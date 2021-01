Ženy jedou ve Švýcarsku náročné super-G, Ledecká jde do akce jako patnáctá

Startovní listina



1. Petra Vlhová (SVK)

2. Michelle Gisinová (SUI)

3. Stephanie Venierová (AUT)

4. Wendy Holdenerová (SUI)

5. Federica Brignoneová (ITA)

6. Ilka Štuhecová (SLO)

7. Corinne Suterová (SUI)

8. Kajsa Vickhoff Lieová (NOR)

9. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

10. Priska Nuferová (SUI)

11. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

12. Tiffany Gauthierová (FRA)

13. Marta Bassinová (ITA)

14. Mirjam Puchnerová (AUT)

15. Ester Ledecká (CZE)

16. Francesca Marsagliaová (ITA)

17. Sofia Goggiaová (ITA)

18. Tamara Tipplerová (AUT)

19. Elena Curtoniová (ITA)

20. Joana Hählenová (SUI)

21. Valérie Grenierová (CAN)

22. Ariane Rädlerová (AUT)

23. Kira Weidleová (GER)

24. Ricarda Haaserová (AUT)

25. Rosina Schneebergerová (AUT)

26. Michaela Heiderová (AUT)

27. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

28. Rahel Koppová (SUI)

29. Laura Pirovanová (ITA)

30. Jasmine Fluryová (SUI)

31. Nadine Festová (AUT)

32. Lisa Grillová (AUT)

33. Christine Scheyerová (AUT)

34. Jasmina Suterová (SUI)

35. Roberta Melesiová (ITA)

36. Patricia Manganová (USA)

37. Laurenne Rossová (USA)

38. Isabella Wrightová (USA)

39. Maruša Ferková (SLO)

40. Laura Gaucheová (FRA)

41. Karen Smadjaová Clementová (FRA)

42. Tifany Rouxová (FRA)

43. Breezy Johnsonová (USA)

44. Noemie Kollyová (SUI)

45. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

46. Julija Pleškovová (RUS)

47. Lin Ivarssonová (SWE)

48. Nadia Delagová (ITA)

49. Ania Monica Caillová (ROU)

50. Camille Ceruttiová (FRA)

51. Estelle Alphandová (SWE)

52. Nevena Ignjatovićová (SRB)

53. Greta Smallová (AUS)

54. Jonna Luthmanová (SWE)