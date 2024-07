Olympiáda živě: Další rána pro tenis? V Paříži možná nebude hrát ani Nadal

Šermíř Alexander Choupenitch, který obhajuje bronz z Tokia, vstoupí do olympijských her ve 2. kole soutěže fleretistů proti Poláku Michalu Siessovi. To je vítěz loňských Evropských her v Krakově. Rozhodl o tom los v Paříži.

Fleretista Choupenitch je v turnaji sedmým nasazeným a proti turnajové šestadvacítce Siessovi bude papírovým favoritem. Loni ho porazil na turnaji v Záhřebu. Na olympijských hrách se o postup do osmifinále utkají v pondělí 29. července.

České družstvo kordistů v prvním kole osmičlenné soutěže narazí na druhé nasazené Italy. S italským soupeřem se utká i Martin Rubeš ve druhém kole individuálního turnaje, kde ho čeká úřadující vicemistr světa Davide de Veroli. Veterán Jiří Beran má rovněž v prvním kole volný los a pak v Grand Palais nastoupí proti domácímu Francouzovi Romainu Cannonemu, olympijskému vítězi z Tokia a mistru světa z roku 2022.

Jako jediný z českých šermířů bude v prvním kole bojovat kordista Jakub Jurka, jehož soupeřem bude Egypťan Mahmúd Muhsin. Vítěze tohoto duelu čeká stříbrný olympijský medailista z Tokia Maďar Gergely Siklósi.