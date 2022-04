Slavia ovládla základní část ligy před Plzní. Sparta pohořela na Hané a ztrácí

Slavia ve 30. kole Fortuna:ligy porazila Zlín 3:0 a vyhrála základní část soutěže. Nadstavbu tak bude hrát s druhou Plzní i třetí Spartou doma. Viktoria ve středu vyhrála v Mladé Boleslavi 2:0, Sparta nečekaně padla v Olomouci 0:2.

O branky Slavie v duelu se Zlínem se postarali Stanislav Tecl, Lukáš Provod a Peter Olayinka, gólman Ondřej Kolář si sedmé čisté konto v sezoně nejvyšší soutěže nepřipsal, protože na závěrečné minuty dostal šanci na hřišti Přemysl Kovář. Slavia naplno bodovala potřetí za sebou od remízy v Plzni a díky prvnímu místu v tabulce bude hrát v nadstavbě s hlavními konkurenty doma. Jedenáctý Zlín podruhé za sebou prohrál a na vítězství čeká čtyři kola.

Slavia vedle zraněných Masopusta, Bořila a Krmenčíka postrádala nemocné Ševčíka a gólmana Mandouse. Ve stoperské dvojici společně nastoupili po dlouhých 448 dnech uzdravení Hovorka s Kúdelou. Na marodku Fastavu přibyl k Vukadinovičovi, Tkáčovi, Hlouškovi a Hlinkovi také Vraštil.

Hned v úvodu se dostal do šance Zlín. Hovorka přihrál nechtěně místo brankáři Kolářovi Fantišovi, který za vápnem místo zakončení zbrzdil akci přihrávkou na Hrubého a Slavia odolala.

Domácí favorit si postupně vytvářel převahu a první šanci měl ve 13. minutě kapitán Tecl, který zaběhl za obranu na přihrávku Schranze, Rakovan však úspěšně zasáhl. Hosté byli také nebezpeční, v šestnáctce se uvolnil Čanturišvili, ale koncovka byla nepřesná.

Ve 28. minutě sice překonal Rakovana Tecl, ale kvůli ofsajdovému postavení se radoval předčasně. Vzápětí hlavičkoval vedle Holeš, ale ve 32. minutě už Slavia získala vedení. Bahův centr před malé vápno poslal z voleje pravačkou k levé tyči Tecl a navázal na gól z minulého kola v Jablonci.

Za čtyři minuty už to bylo 2:0. Provod si za vápnem připravil střeleckou pozici a levačkou prostřelil Rakovana, kterému v pokleku prošel balon mezi nohama. Odpovědět se pokusil Hrubý, Kolář jeho střelu vyrazil. Zvýšit mohli i domácí, Lingr ale po Teclově přihrávce nepřekonal zlínského gólmana.

Po pauze se rýsovala hostům nadějná akce, ale Dramé v situaci proti jedinému bránícímu hráči Slavie nepřihrál střídajícímu Reiterovi a šance na snížení se nekonala. Rakovan si poradil se střelou Provoda z podobné vzdálenosti jako při inkasované brance, kterou slávistický záložník vyslal tentokrát pravou nohou. Stihl balon zachytit i před dotírajícím Teclem.

Za chvíli vyrazil i Procházkou tečovaný pokus Lingra, jenž o pár minut později další střelou zamířil nad břevno. Rakovan vytěsnil i Bahovu ránu a po Schranzově centru hlavičkoval vedle domácí Jurásek.

V 65. minutě už Slavia dotáhla akci do gólového zakončení. Tecl vysunul Schranze a jeho zakončení ještě dorazil do prázdné brány Olayinka. Z ojedinělé akce Zlína poslal míč za Koláře Reiter z ofsajdu. Závěr už gólové šance nenabídl.

Plzeň od pohromy zachránil VAR

Z vítězství v posledním kole základní části se radovala i Viktoria Plzeň, která vyhrála v Mladé Boleslavi 2:0 a do nadstavbové skupiny o titul vstoupí z druhého místa s jednobodovou ztrátou na vedoucí Slavii. Západočechy poslal do vedení už ve třetí minutě Milan Havel a pojistku přidal v 84. minutě Jan Kopic. Středočeši zakončili základní část na sedmé příčce a čeká je skupina o umístění, v níž se představí týmy na sedmém až desátém místě.

"Sehráli jsme když ne nejlepší, tak jeden z nejlepších zápasů venku. Od začátku jsme měli hru pod kontrolou, dobře jsme kombinovali, drželi jsme míč. Soupeře jsme k ničemu nepustili, hráči odvedli stoprocentní práci," pochvaloval si na tiskové konferenci plzeňský trenér Michal Bílek.

V základní sestavě Viktorie chyběl po dvou měsících nejlepší střelec Beauguel, jeho místo na hrotu útoku zaujal autor pěti jarních gólů Chorý. Mladoboleslavský kouč Pavel Hoftych překvapil nasazením norského defenzivního záložníka s bosenskými kořeny Jahiče, který zatím sbíral starty pouze za třetiligový B-tým.

Plzeň poslal brzy do vedení Havel, který si naskočil na zadní tyči na Kalvachův centr a hlavou si připsal čtvrtý gól v ligové sezoně. "Přihodilo se to rychle, krásný začátek. Přišel výborný balon od Kalviho, takže jeho práce. Jsem rád, že to pomohlo k bodům. Lepší než v minulém kole, kdy jsem si dal vlastní gól," řekl Havel.

Viktoria kontrolovala hru a ještě do poločasu mohla přidat další branky, domácí ale několikrát podržel Šeda. Šestatřicetiletý gólman zneškodnil prudké střely Kopice a Mosquery a krátce před pauzou si poradil i s Kalvachovým technickým obstřelem.

Mladoboleslavští dokázali Plzeň na podzim doma vyřadit z poháru, dnes ale nebyli směrem dopředu vůbec nebezpeční a na Staňka vyslali jen dvě střely. Neprosadil se ani záložník Douděra, jenž skóroval v posledních pěti zápasech.

"Dobře byl pokrytý Marek Matějovský, soupeř na něj vytvářel tlak, aby se nedostal ke svým finálním a předfinálním přihrávkám. Kvůli tomu byli odříznutí krajní hráči Douděra s Ewertonem. Na to, abychom vyrovnali nebo otočili výsledek, jsme dnes neměli," uznal Hoftych.

V 83. minutě dopravil míč do sítě střídající Mašek, v souboji s hostujícím gólmanem Staňkem si ale pomohl faulem. Z protiútoku naopak pojistil vítězství favorita Kopic po asistenci střídajícího Beauguela. Viktoria už 17 kol po sobě bodovala.

Plzeň bude v pětikolové nadstavbě nadále dotahovat těsný náskok vedoucí Slavie, která si vítězstvím v základní části zajistila výhodu domácího prostředí s největšími konkurenty i lepší pomocné kritérium v případě rovnosti bodů. Viktoria bude mít stejnou výhodu v boji o druhé místo, po porážce Sparty 0:2 v Olomouci navíc navýšila svůj náskok na Pražany na šest bodů. Plzeň vstoupí do nadstavby v neděli doma proti Slovácku.

Mladou Boleslav čeká ve stejný den úvodní duel dvojzápasu semifinále skupiny o umístění proti Českým Budějovicím. Vítěz se utká ve finále s lepším z dvojice Liberec - Olomouc o finanční prémii a lepší nasazení v příští sezoně domácího poháru.

"Chceme postoupit přes první dvojzápas, abychom si prodloužili sezonu o další dvě kvalitní utkání. I proto, že před letní přípravou chceme vidět některé další hráče v zápasech. Šanci dostanou i mladší hráči a ti, kteří jsou na hraně prvního týmu. Rozhodně s tím ale nebudeme dělat žádné harakiri," řekl Hoftych.

Sparta selhala v Olomouci

Z tria aspirantů na titul zaváhala jen Sparta, která nečekaně prohrála v Olomouci 0:2. Sigma rozhodla hned v úvodu, do 11. minuty se trefili Radim Breite a Vít Beneš. Pražané prohráli po pěti ligových vítězstvích za sebou a před nadstavbovou skupinou o titul ztrácejí z třetího místa v tabulce na vedoucí Slavii už sedm bodů. Hanáci se posunuli na devátou příčku a v semifinále skupiny o umístění si zahrají s Libercem.

Týmy vstoupily do utkání aktivně a během úvodních pěti minut mohla padnout branka na obou stranách. Nejdříve centroval z pravé strany domácí Růsek a Zmrzlý nedokázal usměrnit míč hlavou na zadní tyči, vzápětí měl plné ruce práce olomoucký brankář Macík po střele Hložka.

Atraktivní úvod utkání Sigma korunovala vstřelenou brankou. Odražený míč se v sedmé minutě za hranicí pokutového území dostal k Breitemu, který si obhodil Hložka a střelou z voleje zamířil nechytatelně k levé tyči.

Vzápětí byli domácí nebezpeční po sérii rohových kopů. Nejdříve po Hubníkově hlavičce skvěle zasáhl brankář Heča, po druhém rohu už byl ale sparťanský brankář bezmocný, z malého vápna ho hlavou překonal Beneš.

Zkorigovat nepříznivý stav mohl Čvančara, jenže Macík včas vyběhl a míč před hostujícím útočníkem pokryl. Po úvodní čtvrthodině se tempo hry zklidnilo. Většinu času sice držela míč Sparta, ale domácí aplikovali účinný presink a do blízkosti brankáře Macíka hosty nepouštěli.

Výjimkou bylo až zakončení Haraslína po Hložkově přihrávce, Macík byl však na zemi opět včas. Z následného rychlého protiútoku a přečíslení pak nedokázal ohrozit Hečovu branku Růsek, jehož sražený pokus usměrnil do sítě v ofsajdu stojící Chytil.

Po pěti minutách druhého poločasu se přímo z Macíkova výkopu ve velké šanci ocitl Chvátal, jenže branku z jedné netrefil. Dobrou defenzivní práci si vzápětí dvakrát odvedl Hubník, nejdříve zablokoval zakončení střídajícího mladíka Vydry a následně i Haraslínův pokus ze strany. Nebezpečný byl také Chvátalův přízemní centr z pravé strany, hostující Heča však situaci zvládl a zasáhl.

Deset minut před koncem vyslal prudkou střelu z pravé strany střídající Karabec, jenže mezi tři tyče svůj pokus nedostal. Wiesner pak po centru na opačné straně sice branku trefil, ale zamířil jen do Macíkovy náruče. Během závěrečného tlaku Sparty vypálil uvnitř vápna Karabec, Macík však jeho dobrý pokus dokázat pohotově vykopnout. Sigma napravila minulou venkovní porážku 0:3 s Hradcem Králové.

Nadstavbu si zahrají o "Votroci"

Nadstavbovou skupinu o titul si překvapivě zahraje i nováček první fotbalové ligy Hradec Králové. "Votroci" v závěrečném kole základní části remizovali na hřišti Bohemians 1905 1:1, čímž si udrželi šestou příčku.

Obě branky padly po změně stran. Skóre otevřel hostující záložník Jakub Kučera, za domácí srovnal Petr Hronek. Od 82. minuty dohrávali Východočeši bez vyloučeného Františka Čecha.

Slovácku pomohly dvě penalty

Slovácko si poradilo s Libercem po výsledku 2:0. O výhře domácích rozhodly dva proměněné pokutové kopy Václava Jurečky ve 40. a 62. minutě, čímž se slovácký kanonýr se 14 góly dostal do čela tabulky střelců.

Tým z Uherského Hradiště porazil Severočechy v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a upevnil si čtvrté místo v tabulce s náskokem osmi bodů na pátou Ostravu. Slovan bude hrát nadstavbu ve skupině o umístění a jeho soupeřem bude Olomouc.

Baníku stačil na Jablonec jediný gól

Fotbalisté Ostravy uzavřeli základní část první ligy vítězstvím 1:0 nad Jabloncem a po šesti zápasech naplno bodovali. Duel rozhodl David Buchta gólem z 11. minuty. Severočeši protáhli šňůru bez výhry na 10 ligových zápasů a ve skupině o udržení budou z 13. pozice odvracet hrozbu baráže. Pátý Baník už měl zajištěné místo ve skupině o titul.

Teplice musely otáčet

Tepličtí fotbalisté otočili domácí utkání s Českými Budějovicemi a po vítězství 2:1 si připsali cenné tři body v boji o záchranu v nejvyšší soutěži. Hosté se ujali vedení v 19. minutě po gólu Michala Škody, do přestávky ale vyrovnal Mohamed Tijani a v 53. minutě rozhodl o triumfu Severočechů Václav Sejk.

Karviná poprvé vyhrála doma

Karviná ve středu porazila Pardubice 3:2 a na posledním místě prvoligové tabulky stáhla ztrátu na svého dnešního soupeře na sedm bodů. Slezané se až v posledním kole základní části dočkali premiérové domácí výhry v sezoně.

Karvinští od třetí minuty vedli zásluhou Michala Papadopulose, ale náskok jim vydržel jen minutu, než vyrovnal Pavel Černý. Po změně stran se nejprve trefil pardubický Lukáš Červ, ale Petr Buchta vyrovnal a střídající Rafiu Durosinmi tři minuty před koncem zařídil svěřencům trenéra Bohumila Páníka první domácí vítězství po téměř roční přestávce.

30. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Fastav Zlín 3:0 (2:0)

Branky: 32. Tecl, 36. Provod, 64. Olayinka. Rozhodčí: Zelinka - Paták, Podaný - Ondráš (video). ŽK: Čanturišvili (Zlín). Diváci: 9251.

Sestavy:

Slavia: O. Kolář (87. Kovář) - Bah, Kúdela, Hovorka, Jurásek - Holeš (73. Traoré), Provod - Schranz (78. Plavšič), Lingr (78. Fila), Olayinka - Tecl (73. Sor). Trenér: Trpišovský.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Procházka, Matejov (78. J. Kolář) - Conde - Dramé (63. Jawo), Hrubý (84. Hellebrand), Janetzký, Čanturišvili (46. Fillo) - Fantiš (46. Reiter). Trenér: Kalivoda.

FK Mladá Boleslav - Viktoria Plzeň 0:2 (0:1)

Branky: 3. Havel, 84. Kopic. Rozhodčí: Černý - Caletka, Vodrážka - Kocourek (video). ŽK: Sladký - Kalvach, Havel, Mosquera. Diváci: 2467.

Sestavy:

M. Boleslav: Šeda - Pech (89. Rolinek), Šimek, Suchý, Sladký - Dancák, Jahič (74. Mužík) - Douděra (74. Skalák), Matějovský (89. Langhamer), Ewerton - Ladra (62. Mašek). Trenér: Hoftych.

Plzeň: Staněk - Holík, Santos, Hejda, Havel - Bucha, Kalvach - Kopic, Sýkora (86. Pernica), Mosquera (90.+2 Šulc) - Chorý (71. Beauguel). Trenér: Bílek.

Sigma Olomouc - Sparta Praha 2:0 (2:0)

Branky: 7. Breite, 11. Beneš. Rozhodčí: Klíma - Kříž, Vlček - Franěk (video). ŽK: Pešek (Sparta). Diváci: 9157.

Sestavy:

Olomouc: Macík - Beneš, Hubník, Jemelka - Chvátal, Breite (83. Vepřek), Greššák (53. Sedlák), Navrátil (69. Zifčák), Zmrzlý - Růsek, Chytil (84. Šíp). Trenér: Jílek.

Sparta: Heča - Wiesner, Vitík, Ladislav Krejčí II, Ladislav Krejčí I (65. Pešek) - Haraslín (79. Minčev), Sáček, Souček (46. Vydra), Dočkal (65. Karabec), Hložek - Čvančara (46. Pulkrab). Trenér: Vrba.

Bohemians Praha 1905 - Hradec Králové 1:1 (0:0)

Branky: 62. Hronek - 51. Kučera. Rozhodčí: Krejsa - Slavíček, Machač. ŽK: Jindřišek, Hronek, Dostál, Köstl - Kubala, Čech, Král, Vašulín, Vízek. ČK: 82. Čech. Diváci: 2712.

Sestavy:

Bohemians: Valeš - Křapka, Köstl, Vondra - Dostál, Květ, Hronek, Jindřišek, Hašek (79. Fulnek) - Chramosta, Bartek (56. Beran). Trenér: Veselý.

Hradec: Vízek - Klíma, Král, Čech - Harazim, Kodeš, Kučera, Leibl (90.+4 Kutík) - Kubala (85. Soukeník), Vašulín, Rybička (46. Rada). Trenér: Hejkal.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:1)

Branky: 28. Tijani, 53. Sejk - 19. Škoda. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Čavoš (Č. Budějovice). Diváci: 1620.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Kučera, Trubač, Kodad (85. Ledecký), Boljevič (90.+3 Prošek) - Žák (71. Jukl), Sejk. Trenér: Jarošík.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Van Buren (60. Brandner), Valenta, Čavoš (76. Tolno), Hellebrand, Mihálik - Škoda (60. Penner). Trenér: Horejš.

1. FC Slovácko - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 40. a 62. obě z pen. Jurečka. Rozhodčí: Křepský - Bureš, Mikeska. ŽK: Kalabiška, Ljovin - Michal, Višinský, Purzitidis, Diváci: 3068.

Sestavy:

Slovácko: Borek - Reinberk (83. Vecheta), Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (66. Tomič), Jurečka (83. Ljovin), Holzer (66. Šimko) - Cicilia (90.+3. Juroška). Trenér: Svědík.

Liberec: Vliegen - Koscelník, Gebre Selassie, Purzitidis, Mikula - Havelka (79. Stoch), Michal - Matoušek (76. Tupta), Frýdek (59. Rondič), Višinský (59. Ghali) - Hilál (59. Rabušic). Trenér: Kozel.

Baník Ostrava - FK Jablonec 1:0 (1:0)

Branka: 11. Buchta. Rozhodčí: Batík - Pečenka, Arnošt. ŽK: Ndefe, Lischka, Jaroň, Fleišman - Surzyn, Kadlec, Houska, Zelený. Diváci: 4098.

Sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Pokorný, Lischka, Fleišman - Jaroň (71. Šín), Kaloč, Kuzmanovič (64. Falta), Boula (64. Budínský), Buchta (80. Takács) - Smékal. Trenér: Galásek.

Jablonec: Hanuš - Surzyn, Martinec, Zelený, Krob (78. Kubista) - Malínský, Kratochvíl, Považanec, Houska (85. Ikaunieks), Pilař (62. Černák) - Silný (62. Kadlec). Trenér: Rada.

MFK Karviná - FK Pardubice 3:2 (1:1)

Branky: 3. Papadopulos, 70. Buchta, 87. Durosinmi - 4. Černý, 56. Červ. Rozhodčí: Radina - Hrabovský, Vyhnanovský - Štěrba (video). ŽK: Jursa, Dramé, Durosinmi, Bartošák, Páník (trenér) - Krejčí (asistent trenéra), Mareš, Jeřábek. Diváci: 1215.

Sestavy:

Karviná: Bajza - Mikuš, Buchta, Dramé (57. Stropek), Šehič (68. Čmelík) - Jursa (46. Túlio), Ndiaye (59. Qose) - Sinjavskij (46. Durosinmi), Zorvan, Bartošák - Papadopulos. Trenér: Páník.

Pardubice: Markovič - Kostka, Čihák, Hranáč, Pojezný - Jeřábek - Patrák (88. Mareš), Červ, Solil, Rezek (67. Huf) - Černý (75. Matějka). Trenér: Novotný.