosáhl za 177 utkání. Tři minuty po jeho druhém gólu snížil na 1:2 domácí Pérez. Barcelona do druhého poločasu přišla o zraněného brankáře Ter Stegena, jehož těsně před pauzou musel nahradit Peňa.

Dvoubrankové vedení Katalánců obnovil v 58. minutě Torre. Jednadvacetiletý záložník se trefil poprvé jak v dresu Barcelony, tak ve španělské nejvyšší soutěži. V 66. minutě mohl Lewandowski završit hattrick z pokutového kopu, ale při jeho exekuci selhal. Vysokou výhru Barcelony tak v poslední čtvrthodině ještě dvěma brankami stvrdil Raphinha.

Bilbao ve doma porazilo Celtu Vigo 3:1 a po třetím vítězství v řadě se v tabulce posunulo na průběžnou třetí příčku. Dvěma brankami k zisku tří bodů přispěl Gorka Guruzeta.

Právě osmadvacetiletý útočník otevřel skóre už ve čtvrté minutě. Hosté sice v 25. minutě srovnali díky proměněné penaltě Aspase, ale ještě před poločasem vrátil Bilbau vedení svým druhým gólem Guruzeta. Konečný výsledek pečetil v druhém poločase hlavou střídající Djaló.

Svěřenci Ernesta Valverdeho v Evropské lize 24. října v Bilbau přivítají pražskou Slavii a poté 30. ledna Viktorii Plzeň.

Španělská fotbalová liga - 6. kolo:

Getafe - Leganés 1:1 (83. Mayoral z pen. - 76. Sáenz), Bilbao - Celta Vigo 3:1 (4. a 39. Guruzeta, 80. Djaló - 25. Aspas z pen.), Villarreal - FC Barcelona 1:5 (38. Pérez - 20. a 35. Lewandowski, 75. a 83. Raphinha, 58. Torre),

21:00 Vallecano - Atlético Madrid.

Tabulka: