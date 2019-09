V bratrském boji Stránských zůstalo u krosčeků. Bukartse povzbudily góly Lundqvistovi

Zatímco Šimon Stránský rozdával po prvním derby Vítkovic proti Třinci v nové sezoně úsměvy, jeho bratr Matěj litoval ztracených tří bodů. Oceláři promrhali v Ostravě v předehrávaném 33. kole hokejové extraligy vedení i kvůli šikovnosti Robertse Bukartse.

Ještě na startu 56. minuty vedl Třinec nad Vítkovicemi 3:1, ale po gólech Daniela Kurovského, Bukartse a Rastislava Deje odjel bez jediného bodu. Lotyšský střelec vyrovnával dvě minuty před koncem, měl podíl už na prvním gólu Dominika Lakatoše a připravil i rozhodující trefu Deje.

"Neměli jsme dobrý začátek, v první třetině jsme spali. Ale pak jsme začali hrát a jsem moc rád, že jsme to vydrželi 60 minut. Konec byl doopravdy výborný," liboval si po grandiózní otočce tříbodový Bukarts.

Za stavu 3:2 pro Oceláře odvolaly Vítkovice brankáře, Bukarts si narazil kotouč o zadní mantinel, sám ho dojel a vyrovnal. "Viděl jsem, že Třinec zrovna střídal. Obránci neměli rychlost. Proto jsem šel do branky, byl jsem rychlejší a dal jsem gól," popisoval 29letý Lotyš solidní češtinou.

A když už se zdálo, že 115. krajské derby míří do prodloužení, prostrčil Bukarts šikovně puk mezi beky na Deje, a ten v čase 59:51 rozhodl.

Rodák z Jurmaly si během tří sezon ve Zlíně vybudoval pověst šutéra, s níž před rokem přicházel právě do Třince. Jenže u Ocelářů se mu vůbec nedařilo, za 33 utkání nastřílel jen pět gólů a v lednu byl za Petra Vránu vyměněn do Sparty. Odtamtud odešel po sezoně hostovat do Vítkovic.

Hattrick Lundqvistovi? To zvedne sebevědomí

Žádná hořkost po nepovedeném angažmá v Třinci v něm ale nezůstala. "Beru Oceláře jako každého jiného soupeře. Potřeboval jsem v kariéře něco změnit, nedařilo se mi u nich, ale oni mou situaci pochopili. Prošel jsem si horším obdobím, nicméně už je to za mnou," řekl Bukarts.

"Věděl jsem, že v Třinci je velká konkurence a nebudu dostávat na ledě tolik prostoru jako dříve. Ale hlavní problém byl, že jsem nedával góly," pokračoval. Nepookřál ani ve Spartě, sebevědomí si následně zvedl až během mistrovství světa v Bratislavě s lotyšskou reprezentací.

"Miluju hrát za národní tým. Na MS jsem hrál dobře a když dáte hattrick Henriku Lundqvistovi, je pochopitelné, že se vám zvedne sebevědomí," pousmál se Bukarts při vzpomínce na tři góly v dramatickém utkání se Švédskem, které Lotyši po heroickém výkonu ztratili jen těsně 4:5.

Ačkoliv Bukarts ve vítkovickém dresu nastoupil proti svému bývalému zaměstnavateli, hlavní pozornost měla být upřena na brankáře Patrika Bartošáka, jehož přestup z Vítkovic do Třince vyvolal na jaře ohromný poprask, a na bratrskou dvojici Matěje a Šimona Stránských.

Hlavně se neperte, vzkazovala bratrům máma

21letý Šimon se do Vítkovic vrátil před dvěma lety ze zámoří a už v této sezoně by se měl stát jedním z tahounů mladého ostravského mužstva. O čtyři a půl roku starší Matěj letos v extralize debutuje. Za oceánem strávil sedm let a do Třince přišel přes ruský Čerepovec a švédskou Moru.

Oba útočníci na sebe v prvním bratrském souboji v kariéře narazili hned při prvním střídání. "Dal jsem bráchovi pár krosčeků a ukázal jsem mu, ať si dává pozor. Pak už to bylo v pohodě a tolik jsem ho na ledě nevnímal," culil se po vítězství 4:3 mladší Šimon.

Matěj po zdrcující porážce v závěru na legrácky náladu neměl. "Brácha měl štěstí, vyšlo mu to. Všechno je jednou poprvé," reagoval útočník se zkušenostmi z dospělé reprezentace na Šimonovu poznámku o tom, že až dosud měl v každé vzájemné konfrontaci navrch on jakožto starší.

"Vítkovice sice vyhrály, ale ještě s nimi budeme hrát třikrát, a tak doufám, že už se to nikdy nestane," doplnil Matěj. Utkání sledovala na stadionu máma hokejových bratrů. "Myslím, že fandila oběma," řekl Matěj. "Před zápasem nám psala, abychom se hlavně neprali," prozradil Šimon.

Zůstalo jen u úvodních krosčeků. "Odehráli jsme to férově. Ani bychom se neprali, kdyby to nebylo opravdu zapotřebí. Navzájem si přejeme a i když teď po zápase na to nemám náladu, další den už budu v pohodě a napíšeme si," podotkl viditelně zklamaný Matěj.

U Ocelářů se prezentuje dobrými výkony, byť na první zásah v extralize ještě čeká. Další šanci bude mít už ve čtvrtek (18:30, O2 TV Sport) na ledě Sparty. "V Ostravě jsme zbytečně ztratili tři body, ale musíme se vzchopit a být v Praze připraveni," nabádal vítěz AHL s Texasem z roku 2014.

Šimonovy Vítkovice, které se díky výhře nad úhlavním rivalem vyšvihly do čela tabulky, čeká v pátek další domácí bitva proti Liberci. "Ukázali jsme, jakou máme sílu a vůli. Všichni soupeři by se nás teď měli bát," vyhlásil dvojnásobný účastník juniorských světových šampionátů.