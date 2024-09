Mladá Boleslav otočila zápas s Pardubicemi, ale nakonec získala jen bod

Fotbalisté Mladé Boleslavi v 9. kole první ligy pouze remizovali doma s Pardubicemi 2:2. Hosty poslal do vedení Tomáš Zlatohlávek, ještě v úvodním dějství odpověděl Tomáš Ladra a krátce po změně stran otočil výsledek Vasil Kušej. Dělbu bodů zařídil krátce po příchodu na trávník bývalý hráč domácích Ladislav Krobot.

Středočeši, kteří v úterní dohrávce doma podlehli pražské Slavii 0:2, ztratili body ve třetím z posledních čtyř kol a v neúplné tabulce jsou devátí. Pardubičtí svěřenci trenéra Jiřího Saňáka ve dvou z minulých tří ligových zápasů neprohráli, zároveň však zvítězili v jediném z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže a zůstali čtrnáctí.

"Jsme celkem zklamaní. První poločas měl z naší strany k dokonalosti daleko. Měli jsme ale hru pod kontrolou, takže jsme o pauze nebyli se stavem 1:1 moc spokojeni. Celkově vzato jsme měli více šancí, i ve druhé půli, kdy jsme skórovali z milimetrového ofsajdu. Měli jsme dát víc branek," řekl švédský trenér Boleslavi Andreas Brännström na tiskové konferenci.

Hosté se v osmé minutě ujali vedení po povedené individuální akci Zlatohlávka. Pardubický útočník si naběhl do vápna na Simonův centr, obehrál Donáta a prostřelil nejen vyběhnutého gólmana Trmala, ale i obránce Králika. V lize skóroval poprvé od března.

"Říkal jsem Simonovi, že když bude mít prostor, ať mi to dá za obranu, že si budu hledat prostor. Našel mě tam. Donyho (Donáta) znám z Pardubic, věřil jsem si na něj jeden na jednoho. Trochu se to tam poodrazilo i se štěstím," uvedl Zlatohlávek. "Když jsem viděl Matouše Trmala, jak jde pod nohy, snažil jsem se to prostřelit. Naštěstí to skončilo v bráně. Jsem za gól šťastný, protože jsem na něj čekal do osmého zápasu v sezoně," dodal.

Účastníkovi Konferenční ligy vázla kombinační hra, a tak Jawo ve 20. minutě vypálil zpoza vápna, hostující brankář Stejskal ale jeho pokus zastavil. Ani poté zápas nepřinesl divákům velkou podívanou, v 35. minutě však domácí srovnali. Matějovský potáhl balon do šestnáctky a od pardubického Leipolda se míč odrazil k zakončujícímu Ladrovi.

Ofenzivní univerzál se trefil ve druhém z posledních tří kol a celkově pošesté v soutěžní sezoně. Východočeši zkusili zareagovat po standardní situaci, jenže ránu střídajícího Míška zablokovala domácí obrana.

Necelé tři minuty po změně stran domácí otočili skóre. Fulnek odcentroval přesně mezi Noslina a Lurvinka na Kušeje, ten obehrál vyběhnutého Stejskala a zblízka zakončil do odkryté branky. Český reprezentant zaznamenal pátý gól v sezoně, z toho třetí v ligovém ročníku a dotáhl se na nejlepšího týmového střelce v nejvyšší soutěži Marečka.

Právě Mareček minutu po příchodu na trávník mohl navýšit náskok domácích, jenže tváří v tvář Stejskalovi neuspěl. "Před vyrovnáním jsme měli hru pod kontrolou. Věřím tomu, že kdybychom dali třetí gól, vyhráli bychom," mínil Brännström.

Promarněná příležitost ho mrzela o to víc v 65. minutě, kdy hosté vyrovnali. Střídající Krobot se na zadní tyči z voleje opřel do Šehičova centru z rohu a Trmalovi nedal šanci. Bývalému hráči Boleslavi stačilo na první gól v ligové sezoně jen něco málo přes minutu po naskočení z lavičky.

V 73. minutě mohl vrátit domácím vedení Kušej po nahrávce Vydry, který obehrál tři protihráče. Videorozhodčí Berka však odhalil ofsajd, gól neplatil, a tak nadále platil nerozhodný stav. "Byl jsem si stoprocentně jistý, že to bude gól, že to ofsajd nebyl. Víc jsem se bál u prvního gólu, že to bude ofsajd. Ale VAR (videorozhodčí) to viděl takhle," podotkl Kušej.

V závěru základní hrací doby mohl strhnout vedení na stranu hostů po rohovém kopu opět Krobot, jenže hlavičkoval pouze do náruče Trmala. Na podobě skóre už nic nezměnilo ani sedmiminutové nastavení.

Boleslav prohrála jediné z posledních pěti vzájemných ligových utkání, doma ale Východočechy neporazila potřetí z minulých čtyř duelů. Pardubice zvítězily v jediném z dosavadních pěti venkovních zápasů v ročníku nejvyšší soutěže.

"Šli jsme s nějakým cílem do druhého poločasu, ten skončil po třech minutách (inkasovaným gólem). Pak se nám podařilo vyrovnat. Jsme za to rádi, bod bereme jako dobrý, protože jsme hráli proti silnému týmu, účastníkovi Konferenční ligy," prohlásil Saňák.

9. kolo první fotbalové ligy:

FK Mladá Boleslav - FK Pardubice 2:2 (1:1)

Branky: 35. Ladra, 48. Kušej - 8. Zlatohlávek, 65. Krobot. Rozhodčí: Hocek - Machač, Leška - Berka (video). ŽK: Mareček - Lurvink, Noslin. Diváci: 2277.

Sestavy:

M. Boleslav: Trmal - Donát, Suchý, Králik - Kostka, Matějovský (60. Mareček), Vydra, Fulnek - Kušej, Ladra - Jawo (61. Pulkrab). Trenér: Brännström.

Pardubice: Stejskal - Surzyn, Noslin (84. Jindra), Lurvink, Šehič - Vacek (64. Darmovzal), Simon - Leipold (36. Míšek), Solil, Patrák (64. Krobot) - Zlatohlávek (64. Zifčák). Trenér: Saňák.